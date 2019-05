Vznikne obří automobilový kolos? Fiat a Renault jednají o možném spojení.

Vedení koncernu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) dalo v minulosti několikrát najevo, že je otevřeno spojení s jiným automobilovým výrobcem. Spekulovalo se o spojení s Hyundaiem nebo Skupinou PSA, nakonec ale italsko-americký koncern možná bude spolupracovat s jiným francouzským výrobcem. Fiat totiž nabídl možnou spolupráci Renaultu. Také o tomto spojení se už letos spekulovalo.

Francouzská automobilka v oficiální tiskové zprávě přiznala, že obdržela nabídku od FCA na potenciální spojení obou společností. Podle návrhu Fiatu by obě firmy měly ve společném podniku shodný, poloviční podíl. Plán na spojení má dnes projednávat vedení Renaultu s tím, že poté bude oficiálně oznámen výsledek jednání.

Takových nabídek o spojení bývá vícero, jen málokdy se však dostanou až do oficiální tiskové zprávy. I to naznačuje, že je spojení Fiatu a Renaultu reálné a vedení obou automobilek nad ním vážně uvažuje.

FCA dokonce zveřejnilo i detaily možného spojení obou výrobců. Sdruženy by byly pod mateřskou firmou sídlící v Nizozemí, jejíž akcie by byly nabízeny na burzách v New Yorku, Paříži a Miláně. Představenstvo mateřské firmy by mělo 11 členů. Po čtyřech členech by měly Renault a Fiat, Nissan jako alianční partner francouzské značky by byl ve vedení zastoupen jedním členem. Zbytek členů by mělo být nezávislých.

Vedení FCA zdůrazňuje, že by spojení s Renaultem mělo několik výhod. Vznikla by tím silná skupina se s rozsáhlým zastoupením na všech klíčových trzích světa, která by mohla sdílet techniku. I tím by mohla ročně ušetřit pět miliard eur ročně. Výhodou by bylo i široké portfolio pokrývající kompletní trh, od nejmenších vozů, po ty nejluxusnější. Vždyť do takového podniku by patřily jak značka levných vozidel Dacia, tak výrobce luxusních sportovních aut Maserati. Silně zastoupeny by byly obě firmy i na poli užitkových vozidel.

Společně by obě firmy prodávaly asi 8,7 milionu aut ročně, což by z nich udělalo třetí největší automobilku na světě. Pokud by se pak k tomu přičetl alianční partner Renaultu, Nissan, jednalo by se o vůbec největší automobilovou skupinu na světě, prodávající 15 milionů aut za rok. Na to by Volkswagen Group a Toyota nestačily, ty se pohybují kolem 10 milionů prodaných vozů za rok.

Právě pro Nissan by ale spojení Renaultu s Fiatem mohlo mít katastrofální důsledek. Francouzi chtěli těsnější spojení obou aliančních partnerů, s čímž ale Japonci nesouhlasili. Pokud by se tak Renault spojil s FCA, rázem by Nissan měl menší váhu při rozhodování o další budoucnosti stávajících partnerů.

Návrh dohody o možném spojení přitom přichází v době, kdy se Fiatu i Renaultu měnilo vedení. Italsko-americkému koncernu loni zemřel dlouholetý šéf Sergio Marchionne, zatímco dlouholetý ředitel Renaultu Carlos Ghosn byl zatčen v Japonsku a obviněn z finančních podvodů.