Znáte Porsche Carrera GTZ? Jeden z šesti vzácných kusů teď může být váš

Porsche Carrera GT je již v sériovém stavu skvostem, kterým by nejeden nadšenec rád ozdobil svou sbírku. Tento vůz je však ještě výjimečnější.

Porsche Carrera GT, silniční sportovní vůz odvozený od zrušeného projektu závodního speciálu pro Le Mans z konce devadesátých let, patří mezi úchvatné skvosty z historie německé automobilky, které by do své sbírky jistě rád zařadil nejeden sběratel či nadšený řidič. Ve Velké Británii se však nyní chystá aukce vozu, který patří mezi nejvzácnější kousky.

Původně se jednalo o jeden z 676 kusů modelu Carrera GT, které automobilka odeslala do USA, kam vůz dorazil v roce 2005. Za oceánem vůz vystřídal dva majitele a prošel i malou nehodou, po většinu doby mu však byl dopřáván pravidelný servis v autorizovaném servisu. V roce 2011 pak vůz putoval z USA do Velké Británie.

Zde byl vůz opět pečlivě servisován u specialisty na vozy Porsche Carrera GT. V roce 2018 nechal předchozí majitel vůz nalakovat do barvy Slate Grey, čehož se chopili přímo specialisté Porsche, kteří kvůli tomu vůz částečně rozebrali. Ve stejném roce pak ale vůz opět změnil majitele, dosud naposledy.

Aktuální majitel se přitom i kvůli neoriginálnímu laku rozhodl, že je jeho vůz je ideálním kandidátem na přestavbu u italské karosárny Zagato, která byla poprvé představena v roce 2013 a vznikla na přání švýcarského sběratele a vlastníka modelu Carrera GT.

Dohromady vzniklo pouze šest kusů modelu Carrera GT v přestavbě Zagato, označovaných GTZ. Jeden kus byl vývojovým prototypem, tento konkrétní kousek je pak čtvrtým z pěti vyrobených zákaznických vozů. Jeho přestavba probíhala 6 měsíců na přelomu let 2018/2019 a stejně jako ostatní přestavby Zagato je unikátní.

Vůz byl kompletně odstrojen, přelakován do specifické tmavě zelené barvy, kola byla nalakována v grafitovém odstínu a brzdiče zdobí leskle černá barva. Úprava včetně instalace nových panelů karoserie vyšla celkem na 400.000 eur, dnes v přepočtu cca 9,5 milionu, za což se v té době údajně dalo koupit jiné Porsche Carrera GT.

Specialitou tohoto konkrétního vozu je pak kompletně přepracovaný interiér z dílny Zagato. Došlo k přečalounění sedadel, která zdobí embosované písmeno Z, centrálního tunelu, středové konzole, voliče převodovky, loketních opěrek, výplně dveří, A-sloupků, stínítek i spodní části palubní desky. Úprava interiéru přitom nebyla zahrnuta ve výše zmíněné ceně přestavby.

Po doručení zpět do Velké Británie byl vůz vybaven speciální ochranou laku a od přestavby ujel pouze 1000 mil, tedy cca 1600 kilometrů. Celkem pak tachometr ukazuje nájezd 9350 mil, tedy lehce přes 15.000 kilometrů.

Vůz je nyní nabízen k prodeji prostřednictvím aukčního webu Carhuna, přičemž před prodejem prošel kompletní prohlídkou v Porsche, která našla opotřebení na těsnění dveří, ovladači couvacího světla a maticích kol. Všechny tyto problémy přitom byly před prodejem opraveny. Prodejce navíc uvádí i naměřené hodnoty předních brzd a spojky.

Mezi další nalezené drobnosti patří poškozený lak na středu kola a drobné poškození brzdového kotouče. Prodejce ale k vozu přidá druhou sadu originálních kol (z jiného Porsche Carrera GT) a na své náklady uhradí opravdu brzd po prodeji. Navíc k vozu přidává i původní karosářské panely.

Dražby vozu by měla odstartovat 14. července a potrvá do 21. července, přičemž předpokládaná prodejní cena by se měla pohybovat (dle odhadů) v rozmezí 1,5 až 1,7 milionu liber. Tedy v rozmezí 42 až 47,6 milionu korun.

Web Carhuna přitom připomíná úpravu pěti vozu Ferrari 250 TdF, které provedla karosárna Zagato v minulosti. Cena upraveného vozu 250 TdF Zagato se přitom nyní pohybuje zhruba na dvojnásobku standardního vozu. Porsche Carrera GTZ tak může být i zajímavou investiční příležitostí.