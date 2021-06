Změna u motocyklového závodníka Filipa Salače: Přestupuje do týmu PrüstelGP!

Na jedné straně nejlepší životní výsledek v podobě druhého místa ve Velké ceně Francie, na straně druhé průběžně až třináctá pozice v tabulce šampionátu Moto3. Minulý víkend historicky poprvé pole position v kvalifikaci, a pak nedokončený závod. Filip Salač se rozhodl v sezóně jak na houpačce pro nový impuls – změnit tým.

Před sezónou se jediný český jezdec v seriálu MotoGP, kategorie Moto3 netajil ambicemi jezdit pódiová umístění. Dosáhl toho v květnu na francouzském okruhu le Mans, kde skončil druhý. Minulý víkend na německém Sachsenringu zajel poprvé pole position, ale závod pro technickou poruchu stroje nedokončil. „Poslední období bylo pro mě demotivující. Potřebuji změnu a nový impuls, proto jsme se se současným týmem oboustranně domluvili na ukončení smlouvy,“ řekl Filip Salač, který je v průběžném hodnocení šampionátu aktuálně na třináctém místě.

„Vzájemně jsme se s Filipem Salačem dohodli, že v sezóně 2021 nebudeme pokračovat ve spolupráci,“ potvrdil Mirko Cecchini, majitel Snipers Teamu, a vzkázal: „Českému jezdci jsme vděčni za výsledky a emoce, které jsme spolu během dvou sezón zažili. Filipovi přejeme skvělou budoucnost v jeho kariéře.“

„Děkuji Mirkovi Cecchinimu za všechno, co pro mě Snipers Team udělal, určitě se nerozcházíme ve zlém. Byly to skvělé zážitky a výborná zkušenost, život jde dál,“ reagoval Filip.

Filip Salač už nebude startovat teď o víkendu v Assenu. Do kolotoče MotoGP se vrátí po červencové přestávce 8. srpna na Red Bull Ringu, a to v barvách týmu PrüstelGP. Za něj si odbyl debut ve světovém šampionátu před dvěma lety. „Nejdu do neznáma. Vracím se k týmu se stejnou a odzkoušenou crew, s jakou jsem jezdil v roce 2019 svoji první sezónu v Moto3. Sám mám za sebou další dva roky zkušeností. Hodně jsem zvažoval a věřím, že právě tohle je pro mě správným krokem, novou motivací, kterou teď potřebuji,“ vysvětlil Filip Salač.

„Jsem moc rád, že se nám tato pro Filipa potřebná změna podařila vyjednat. Pro budoucnost jeho kariéry je nový impuls v podobě přestupu do týmu, který už zná, pro něj to pravé,“ okomentoval Jan Šťovíček, prezident Autoklubu České republiky.

„Po několika smutných týdnech našeho týmu se těšíme na další spolupráci s Filipem Salačem, která začne prvním závodem v Rakousku a potrvá až do konce sezony. V závěru roku 2019 nás opustil a odešel do týmu Snipers na motocykl Honda. Myslíme si ale, že Filip je zkušený jezdec a na KTM se dokáže adaptovat opravdu rychle. Závodit na místě Jasona pro Filipa nebude jednoduché, ale on to určitě zvládne,“ uvedl Florian Prüstel, Managing Director Prüstel GP.