Prémiový čínský sedan, který by měl zamířit i do Evropy, se pochlubil působivým parametrem.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Začátkem měsíce jsme psali o úniku prvních nákresů nové čínského modelu BYD YangWang U6, který je očekávaným přírůstkem do nabídky prémiové čistě elektrické značky YangWang, spadající pod automobilový gigant BYD. Tehdy jsme o novince téměř nic nevěděli, nyní se však začínají objevovat první konkrétní informace. A vypadají zajímavě.

Předně je potřeba zmínit, že značka YangWang konečně potvrdila oficiální název prémiového sedanu, který se bude jmenovat U6. Původně se přitom spekulovalo o označení U7, které by lépe navazovalo na již představené elektrické SUV U8 a sportovní elektromobil U9. Sedmičku si ale BYD evidentně schovává pro něco zajímavějšího.

Video se připravuje ...

K odhalení oficiálního názvu došlo během konference, na kterou upozornili kolegové z CarNewsChina. Během stejné konference navíc automobilka zveřejnila snímek siluety vozu, která odhaluje elegantně klesající střechu, zapuštěné kliky dveří a překvapivě i kamery místo zrcátek, zatímco na snímcích z evropského patentového úřadu byla klasická zrcátka.

Zřejmě nejzajímavějším sdělením prezentace však bylo odhalení extrémní nízkého koeficientu aerodynamického odporu 0,195 Cd, což by měla být nejlepší hodnota mezi produkčními vozy. YangWang U6 tak z trůnu sesazuje svého přímého evropského konkurenta, kterým je Mercedes-Benz EQS s hodnotou 0,20 Cd. Překonává však i Teslu Model S Plaid (0,208 Cd) nebo Lucid Air (0,21 Cd).

Optimalizace aerodynamického odporu je přitom u elektromobilů a elektrifikovaných vozidel klíčová. Ovlivňuje totiž spotřebu a s tím související dojezd. Model U6 by však neměl být odkázaný pouze na baterie. Podle zahraničních zvěstí se mluví rovněž o plug-in hybridní verzi či modelu se spalovacím motorem v roli prodlužovače dojezdu.

Elektrický model by však mohl být zajímavý, obzvlášť pokud by převzal techniku modelů U8 a U9. V jejich útrobách by se totiž mělo objevit ústrojí se čtyřmi elektromotory, nabízející nejvyšší kombinovaný výkon 1180 koní. Prodejní cena modelu U6 by se měla pohybovat okolo 800.000 čínských juanů, tedy zhruba 2,5 milionu korun.