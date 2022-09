Vyzpovídali jsme jedinou pilotku na startu F2: Trénink? Obrovská výzva!

Závodnice Tatiana Calderón si cestu do vrcholového motorsportu musela prošlapat sama. Nikdo z jejích předků nezávodil, začala až ona v devíti letech společně se sestrou. Prošla mimořádně zajímavými sériemi, letos jsme ji mohli vidět na startu IndyCar, aktuálně působí v týmu Charouz Racing System v šampionátu F2. V průběhu závodního víkendu na italské Monze navíc vezla logo Auto.cz na svém monopostu. Během soboty jsme měli příležitost ji v paddocku krátce vyzpovídat:

I když nepocházíte ze závodnické rodiny, evidentně jste se v tomto světe našla…

„Přesně tak! Naprosto svou práci miluji a kdyby to šlo, nejradši bych v závodním voze seděla každý den. Jsem vděčná za to, že tu můžu být a závodit v šampionátu F2.“

Jak jste zatím se svým působením v F2 spokojena?

„Jsem ráda, že se mi povedlo zkrátit odstup na kluky v ostatních autech. Ne všechno je ještě zcela ideální, ale řekla bych, že jsme na dobré cestě.“

Je tréninková příprava na závody v mužské společnosti složitější?

„Je to celkově obrovská výzva. Týmy nemají data od dívek, takže je to o to náročnější. Musím víc trénovat, ale správným způsobem. Nabrala jsem sice svaly, ale zjistila, že v autě se necítím dobře. Trénink se tomu musel přizpůsobit, stejně jako strava.“

Už se rýsují nějaké plány pro další sezonu?

„Zatím nemohu s jistotou říct. Jsem otevřena všemu, ale záleží na mnoha okolnostech včetně sponzorství. Teď jsem tady, jsem moc šťastná a uvidíme, co přinese budoucnost.“

A na závěr jedna pikantnější otázka. Kdo je váš nejoblíbenější pilot na startu F1?

„Pravděpodobně Lewis Hamilton. Stojí si za tím, co říká. Je to silná osobnost a zastává se menšin, bojuje za rovná práva pro všechny. Jako žena si toho moc vážím!“

Rozhovor vedla Evelína Beníšková, redaktorka heyfomo.cz