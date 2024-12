Tato dopravní značka není chybou, i když tak vypadá. Proč?

Když někde na venkově přijíždíme po hlavní do křižovatky, většinou nevidíme značku „Dej přednost v jízdě“ – a naopak. Na tomhle místě však ano, a navíc s dodatkovou tabulkou. Není to omyl v práci silničářů, nýbrž připomínka jednoho ze základních pravidel přednosti v jízdě.

Důkladné testování jednoho z novinářských aut mě zavedlo na Benešovsko a cestou zpátky jsem si všiml dopravní značky, která by neměla existovat. Běžná značka P 4 „Dej přednost v jízdě“ tu byla doplněna dodatkovou tabulkou vyobrazující tvar křižovatky, taky poměrně běžnou – jenže ne ve spojení se značkou P 4.

Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme na vedlejší, protože máme dávat přednost. Dodatková tabulka ale ukazuje, že jsme na hlavní. Nedali tedy silničáři tu dodatkovou tabulku prostě vzhůru nohama?

Nikoliv, jak ukazuje značka stojící o pár desítek metrů dříve před křižovatkou. Opravdu totiž přijíždíme po hlavní silnici, jenže ta nevede rovně, nýbrž doprava – před ostrůvkem. Kdo pokračuje rovně, dává přednost vozidlům jedoucím zprava, i když jsou oba na hlavní.

Dopravní značka P 1 „Křižovatka“ s dodatkovou tabulkou vyobrazující tvar křižovatky | auto.cz/Marek Bednář

Značka „Dej přednost v jízdě“ stojí na ostrůvku právě v místě, kudy projíždí ten, který by chtěl křižovatkou pokračovat rovně. A právě v tuhle chvíli dává přednost (proto značka P 4) vozidlům přijíždějícím zprava (proto dodatková tabulka), avšak má přednost před vozidly, které z protějšího směru chtějí odbočovat doleva.

Ve skutečnosti na tom nic není a mohla by stačit ta značka pár desítek metrů před křižovatkou. Tím spíš, že o ostrůvek dál, pokud bychom z tohoto směru jeli přímo, žádná další značka „Dej přednost v jízdě“ není, třebaže tam opět dáváme přednost – vozidla zprava pořád přijíždějí po hlavní.

Ani policejní statistiky nehodovosti neukazují, že by tohle místo bylo nějak zvlášť rizikové – za posledních deset let se tu staly dvě nehody, jedna s lehkým zraněním, druhá jen s hmotnou škodou. Přesto tu stojí tahle značka coby připomínka, že když přijíždíme po hlavní do křižovatky, jedeme rovně a ta hlavní uhýbá doprava, musíme dát vozidlům zprava přednost.

Samozřejmě to není jediná křižovatka s takovýmto vedením hlavní silnice. Konkrétně jde o tohle místo v Poříčí nad Sázavou. Taky to není jediná křižovatka, kde na některém z ostrůvků vidíme značku „Dej přednost v jízdě“, i když přijíždíme po hlavní. Její doplnění o dodatkovou tabulku nicméně zvedne obočí, když tudy člověk jede prvně.