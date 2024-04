Za volantem nového Mercedesu-Benz Sprinter: Nová elektrika a skvělá zrcátka

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Třetí generace sprinteru, největší dodávky značky Mercedes-Benz, přišla na trh už před šesti lety. A třebaže to na první pohled opravdu není vidět, zkraje letošního roku se začala prodávat v modernizované verzi. Co se zlepšilo, jsem se vydal zkoumat do Frankfurtu.

Gros modernizace je tentokrát zejména v elektronických systémech a jízdních asistentech. Už základní výbava obsahuje infotainment MBUX s 10,25“ centrálním displejem a novou generací telematiky, užitečné zejména pro správce firemních flotil. Auta jsou připojená k internetu a umí pracovat s online profily řidičů, což usnadní používání ve flotilách, kde se v jednom autě střídá více řidičů.

Dále je na palubě sledování čar na silnicích, tlaku v pneumatikách či únavy řidiče, dále couvací kamera, automatické stěrače a svícení, tempomat s omezovačem rychlosti či „eurohlásítko“ ISA. To se mimochodem vypíná velmi jednoduše – jedním kliknutím na displej.

Ovšem, pořád jsme v dodávce, takže volant nastavitelný i ve druhé ose je za příplatek. Dále se dá připlatit třeba za automatickou klimatizaci, kožený volant či lepší LEDkové světlomety s technologií LED Matrix. Také je k mání 360° kamerový systém kolem vozu, bezdrátová nabíječka mobilů nebo systém pro poloautonomní jízdu.

Pohodlný mikrobus

Zkouším nejdříve provedení plné sedaček. Při nástupu marně hledám madlo na A-sloupku a nadávám, že tu není, ovšem druhý pohled odhalí jeho přítomnost na rámu dveří. Funguje úplně stejně.

Mikrobus má střechu dost vysokou na to, abych se uvnitř se svými 184 cm narovnal. Spolu s druhou, příplatkovou klimatizační jednotkou, umístěnou na střeše v zádi auta, měří na výšku téměř 2,9 metru.

V mikrobusu má všech devět míst k dispozici nabíjecí port USB-C a dostatek místa pro kolena, stejně jako jakýs takýs prostor pro kufry za čtvrtou řadou sedaček, tvořenou trojmístnou lavicí. Věřím, že s trochou snahy se sem vejde i osm velkých kufrů dovolenkářů, když je povezete z letiště do hotelového resortu.

Mercedes-Benz Sprinter Tourer

Zpoza volantu je podvozek i nezatíženého auta poměrně komfortní a na palubě není přílišný hluk, jako v leckterém jiném mikrobusu. Trochu překvapivě přítomné vnitřní zpětné zrcátko může být buď normálním zrcátkem, anebo displejem zobrazujícím výstup kamery na zádi. Úhel jejího záběru je ovšem mnohem menší, než ten u couvací kamery.

A co spotřeba? Po šestadvaceti klidných kilometrech se zapnutým stopstartem displej ukazuje 8,6 l/100 km. Ovšem, jezdil jsem po placaté krajině kolem Frankfurtu, do 100 km/h a s prázdným autem. Se zátěží či v kopcích toto číslo o pár litrů jistě vzroste.

Furgon se spoustou kamer

Jako druhý beru na delší, osmdesátikilometrovou projížďku furgon. Ten už bez zátěže není, v nákladovém prostoru je čtvrt tuny balastu, umístěného ideálním způsobem těsně před zadní nápravou. Zde můžu zmínit i kolejnicový systém pro co nejpřesnější ustavení zarážek či kotvících ok; kolejnice jsou v podlaze navíc ke standardním kotvícím okům a spojené s protiskluzovou podlahou. Překližkové obložení i ony kolejnice mají i bočnice, takže možnosti upevnění nákladu tu mohou být opravdu nepřeberné.

Tenhle kousek je vybaven kamerovým systémem pro 360° pohled kolem auta, který dokáže velmi dobře pomoci s poměrně významnými mrtvými úhly, danými konstrukcí skříňového vozu. Řešit je ovšem nadmíru úspěšně dokážou i malá konvexní zrcátka pod standardními velkými, která jsou nastavitelná. Sice je nutno rukou přímo hýbat se zrcátkem, ale na pravé straně auta je tak možné stoprocentně vyřešit mrtvý úhel a pořád trochu uvidíte i na pravé zadní kolo.

Mercedes-Benz Sprinter

Turbodiesel pod kapotou – všechny motorizace jsou nově čtyřválcové, jde o dvoulitr OM 654, který je k mání v provedení o výkonu 84, 110, 125 nebo 140 kW (114, 150, 170 nebo 190 koní) a zde je to druhé nejsilnější – je samozřejmě jasně slyšet, ale jeho zvuk není rušivý či nepříjemný. Devítistupňový automat – k mání je i šestistupňová manuální převodovka, ale tu zde nemám – má občas problémy s plynulostí při rozjezdech, za jízdy však řadí velmi hladce a při zpomalování důsledně podřazuje, aby brzdila motorem.

Co do spotřeby jsem na tom s lehce zatíženou skříní trochu hůř – po 83 km svítí na displeji číslo 8,8 l/100 km. S tímhle autem jsem však strávil více kilometrů na dálnici – držel jsem se nejvýše okolo 130 km/h – i v hustším městském provozu.

Mercedes-Benz Sprinter

Za zmínku stojí také obrovská trubka pod hrdlem nádrže, která patrně pojme i průtok tankovací pistole pro nákladní auta, nebo třeba schůdek k nastupování jak vzadu, tak i za bočními posuvnými dveřmi. Ten je, jak jsem se dozvěděl, trochu kontroverzní: „Lépe se nastupuje, ale padá ti tam zboží,“ komentoval ho kamarád, kterého volant staršího sprinteru živí.

Příjemnou funkcí je možnost zamknout pouze kabinu, když zmáčknete zamykací tlačítko na klíči s otevřeným nákladovým prostorem. Co naopak život za volantem otravuje, je fakt, že si levým kolenem zapínám vyhřívání sedačky.

Zcela nová elektro-verze

Konečně padá moje volba na elektrickou verzi, označenou eSprinter. Ten je zásadně inovovaný – jeho elektromotor už pohání zadní kola, stejně jako u konvenčních verzí, a je u nich umístěn v nově vyvinuté nápravnici. Je to synchronní elektromotor s permanentním magnetem a má nejvyšší výkon 150 kW (204 k).

Mercedes-Benz eSprinter

Energii čerpá z lithium-železofosfátové baterie, kteréžto chemické složení je podle automobilky lepší pro užitkové využití. Tzv. SoC window je však na užitkové auto poměrně velké, baterie o celkové kapacitě 60, 86 či 115 kWh – k mání jsou tyto tři verze – mají využitelnou kapacitu 56, 81, resp. 113 kWh. Systém je čtyřsetvoltový a nabíjet je možné výkonem až 115 kW.

Beru klíče od furgonu s prostřední baterií a hned v poměrně těsném parkovišti si všímám úchvatného rejdu předních kol. Už u naftového sprinteru je velmi dobrý díky tomu, že natočení kol neomezují poloosy, ovšem u elektro-verze je ještě o kus lepší a manévrovatelnost je na auto, které je tak dlouhé, že potřebuje mít boční oranžová obrysová světla, opravdu působivá.

Vůz se zatížením stejným jako u konvenčního provedení důstojně zrychluje. Líbí se mi také snadné ovládání rekuperačního brzdění pádly pod volantem ve čtyřech krocích od plachtění až po maximální rekuperaci. Ani v ní však vůz sám nezastaví, je třeba vždy použít i brzdový pedál.

Mercedes-Benz eSprinter

Elektrický sprinter nabízí i možnost adaptivní rekuperace. Ta reaguje na podmínky na silnici a podle toho, jestli máte před sebou volno či hustý provoz, buď plachtí, nebo naopak silně rekuperuje a snaží se dosáhnout co nejnižší spotřeby energie.

Tento režim nemám rád, protože v něm musím já reagovat na to, co dělá auto, není to naopak. Přesto jsem ho vyzkoušel a zjistil jsem, že má své neduhy. Kromě toho, že často vnímá auta v jiném jízdním pruhu či vozy zaparkované u krajnice jako překážku ve své jízdní dráze, také při uvolnění plynu prudce zpomalí na takovou rychlost, o níž si myslí, že je aktuálním limitem.

Ve znalostech toho limitu často chybuje i ve svém domovském Německu, a tak jednak jde proti zásadě úsporné jízdy, tedy co nejvíce plachtit, a jednak může způsobit nepříjemnou situaci vám i řidičům za vámi. „Nečekaně“ totiž brzdí, i když máte před sebou volnou cestu a za sebou další auta.

Mercedes-Benz eSprinter

Tento režim jsem zkoušel jen zhruba na třetině celkem 32 ujetých kilometrů. Dosáhl jsem průměrné spotřeby 23 kWh/100 km při snaze o úspornou jízdu – pokud mi do ní neházela vidle ona adaptivní rekuperace – ovšem se zapnutou klimatizací. Po dojezdu do cíle vůz hlásil dojezd 112 km na 41 % baterie, což by odpovídalo nějakým 273 km na plně nabitou baterii. Mercedes-Benz slibuje s touto verzí dojezd až 310 km.

Za zmínku také stojí, že eSprinter může mít celkovou hmotnost až 4.250 kg, a přesto na něj bude stačit řidičák sk. B jako na běžné auto do 3,5 tuny. Evropská unie totiž před několika lety povolila zvýšení limitu až na 4.250 kg pro auta s alternativním pohonem, tedy elektromobily či vodíková auta, pokud hmotnost nad 3,5 tuny zabere onen bezemisní pohon.

A také fakt, že nejvyšší rychlost je jen 120 km/h. To je nejen na německých dálnicích tak málo, že se bez velké kulaté nálepky „120“ na zádi vozu cítím trochu nesvůj.

Vylepšení dobré dodávky

Sprinter zůstává vynikající velkou dodávkou, kterou vždy byl. Výborný rejd i řada chytrých řešení mají potenciál usnadnit každodenní provoz ve městě i mimo něj a interiér je dostatečně příjemné místo k životu na to, abych si dokázal představit tady trávit spoustu času.

Jasně, není to tu dokonalé, třeba tvrdé obložení výplně dveří není nejpohodlnější pro levý loket, ale výhled z vozidla, komfort i elektronická řešení nevýhody dostatečně vyvažují. A mizerné nejsou ani ceny – sprinter je k mání od 1,02 milionu, resp. eSprinter od 1,35 milionu korun bez DPH.