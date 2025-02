Vznikající britská značka Forseven může zažehnout zajímavé spolupráce

Arabský vlastník značek Forseven a Gordon Murray Technologies přibral taky McLaren Automotive a je možné, že start-up bude s legendárním výrobcem supersportů do značné míry spolupracovat.

Že značka Smart své modely pojmenovávala fortwo a forfour, tedy „pro dva“ a „pro čtyři“ podle toho, kolik lidí se do nich vešlo, je tak nějak známo. Výrobky značky Forseven ale nebudou výhradně sedmimístná MPV a SUV. Naopak to má být konkurence pro ta největší jména v automobilovém luxusu.

Jméno Forseven může připomenout čínský Forthing, ale s touto zemí, dobývající v posledních letech nejen evropský automobilový trh, nemá značka nic společného. Stojí za ní CYVN Holdings, investor z většiny vlastněný vládou Abú Dhabí. Forseven je až na ropné dolary ryze britský, stejně jako Gordon Murray Technologies a McLaren Automotive – dvě známé společnosti, které holdingu CYVN také patří.

O rodící se značce jsme psali už zhruba před rokem, kdy psala o „znovuvynalezení“ výroby i vlastnictví elektromobilu a přidávala další hromadu vzletných frází. Tehdy neměla žádné modely, které by mohla světu ukázat. To se do dnešní doby nezměnilo, ale přesto tu je nějaký vývoj.

Tím hlavním je, že CYVN investovala 2,3 miliardy liber (69,2 miliardy korun) do čínské automobilky Nio. Tato veřejně obchodovaná, v roce 2014 založená značka se věnuje vývoji a výrobě elektromobilů, a tak můžeme tušit, že právě odtud bude pramenit přinejmenším know-how, dost možná však i samotná technika pohonu chystaných forsevenů.

Kromě těchto investic získali Arabové pro Forseven také velká jména britského automobilového průmyslu. Patří k nim Nick Collins, někdejší programový ředitel automobilů u JLR (dříve Jaguar Land Rover), Alister Whelan, který zase přišel z designového oddělení JLR, nebo Graham Wilkins, který ze stejné automobilky přišel na pozici viceprezidenta pro vývoj.

Dále tu je Mike Flewitt, který devět let vedl McLaren a pod jehož vedením firma uvedla na trh modely P1 a Senna, nebo Mike Johnstone a Conor Horne z Lotusu, kteří značku opustili poté, co ji koupil čínský koncern Geely. Johnstone je obchodní ředitel, Horne vede divizi připravenosti ke vstupu na trh. Ten ale na sebe dost možná nechá ještě chvíli čekat, neboť firma stále nabírá lidi na důležité pozice, včetně šéfa výroby.

Jednotlivé značky pod holdingem CYVN jsou nebo budou poměrně úzce provázané přinejmenším po stránce vedení. Collins kromě pozice generálního ředitele Forsevenu také má místo v představenstvu Nia a podle webu Autocar se aktuálně zvažuje užší propojení Forsevenu s McLarenem.

To naznačuje, že auta vznikající značky mohou mít kromě luxusu taky nějaký přesah do sportovnosti. A s tím, že by mohly být konkurencí spíše pro Bentley než Rolls Royce, který se jakémukoliv náznaku sportovnosti vyhýbá jako čert kříži.