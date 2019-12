Zástupce Mazdy vysvětlil, proč má elektrická MX-30 tak malé baterie

První masově vyráběný elektromobil Mazdy ukrývá pod kapotou elektromotor o výkonu 106 kW, který čerpá energii z akumulátoru o kapacitě 35.5 kWh. Výsledkem je tak dojezd pouze 210 kilometrů na jedno nabití, což je na dnešní poměry překvapivě málo.

Již během představení nového modelu však Mazda obhajovala toto řešení hned dvěma důvody. Tím prvním je statistika, podle které nenajede průměrný Evropan za den více než 50 kilometrů. Druhým důvodem by pak měly být zábavné jízdní vlastnosti, kterým velké (a těžké) akumulátory často brání.

Nyní však zástupce automobilky promluvil ještě o jednom důvodu, který tentokrát zohledňuje životní prostředí. Christian Schultze, ředitel a hlavní manažer evropského výzkumného a vývojového oddělení automobilky Mazda, v rozhovoru pro Automotive News uvedl, že velikost akumulátoru byla zvolena i kvůli zodpovědnému přístupu k emisím CO 2 .

Jak to chápat? Podle Schultzeho jsou celkové emise Mazdy MX-30, tedy za celý její životní cyklus, srovnatelné zhruba s naftovým hatchbackem Mazda 3. A to právě díky malé baterii. Dokonce i v případě výměny menšího akumulátoru po nájezdu cca 160.000 km by celkové emise Mazdy MX-30 měly zůstat na úrovni srovnatelné s naftovým hatchbackem.

Podle Mazdy mají elektromobily s baterií o velikosti 95 kWh podstatně vyšší emise CO 2 již od prvního dne. A to jak kvůli náročnější výrobě větší baterie, tak kvůli vyšší spotřebě elektrické energie. V případě výměny větší baterie, řekněme opět okolo 160.000 km, pak emise CO 2 opět výrazně vzrostou.

Mazda se tak snaží přistupovat k elektrifikaci naprosto jinak, než jak jsme zvyklí od většiny světových výrobců elektromobilů. Něco takového nás ale u Mazdy vlastně ani příliš nepřekvapuje. Je to totiž stále jedna z mála automobilek, která se snaží dělat věci po svém. A to si zaslouží přinejmenším respekt.