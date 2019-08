Zlín s bateriovými trolejbusy chrání ovzduší

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice převzala v první polovině letošního roku od společnosti Škoda Electric celkem sedm nových bateriových trolejbusů modelové řady 30 Tr. Zavedením těchto vozidel jako náhrady za konvenční autobusy má být podle materiálů dopravce ovzduší podél hlavních komunikací v Kostelci a Štípě uchráněno před 1,2 tuny plynných emisí za rok. Takový má být konkrétní ekologický dopad projektu, který byl v severovýchodní části Zlína spuštěn od 1. června 2019.

Zavedení trolejbusové dopravy do oblasti Zlína-Kostelce a Zlína-Štípy přináší obyvatelům této části města nejen pravidelnější a kratší intervaly mezi jednotlivými spoji MHD, ale rovněž významné snížení ekologické zátěže. Většina autobusů na původních linkách 34, 35 a 36 byla nahrazena trolejbusy, které zde mimo trakční vedení využívají elektrickou energii z baterií. Ve srovnání s autobusy produkují tato vozidla při svém průjezdu a zastávkách ve stanicích výrazně méně hluku.

„Nahrazením autobusů s naftovými motory bateriovými trolejbusy ušetříme ročně asi 168 tisíc kilometrů ujetých se spalovacími motory. Do Kostelce a Štípy jezdily převážně kloubové autobusy se spotřebou kolem 50 litrů nafty na sto kilometrů. Jejich nahrazením bateriovými trolejbusy se ročně uspoří zhruba 84 tisíc litrů nafty, což by v okolí těchto autobusových linek znamenalo vypuštění cca 1262 kilogramů plynných emisí za rok. Plynné emise v místě jízdy trolejbusů jsou naproti tomu nulové,“ shrnul ekologický přínos zavedení trolejbusové dopravy do severovýchodní části Zlína ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň.

Plynné emise vznikající v naftových motorech a vypouštěné výfukem do okolního prostředí jsou tvořeny především oxidy dusíku (NOx), tuhými znečišťujícími látkami (PM10), oxidem siřičitým (SO2) a amoniakem (NH3). Jejich přesné množství a složení se vypočítává podle jednotné celostátní metodiky.

Pro nákup sedmi nových bateriových trolejbusů pro dopravní obsluhu oblasti Kostelce a Štípy byla využita 85procentní dotace Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, poskytnutá prostřednictví Ministerstva pro místní rozvoj. Investice do těchto nových vozů dosáhla celkové výše 93,73 milionu korun, dotace činí 79,67 milionu korun. Zbytek zaplatila ze svých prostředků zlínský dopravní podnik.

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice má v současnosti představu i o tom, o jaké množství emisí by mohlo být čistější ovzduší v Otrokovicích, pokud bude realizován záměr na zatrolejování třídy Osvobození a Komenského ulice až k nadjezdu nad železniční tratí a na lince 55 budou nasazeny bateriové trolejbusy.

V tomto případě by roční úspora představovala 119 tisíc autobusových kilometrů. U autobusových motorů stejného typu jako v prvním případě by to znamenalo uchránit ovzduší podél trasy linky ročně o 707 kilogramů plynných emisí. Při nasazování autobusů s motory podle přísnějších technických norem by bylo množství emisí nižší, ale nikdy by v místě provozu vozidla nebylo nulové jako u trolejbusů. Realizace záměru na rozšíření trolejbusové dopravy v Otrokovicích se předpokládá v roce 2021.

