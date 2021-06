Kvalifikace motocyklové VC Německa 2021: Filip Salač má pole position v Moto3!

Kolotoč Grand Prix silničních motorek se tento víkend přesunul na východoněmecký Sachsenring, Zde se jezdilo už před druhou světovou válkou, konkrétně od května 1927 a později se tu konala Velká cena NDR. Moderní okruh, který vystřídal původní přírodní trať, funguje od roku 1996, většina historické je ale stále ještě průjezdná, kromě části, která ležela v areálu té dnešní. S délkou 3,7 km se jedná o nejkratší trať v seriálu. Loni se kvůli covidu Velká cena Německa nekonala, letos chybějí diváci.

MotoGP

Gresini Racing, který po smrti šéfa vede vdova Nadia Padovani, oznámil jezdeckou sestavu pro příští rok. Enea Bastianini a Fabio di Giannantonio pojedou na strojích Ducati. Pravděpodobně letošní specifikace. Aprilia bude mít čistě tovární tým, což už bylo oznámeno dříve. Značka Ducati oznámila se stájí zatím dvouleté partnerství, hlavním sponzorem bude Flexbox, který v tuto chvíli spolupracuje s týmem Sita Ponse v Moto2. „Diggia“ používá v Moto2 startovní číslo 21, to však o kategorii výše patří Francovi Morbidellimu. Oba Italové se snad nějak dohodnou... Nový rám KTM dostal také satelitní tým Tech 3.

V prvním pátečním tréninku nejprestižnější kubatury se blýskl Marc Márquez, který jej opanoval (1:21,6 min). „Jsem opravdu šťastný, Zotavování ze zranění bylo dlouhé. Je to jako mít v sobě nějaké palivo navíc," řekl spokojený exšampion a dodal: „Cítím se zase jako ten starý Marc.“ Hned v úvodu si „ustlal“ Pol Espargaró. Nepříjemná havárie potkala Fabia Quartarara, který se bolestí kroutil v kačírku a držel si ruku, ale nakonec to nedopadlo tak špatně, jak to zprvu vypadalo.

Ve druhém pátečním tréninku se opět ukázal Miguel Oliveira. Zajel ze všech nejrychlejší čas: pod 1:20,7 min. Pol Espargaró si zopakoval pád, ale naštěstí se mu opět nic nestalo. Na zemi se ocitl i Valentino Rossi. Luca Marini upadl dvakrát, nejdříve se jen sklouzl v poslední zatáčce, pak havaroval v poměrně velké rychlosti, motorka pokračovala v jízdě... Všichni jezdci se oproti dopoledni zlepšili. Álex Rins se vrátil po katalánské pauze, kdy si těsně před závodem při tréninku na kole zlomil ruku. A ve druhém tréninku se ocitl těsně za první trojkou. „Překvapilo mě to, cítím se o něco lépe, než jsem čekal. Ale dnes jsme začali a budeme dále pokračovat v práci a zvyšovat laťku.“ Stále však bere léky proti bolesti.

Drama se odehrálo ve třetím tréninku. Iker Lecuona krotil svou poměrně jankovitou KTM, do první zatáčky se ale nevešel, tak musel do kačírku. Na stroji se však stejně neudržel a položil ho. Obhájce titulu Joan Mir měl stejný problém na tomtéž místě, ale svou suzuki neopustil. Jeho kolega Rins si musel po technických problémech v boxech vyzvednout druhý motocykl. Ve finále upadl Maverick Viñales, opět v zatáčce číslo 1. Nejrychlejším mužem byl Fabio Quartararo (1:20,3 min).

Álex Márquez svůj poměrně dobře rozjetý čtvrtý trénink okořenil pádem. Jak jinak, po projetí cílovou rovinkou. „Sesssion“, která slouží k nastavení a závodní simulaci, se podařila nejlépe Johannu Zarcovi (těsně pod 1:21,4 min).

Viñales, Rins, Mir a Morbidelli nezaznamenali v prvních třech trénincích takové časy, aby postoupili přímo do boje o pole position. Museli tedy do kvalifikace první, jenže z ní mohli dál pouze dva. Začala s desetiminutovým zpozděním kvůli blíže nespecifikovaným technickým problémům. Upadli Lorenzo Savadori a Lecuona. Morbidelli havaroval před koncem, kdy se pral o postup. K první desítce šli dál Rins a Pol Espargaró.

V boji o pole position se taktizovalo, což v MotoGP nebývá zvykem, někteří jezdci vyčkávali a jezdili pomalu. Pořadí vévodil Fabio Quartararo, ale dvě minuty před šachovnicí ho překonal Johann Zarco. Bohužel vzápětí druhého Francouze potkal pád ve vysoké rychlosti. Odešel po svých, ale do další bitvy už nezasáhl. Záhy se se zemí potkal Takaaki Nakagami. Jenže Zarca (1:20,2 min) už nikdo nedokázal pokořit. Ani Jack Miller, který zůstal těsně před branami první řady. Úspěšnější byl Aleix Espargaró, který dovedl svou aprilii mezi tři nejrychlejší.

Simonu Crafarovi řekl: „Je velice těžké se udržet na špici. Jdeme krok za krokem vpřed, z tohoto výsledku mám radost.“ Quartararo nezískal šestou pole position v řadě: „Necítil jsem se dnes dobře, snažil jsem se jet rychle, dal jsem do toho sto procent. Zítra potřebuju dobrý start.“ Nejrychlejší Zarco mimo jiné řekl: „Měl jsem štěstí na gumy. Pak jsem to přehnal, jsem si vědom, že to bylo za hranou.“ S výsledkem byl ale pochopitelně spokojený,

VC Německa MotoGP 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Johann Zarco Ducati Pramac Racing 1:20,236 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:20,247 min 3. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing Team Gresini 1:20,447 min 4. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:20,508 min 5. Marc Márquez Honda Repsol Honda Team 1:20,567 min 6. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:20,589 min 7. Jorge Martín Ducati Pramac Racing 1:20,617 min 8. Pol Espargaró Honda Repsol Honda Team 1:20,659 min 9. Takaaki Nakagami Honda LCR Honda Idemitsu 1:20,810 min 10. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:20,811 min

Moto2

Třída Moto2 slaví, VC Německa je 200. závodem v její historii – od počátku sezóny 2010, kdy nahradila dvoudobé dvěstěpadesátky. Prvnímu pátečnímu tréninku dominoval prozatím vedoucí závodník celkové klasifikace Remy Gardner (1:24,8 min). Ve štěrku skončil Marcel Schrötter. Arón Canet uklouzl ve velké rychlosti a v kačírku předvedl pár efektních kotoulů, naštěstí už bez motorky.

Druhý trénink začal se zpožděním, neboť vítr na trať navál seno. Po deseti minutách se uvolnila plastová tabule s nápisem BOX a spadla přímo na cílovou rovinku. Velmi kuriózní situace. Gardner se tentokrát dostal těsně pod 1:24,2 min a opět zůstal nepřemožen. Sklouzli se Stefano Manzi a Sam Lowes. Třetí trénink v sobotu dopoledne nepoznal jiného vítěze, Australan měl vše pod kontrolou, zaznamenal čas jen tři tisícinky nad 1:24. Na čele tedy k žádné změně nedošlo.

První kvalifikaci vyhrál Bo Bendsneyder před Marcem Bezzecchim, Arónem Canetem a Albertem Arenasem. Lorenzo dalla Porta se snažil vecpat se mezi postupovou čtyřku, leč marně. Pořadí na startu nedělního závodu určil poslední kvalifikační trénink sobotního programu. Další pád v první zatáčce neminul Lowese, zavřel se mu předek... Tón sice udával Gardner, ale pak zaúřadoval di Giannantonio. Ani on však v čele nevydržel, nový rekord dráhy zaznamenal Raúl Fernández, dostal se maličko pod hranici 1:24 min. A bylo rozhodnuto...

VC Německa Moto2 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Raúl Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:23,397 min 2. Fabio di Giannantonio Kalex Federal Oil Gresini Moto2 1:23,744 min 3. Remy Gardner Kalex Red Bull KTM Ajo 1:23,769 min 4. Marco Bezzecchi Kalex Sky Racing Team VR46 1:24,184 min 5. Xavi Vierge Kalex Petronas Sprinta Racing 1:24,296 min 6. Jorge Navarro Boscoscuro +Ego Speed Up 1:24,301 min 7. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:24,416 min 8. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:24,439 min 9. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:24,474 min 10. Arón Canet Boscoscuro Aspar Team Moto2 1:24,500 min

Moto3

Na počest Jasona Dupasquiera bylo v kategorii Moto3 navždy vyřazeno startovní číslo 50. Nikdy s ním už žádný jezdec nebude moci jet.

Na Sachsenringu zaskakuje za zraněného Maxe Koflera v týmu CIP Alaina Broneca Australan Joel Kelso. Závodní víkend zahájil nejlepším časem smolař letošní sezóny John McPhee. Druhému tréninku kraloval průběžný lídr seriálu Pedro Acosta, který zůstal jen o 9 setin nad hranicí 1.27 min. Skota z rána (1:26,7 min) ale nepřekonal. Sergio García se válel po zemi, ale naštěstí se mu nic zlého nepřihodilo.

Trénink číslo tři začal dramaticky pro Gabriela Rodriga. Po nepříjemném highsideru musel dokonce navštívit zdravotní středisko. Dominoval Andrea Migno (1:26,3 min).

V první kvalifikaci se taktizovalo a přezouvalo, ale Sachsenring je krátký, takže zbývá dost času. Darryn Binder vévodil celkovému pořadí, na konci se vyrazil ještě zlepšit. Bohužel ho vzápětí potkal pád po tvrdém kontaktu s nováčkem Kelsem. Nakonec ho nikdo nepředstihl. Dále postoupili také Deniz Öncü, i přes úvodní výlet mimo trať Jaume Masiá a Yuki Kunii. Černý Petr zůstal Rodrigovi, tomu se dopoledne naštěstí nic nestalo.

V boji o pole position se Öncü ocitl na zemi. Pouť mladšího z bratrů Binderů skončila velmi rychle, za incident z první kvalifikace dostal černou vlajku. Filip Salač zajel hned v úvodu vynikající čas 1:26,9 min a vyhříval se na vrcholu výsledkové listiny. Nemusel se trápit v Q1 a německá trať mu evidentně sedí. Poslední kolo! Havaroval Kaito Toba... Ale pro české fanoušky je důležitější to, že na Filipův výkon žádný ze soupeřů nenašel odpověď. V první řadě našeho jezdce doplní Dennis Foggia a Tatsuki Suzuki.

VC Německa Moto3 2021 – Kvalifikace (Top 10) 1. Filip Salač Honda Rivacold Snipers Team 1:26,913 min 2. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:27,096 min 3. Tatsuki Suzuki Honda SIC58 Squadra Corse 1:27,127 min 4. John McPhee Honda Petronas Sprinta Racing 1:27,228 min 5. Kaito Toba KTM CIP Green Power 1:27,350 min 6. Lorenzo Fellon Honda SIC58 Squadra Corse 1:27,392 min 7. Niccolò Antonelli KTM Avintia Esponsorama Moto3 1:27,398 min 8. Romano Fenati Husqvarna Sterilgarda Max Racing Team 1:27,475 min 9. Stefano Nepa KTM Boé Owlride 1:27,522 min 10. Andrea Migno Honda Rivacold Snipers Team 1:27,629 min

Foto: Václav Duška jr.