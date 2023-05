Vzácné BMW 1M nenajelo ani 1000 km. Je na prodej za zajímavou cenu

Ostré provedení řady 1 německá automobilka představila na konci roku 2010, v květnu 2011 začala s dodávkami a v létě 2012 produkci ukončila. Podle dostupných informací vzniklo 6331 exemplářů, objevuje se ale také číslo 6309 kusů.

Video se připravuje ...

Od standardní "jedničky" Coupé (E82) se "emko" samozřejmě v mnoha podstatných ohledech lišilo. Auto dostalo aerodynamický bodykit, široké blatníky a větší rozchod kol. Nechyběly pořádné brzdy, přepracovaný podvozek a potěšil také samosvorný diferenciál.

Pod kapotu se nastěhoval přeplňovaný třílitrový řadový šestiválec, poskytující maximální výkon 250 kW v 5900 otáčkách za minutu a nejvyšší točivý moment 450 Nm mezi 1500 až 4500 ot/min. Díky funkci overboost mohl být "krouťák" krátkodobě navýšen o dalších 50 Nm. BMW 1M Coupé bylo k dispozici výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou.

Kompaktní ostrá zadokolka zvládla sprint z nuly na 100 km/h za 4,9 sekundy a z klidu na 200 km/h se dostala za 17,3 sekundy. Maximálka byla omezena na 250 km/h.

Uvedené vlastnosti, krátká doba produkce a snad i nadšená recenze Jeremyho Clarkson v Top Gearu přispěly k tomu, že se 1M nezvykle rychle stalo "klasikou", která si zajímavým způsobem drží cenu.

Jestli vás BMW 1M Coupé stále láká, toužíte ale po vozidle v co nejlepším stavu, pak by se vám mohl líbit kousek, který prodává nizozemská společnost Hilvers Automotive. Najeto má totiž jen 926 kilometrů, je tedy v podstatě nové. Prodejce tvrdí, že "bavorák", který se původně prodal v Dánsku, sice nejezdil, ale podstupoval pravidelnou údržbu, aby byl v dokonalé kondici. Dokládat to má dokumentace.

Nejeté 1M Coupé je k mání za 87.500 eur, což jsou v přepočtu asi dva miliony korun. Pro zajímavost - na českém trhu auto v době uvedení stálo 1,3 milionu.