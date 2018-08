Aprilia Tuono V4 1100 RR: Tenhle tuňák musí být nadívaný dynamitem!  

Aprilii Tuono motorkáři neřeknou jinak než tuňák. Původně dvouválcový naháč vznikl v roce 2002 vysvlečením supersportu RSV Mille, dnes již se čtyřválcovým véčkem představuje bezkapotovou alternativu k RSV4.

Úplný hanbář ale tuňák není, pár plastů si na přídi nechal, a hlavně nizoučká maska kolem tří světlometů pomáhá vytvářet správně agresivní výraz. Do letošní sezony vyrazila aprilka s novými barvami a aktuálně i s akční slevou padesát tisíc. Rovnice dnešního testu tedy zní: 175 koní/205 kg = 349.900 Kč.

Pokud vám zmíněný poměr výkonu a hmotnosti nepřišel podezřelý, pak vězte, že je to hotové peklo. Ale postupně.

Na motorku je potřeba se nejdřív usadit a my chrochtáme blahem. Stupačky leží sportovně výš, kolena máme pokrčená a váha leží trochu na zápěstí, ale vše v míře pohodlné a vzdálené ultimativní pozici skrčence na supersportu. Uznáváme však, že měřit víc než 178 cm, možná bychom tak nadšeni nebyli. Velkým bonusem jsou rovná a široká řídítka, díky nimž se dá s tuňákem cestovat i na pohodu. Překvapivě v tom nebrání ani brutální motor. Spojka chodí jemně, nemáme problém rozjíždět se hladce ani v ostrém režimu Race. Dokonce i podvozek slušně tlumí jak městské nástrahy, tak rozbitou okresku. Zatím se jen tak kocháme, sžíváme, jezdíme na čtvrt plynu, a mašině to vůbec nevadí. Jenže neustále cítíme tu chuť vystřelit vpřed a absolutní nechuť dodržovat předepsané rychlosti, při kterých se oba tak šíleně nudíme.

Menu palubního počítače je neskutečně obsáhlé: tři módy motoru, tři úrovně ABS, osm levelů kontroly trakce, asistent zamezující zvedání předního kola při akceleraci, systém pro rychlý start a omezovač rychlosti v boxech okruhu… Zkusili jsme najít nastavení, při kterém se hned nezabijeme, a bereme pořádně za plyn. Po chvíli musíme zastavit a rozdýchat ten masakr. Ruce montujeme zpátky do ramenních kloubů, krev se pomalu vrací i do předních částí mozku a nevíme, jestli se smát, nebo brečet. Hotové peklo na zemi. Vždyť na začátku to byla taková mazlivá kočička. A teď sprostá rajda, co jde okamžitě na věc a hulvátsky na nás řve. Lidé kolem mají pocit, že se do Prahy vracejí tanky, když si výfuk po ubrání zabublá a bouchnou v něm zbytky plynů.

Síla čtyřválce je vážně nehorázná, kolem deseti tisíc otáček máte pocit, že jste omylem osedlali startující tryskáč. Nejlepší na tom je, že díky fantastickému podvozku a perfektnímu posezu máte všechnu sílu dokonale pod kontrolou. A to jedeme na základní RR s tlumiči Sachs, o sto tisíc dražší verze Factory má ještě ostřejší, ale zase méně komfortní podvozek Öhlins. Nám to ale takto naprosto vyhovuje, aprilka je chirurgicky přesná a dělá nám pomyšlení.

Vzájemná důvěra se rychle prohlubuje, dynamit pod zadkem je totiž dokonale čitelný a předvídatelný. Takže bez obav taháme za plyn a opájíme se rychlořazením bez spojky, které vyžaduje rozhodnou hlavu a tvrdou nohu. Žádné šudlání. „Plnej a kop, kop, kop…“ Bez spojky jde řadit i dolů, takže máte víc času a klidu srovnat se do zatáčky.

Skvělých motorek už jsme v redakci pár měli, ale poprvé nás musel importér přemlouvat, abychom mu testovací mašinu vrátili. Je třeba něco dodávat?

Plusy

Nehorázně silný motor

Ďábelské efekty výfuku

Chirurgicky přesný podvozek

Překvapivý cestovní komfort

Minusy

Nehodí se pro vyšší postavy

Pouze nouzové sedlo spolujezdce

Komplikovanější palubní počítač