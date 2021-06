Závodní Ferrari se po těžké službě prodávalo za pár stovek dolarů, teď stojí miliony

Prodej krásně modrého Ferrari je vrcholem záchrany toho času nechtěného závodního vozu. Renovovaný veterán nabízený aukčním domem Mecum Auctions je dalším pokladem zachráněným ze stodoly. Účastník 24 hodin Le Mans alias Ferrari 340 America z roku 1952 střídalo majitele ochotné dát jen 200 dolarů (dnes 4.200 Kč). Nyní se hodnota profesionálně opraveného stroje počítá na miliony.

Soutěžní minulost sahá až do roku výroby 1952, kdy Ferrari 340 America pilotovali Andre Simon a Lucien Vincent. Francouzi dovedli vytrvat v Le Mans do konečného pátého místa. Po evropském okruhovém závodění putovalo auto do Ameriky, emigraci následovalo nahrazení maranellského dvanáctiválce typickým americkým osmiválcem V8 od Chevroletu. Těžký osud si na konec 50. let připravil i účast v autonehodě, po které se závoďák dočkal odlehčené sklolaminátové karoserie Devin Spider.

V roce 1990 bylo Ferrari vykoupeno ze Salt Lake City v žalostném stavu. Chátrající America vyšla na dvě stovky dolarů, kupec totiž zamýšlel použít zbytky vozu na úpravu dragsteru typu Hot Wheels. Přeměna nikdy nedopadla, proto se z levného šrotu stala hvězda nabídky Mecum Auctions.

Psal se rok 2006, když profesionální restaurátor a sběratel Tom Shaughnessy zahlédl 340 v inzerci. Okamžitě vrak zaplatil. Tušil nenaplněný potenciál Ferrari, ale pravý šok nastal až po odborném posouzení provedeného nákupu. Důkladný průzkum odhalil soutěžní 340 America. Charakteristické číslo 0202A odpovídalo jednomu z 24 vyrobených podvozků. Studium historie vozu došlo až k Le Mans a italské výrobě, fascinující původ byl potvrzen.

Byla by škoda nechat dále chátrat kvalitně vyrobené a jízdně povedené auto z 24kusové edice. Návrat k továrnímu stavu podmiňovaly vysoké investice stovek tisíců dolarů, proto Tom požádal o pomoc automobilku a její restaurátorské oddělení. Sekce Ferrari Classiche byla zárukou kvality a odbornosti uvedení 340 do originální kondice z období prvních kilometrů.

Prvotřídně opravené Ferrari je nalakováno tematickou modrou podle francouzské barevné palety závodního maskování. Lak Racing Blue číslo 14 hezky sedí na elegantní karoserii Vigale. Pod svažující se přední kapotu se vrátil zpět vidlicový dvanáctiválec o objemu 4,1 litru spřažený s čtyřstupňovou manuální převodovkou. Je třeba zmínit i čistotu v každém koutu dvoumístné nádhery, na nové části nestihly usednout ani smítka prachu.

Výstavní Ferrari je na prodej i s doložitelnou historii. O ceně v se v této kategorii aut nespekuluje, proto nebyla uvedena. Předloni se o rok starší tmavý kus vydražil za 3,65 milionu USD (76,7 milionu Kč).