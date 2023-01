Waze testuje novou funkci, chce upozorňovat na nebezpečné úseky

Populární navigace by mohla varovat řidiče při vjezdu do oblasti, kde jsou časté dopravní nehody.

Navigační systém Waze, pracující s daty o dopravě získávanými přímo od jeho uživatelů, si rychle získal řadu fanoušků, kteří oceňují schopnost aplikace vybírat trasy s nízkým provozem a výrazně tak zrychlit cesty. Tvůrci aplikace ale stále více myslí i na bezpečnost.

Podle informace, kterou přinesl izraelský web GeekTime, by měl Waze testovat novou beta-verzi aplikace, která nově upozorňuje na místa, kde se v minulosti často stávalo větší množství dopravních nehod. Řidiče tak může upozornění přimět k vyšší ostražitosti i ohleduplnosti.

Video se připravuje ...

V rámci aktualizace by měla beta-verze aplikace znázorňovat nebezpečné silnice červenou barvou. Řidiči by se navíc měla objevit vyskakující zpráva, která ho upozorní na blížící se vjezd na „nebezpečnou“ silnici a její délku.

Upozornění by se údajně nemělo objevovat na silnicích, po kterých uživatel aplikace v minulosti cestoval často – lze totiž předpokládat, že tyto silnice již dobře zná a upozornění by byla zbytečně rušivá. V oblasti, kde je několik nebezpečných silnic, by se pak mělo objevit upozornění na celkově nebezpečnou oblast, namísto několika po sobě následujících upozornění.

Video se připravuje ...

Uživatelé aplikace však budou mít možnost upozornění na rizikové úseky vypnout. V nastavení aplikace by se totiž měla objevit nová položka „Historie dopravních nehod“. Tedy samozřejmě až v momentě, kdy bude nová verze aplikace zveřejněna. Test zatím probíhá pouze v beta verzi. Jak navíc z minulosti víme, ne všechny funkce beta-verzí se dostanou až do verze veřejné.

Nová funkce by podle webu The Verge měla být jednou z prvních inovací od doby, kdy byl tým stojící za aplikací Waze sloučen s týmem stojícím za Google Maps. Google oznámil toto sloučení, které by mělo vést k lepší spolupráci a technické provázanosti, již začátkem prosince.