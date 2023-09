Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V poslední době se o čínské prémiové značce Yangwang, spadající do koncernu BYD, psalo především ve spojitosti s elektrickým sedanem U6, který by měl časem dorazit i do Evropy. Nyní o sobě ale značka dává vědět spuštěním prodeje svého luxusního velkého SUV U8, které má působivé parametry a patří k nejdražším novým automobilům na čínském trhu.

Připomeňme, že tohle elektrické SUV s rámovou konstrukcí měří úctyhodných 5319 mm na délku, 2050 na šířku, 1930 mm na výšku a jeho rozvor má hodnotu 3050 mm. Vůz zaujme výraznou přední maskou, profilem připomínajícím nový Defender, výstupky na střeše se senzory, zapuštěnými klikami i zajímavě tvarovanými lemy podběhů, které vyplňují 20 či 22 palcová litá kola.

Video se připravuje ...

Prémiově pojatá kabina zaujme hnědým čalouněním kůží Nappa a dekoracemi z dřeva stromu Sapele. Působivá je však i technologická výbava. Před řidičem i spolujezdcem jsou totiž do palubní desky integrovány široké obrazovky s úhlopříčkou 23,6 palce, řidič má k dispozici 50“ head-up display a uprostřed palubní desky je 12,8“ displej infotainmentu.

Vývojáři mysleli také na zadní cestující, kdy každý má k dispozici vlastní displej, uchycený do opěráku předního sedadla. Další displej pak naleznou v zádech prostředního opěráku, který plní roli loketní opěrky. Tento displej přitom nejspíš slouží k ovládání nastavení vozu. Nechybí prémiový audio-systém s 22 reproduktory, masážní sedadla, prosklená střecha, rozprašovač vůní či vlastní lednice.

Vůz stojí na platformě e4 a je vybaven hydraulickým systémem podvozku Disus-P, který umožňuje změnu světlé výšky v rozsahu 150 mm. O pohon se stará čtveřice elektromotorů, každý posílající na jedno kolo 220 kW, což znamená kombinovaný výkon 880 kW a 1280 Nm točivého momentu. Stovku tak tenhle kolos zvládá za působivých 3,6 sekundy a uhání až 200 km/h.

Vůz je osazen baterií Blade s LPF články o kapacitě 49,05 kWh, která by podle CLTC standardu měla zajistit dojezd asi 180 kilometrů. Kromě toho je ale vůz vybaven i spalovacím 2,0litrovým turbo motorem, který neroztáčí kola, ale plní roli generátoru. Jde tedy o tzv. prodlužovač dojezdu, který s nádrží na 75 litrů dokáže vozu zajistit kombinovaný dojezd až 1000 kilometrů.

Baterie podporuje nabíjení při výkonu až 110 kW, takže slibuje nabití z 30 na 80 % za 18 minut. Navíc dokáže SUV posílat výkon až 6 kW připojeným spotřebičům díky funkci VTL. V nouzi tak může napájet elektroniku až 25 hodin. O bezpečnost na cestách se pak stará 38 senzorů, včetně 3 LiDARů, 13 kamer, 12 ultrasonických radarů a 5 mikrovlnných radarů.

U8 přitom není jen navoněným SUV, ale skutečně chce být offroadem pro všechny situace. Nabízí tak možnost brodění do hloubky až 1000 mm, respektive až 1400 mm se šnorchlem. Pro brodění je připraven speciální režim, který sleduje hloubku vody, prokluz kol a okolní prostředí. Pro případ nouze je přitom vůz vybaven i režimem pro nouzové plavání.

Video se připravuje ...

Pokud je tento režim aktivován, auto vypne spalovací motor, spustí kola na maximum, vytáhne okna, přepne klimatizaci na vnitřní okruh a otevře střešní okno, které začne plnit roli nouzového východu. SUV by mělo vydržet na hladině až 30 minut a plavit se dokáže rychlostí až 3 km/h. Ve vodě navíc díky pohonu všech kol dokáže provést tzv. tankovou otočku, tedy obrat o 360 stupňů na místě. Funkce prý není určena pro zábavu, ale především pro nouzové situace, jako jsou třeba povodně.

První dodávky zákazníkům by měly být zahájeny během příštího měsíce, přičemž cena začíná od 1.098.000 čínských jüanů, což je v přepočtu asi 3,3 milionu korun. Jde tak o nejdražší model z portfolia společnosti BYD a současně o jeden z nejdražších masově vyráběných automobilů/elektromobilů v Číně.