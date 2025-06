Chrysler má budoucnost, říká šéfka. Crossover se však odkládá

Americká značka Chrysler už pár let živoří a crossover, který měl přijít v letošním roce, nakonec bude v prodeji až v roce 2027. Přesto vedení ani nepřemýšlí o konci značky a dokonce opustilo nápad vyrábět do budoucna jen elektrická auta.

Kdysi slavná americká značka Chrysler má po konci modelu 300 před rokem a půl v nabídce už jen jediný model – MPV Pacifica a jeho levnější verzi Voyager. Do značky se léta pořádně neinvestovalo, objevovaly se jen koncepty, ale produkční auto stále nikde.

Šéfka značky Christine Feuellová nyní pro web Detroit Free Press něco o budoucnosti Chrysleru prozradila a fanoušky uklidňuje hned zkraje: „Otázka budoucnosti a životaschopnosti Chrysleru se v médiích objeví tak jednou do týdne. Nic takového ale v debatách s Antoniem Filosou nebo dalšími lidmi z vedení koncernu vůbec nepřišlo na řeč. Chápu tu zvědavost na téma, jestli společnost opravdu dokáže udržet 14 značek. Je to hodně lidí k uživení, to je pravda, ale pro Chrysler je v naší strategii pozic na trhu místo.“

MPV nejsou pro Chrysler žádnou nouzovkou – v roce 1984 tuto kategorii, v USA nazývanou minivany, na tamním trhu odstartoval model Voyager sesterské značky Plymouth. Od té doby s různými názvy Chrysler nabízí minivany pořád. Naopak Renault, který v Evropě ve stejném roce poprvé představil MPV Espace, už skutečná MPV neprodává.

Chrysler má stále v plánu představit crossover. Měl se ukázat už letos a být produkční verzí konceptu elektromobilu Airflow, který přišel na svět v roce 2022. Bude však mít zpoždění a má se představit v roce 2026 a přijít na trh až v roce následujícím. Do té doby musí Chrysleru stačit pacifica, která však v příštím roce dostane facelift.

V plánu je také vozidlo inspirované futuristicky laděným konceptem Airflow, ovšem u něj Feuellová neuvedla žádné datum. Mohl by to být duchovní nástupce modelu 300, ale to je zatím spíš přání. Pravděpodobné nicméně je, že se značka bude u všech budoucích modelů držet své ideje nabídnout v rámci koncernu Stellantis luxusní auta pro americký trh.

Chrysler Halcyon a Christine Feuell • Zdroj: Chrysler

Chrysler také potichu opustil myšlenku nabízet do budoucna výhradně elektromobily, stejně jako řada dalších značek nejen koncernu Stellantis. Místo toho nabídne více různých pohonů.

Slova o zachování Chrysleru jistě potěší Franka Rhodese, pravnuka Waltera P. Chryslera, který značku v roce 1925 založil. Rhodes dnes nemá s Chryslerem nic společného po profesionální stránce, živí se výrobou nábytku, ovšem v roce 1979 ho babička Bernice Chryslerová-Garbischová požádala, aby „udržel motor v chodu“, jakkoliv bude moci.

Už v roce 2020 se vyjadřoval proti spojení FCA s PSA, z nějž nakonec vznikl koncern Stellantis, a v loňském roce odsoudil zanedbávání Chrysleru slovy, že Stellantis „nechápe americký trh“ a že vedení koncernu „nedokáže věnovat Chrysleru potřebnou pozornost“, což znamená „přinejlepším průměrné“ výsledky.

Kritizoval také odměny Carlose Tavarese v desítkách milionů dolarů v situaci, kdy se koncernu příliš nedařilo, a ani současná šéfka se nevyhla zmínce. „Viděl jsem naději, když Christine Feuellovou zvolili do čela Chrysleru, ale rok od roku vidíme produkty Chrysleru klesat níž a níž na seznamu priorit,“ napsal Rhodes a dodal, že „Chrysler potřebuje nové produkty teď. Ne zítra, ne příští rok – teď.“

Antonio Filosa, čerstvě dosazený šéf celého koncernu Stellantis, mu tehdy ještě coby ředitel Jeepu odpověděl, že „Christine a já jsme odhodláni zachovat budoucnost Chrysleru stejně jako vy a máme velké plány na jeho podporu“. Jakkoliv jsou plány nyní patrně odloženy, vypadá to, že můžeme věřit, že si automobilka ke 100. výročí založení nenadělí zánik.

Zdroje: Detroit Free Press, Moparinsiders | zdroj foto, video: Chrysler