V KW vyvinuli nové tlumiče pro Carreru GT. Stojí jako nová Scala

Přestože prvním kouskům Porsche Carrera GT bude za chvíli 20 let (taky se cítíte staří?), německý supersport stále platí za jedno z nejlepších řidičských aut historie. Zároveň se ho ale drží pověst záludného auta, a to nejen kvůli tragické nehodě Paula Walkera v roce 2013. To je jedním z důvodů, proč pro Carreru GT stále vznikají nová vylepšení, přestože většina vyrobených kousků pravděpodobně stojí zavřená v garážích sběratelů. Společnost KW Automotive nyní přináší úpravu podvozku.

Stejně jako tisková zpráva KW Automotive, i my krátce připomeneme, že Porsche Carrera GT vznikala mezi roky 2004 a 2006, během nichž bylo dle dostupných informací vyrobeno 1.270 kusů. Základem modelu byl karbonový monokok a o jeho pohon se staral atmosférický hliníkový desetiválec o objemu 5,7 litru. Jednotka produkovala 450 kW a 590 Nm, spolupracovala s šestistupňovým manuálem a Carrera GT díky ní zrychlila z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy a rozjela se až na 330 km/h. Respektive, Porsche uvádí maximální rychlost přes 330 km/h a zrychlení se v nezávislých testech podařilo naměřit o několik desetinek rychlejší.

Video se připravuje ...

Moderní pneumatiky ukázaly, že Carrera GT umí být méně záludná, ale to zřejmě nestačilo. Společnost KW Automotive přichází s coilover kitem, který nazývá KW V5. Sestává z tlumičů nastavitelných pomocí dvojitých otočných ovladačů přímo na každém tlumiči. Výrobce pro zjednodušení dodává doporučená nastavení pro běžný silniční provoz, stejně jako doporučení na komfortní nebo okruhové nastavení. Je ovšem na řidiči, zda se doporučenými hodnotami bude řídit, nebo dojde k vlastním.

Tlumiče používají KW Solid Piston Technology, která stojí na stejném principu, z něhož vychází tlumiče okruhových speciálů tříd GT3 a GT4. Společnost KW Automotive uvádí, že tlumiče bez ohledu na nastavení a silnici fungují lépe než sériové. Svým chováním prý zvyšují přesnost řízení a jízdní vlastnosti Carrery GT činí bezpečnějšími.

Pro Carreru GT jsou připraveny dva coilover kity, kromě základního provedení také včetně systému hydraulického zvedání, které funguje na obou nápravách a dokáže vůz přizvednout až o 45 milimetrů. Hlavní pointou systému je usnadnění přejezdu zpomalovacích prahů nebo vjezdu na prudší příjezdové cesty. Systém je podle KW kompaktní a hydraulická pumpa s nádržkou má velikost autobaterie.

Coilover kit je vyráběn na objednávku a ve své základní podobě přijde včetně daně na 15.195,11 euro, tedy v přepočtu zhruba na 360 tisíc korun. Ve verzi s hydraulickými zvedáky už se jedná o částku 19.333,93 euro, tedy přibližně 458 tisíc korun. V závislosti na aktuálním kurzu je to cena, za kterou byste si pořídili základní provedení Škody Scala. Jedná se navíc o cenu samotných dílů, bez dopravy nebo instalace.

Společnost KW Automotive k tiskové zprávě připojila video, v němž jim s propagací nového coilover kitu pomáhá Nick Heidfeld, bývalý jezdec formule 1 a majitel Carrery GT. My jej rovněž přikládáme.