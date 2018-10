Pařížský autosalon 2018 očima Auto.cz. Novinek bylo dost, ale něco tomu chybělo...

Než jsme na letošní ročník pařížského autosalonu vyráželi, byli jsme poněkud v rozpacích. Automobilky se tentokrát nepředháněly v tom, jakou novinku v Paříži představí, ale spíše v tom, že tam vůbec vystavovat nebudou. Přímo na místě jsme zjistili, že k vidění toho je dost a že autosalony i v dnešní době stále mají svůj smysl. Něco tomu ale chybělo...

V Paříži tak sice možná chyběly klíčové automobilky na evropském trhu jako Volkswagen, Ford, Opel nebo Fiat, ty značky, které na autosalon přijely, je ale dokázaly důstojně zastoupit. Obzvláště německé prémiovky se doslova předháněly v počtu novinek, a to přestože třeba Audi v Paříži vystavuje ne jako automobilka, ale prostřednictvím svého francouzského zastoupení.

BMW prezentuje nový roadster Z4, SUV X5, řadu 3, kupé řady 8 nebo M5 Competition, Mercedes-Benz zase nové GLE, MPV třídy B, A sedan a elektrické SUV EQC, zatímco Audi nové SUV Q3, elektrický crossover e-tron, nový hatchback A1 nebo modernizované TT. Vedle toho navíc nechyběly exotické značky – vietnamský VinFast nebo čínský GAC Motor , jejichž díla jinde v Evropě jen tak neuvidíte.

Ano, pro novináře v duchu hesla nic není staršího než včerejší noviny jsou některé tyto novinky už tzv. „staré,“ světu se představily na již dřívějších akcích – Audi e-tron třeba na speciální akci v San Francisku, BMW Z4 na přehlídce automobilové krásy v americkém Pebble Beach, a tak bylo během novinářských dní na výstavišti opravdu mnohem méně lidí než v minulých ročnících. Takové davy novinářů jako kdysi jsme letos v Paříži nezažili, druhý den bylo dokonce výstaviště skoro prázdné, ani tiskové centrum nezažívalo takový nápor. Davy se tak rojily vlastně jen u hlavních novinek výstavy, BMW řady 3 nebo Mercedesu B.

Široká veřejnost je ale v Paříži může vidět vůbec poprvé. A navíc je může jedinečně porovnat na jednom místě, vždyť takový Mercedes-Benz GLE stojí v pavilonu 5 jen kousek od svého hlavního rivala v podobě BMW X5

Navíc tentokrát nechyběly klíčové nové automobily, které svůj vzhled utajovaly do poslední možné chvíle. První fotky nového BMW řady 3 unikly jen pár hodin před výstavní premiérou, svá tajemství si takřka až do autosalonu udržovala také nová generace MPV Mercedes-Benz B nebo koncept Škoda Vision RS , předobraz nástupce Rapidu Spaceback.

Pro veřejnost tak rozhodně má pořád smysl autosalon navštívit, vždyť osobní prohlídka novinek řekne pořád více než prohlédnutí si fotografií nebo videí. Nemluvě o přímém srovnání, které se jinde jen tak nepoštěstí.

Přesto všechno bylo znát, že pařížský autosalon má svá nejlepší léta za sebou. Některé plochy zůstaly kvůli chybějícím vystavovatelům prázdné nebo je vyplnily stánky lokálních firem, případně společností nepřímo spjatých s automobilovým průmyslem, třeba Lego se prezentovalo Bugatti Chiron postaveným z kostiček dánské stavebnice. Jeden pavilon pak obsadila přidružená výstava nových technologií, další zase motosalon. Vyplnit prázdné plochy musela i expozice historických francouzských vozidel. Zrovna ta ale stála za to – kde jinde uvidíte Peugeot 405 T16 Ariho Vatanena nebo sporťák Willys Interlagos, alias Alpine A108 vyráběný v Brazílii?

Nejen novinek ale bylo méně. Možná i ze zveřejněných galerií jste si všimli, že auta tentokrát nedoprovázelo tolik krásných žen jako kdysi. Modelek na autosalonu opravdu ubylo, maximálně byly na některých stáncích hostesky, které poskytly informace o vystavovaných vozidlech. Klidně mně nazývejte sexistou, ale krásné ženy k autům zkrátka patří, a tak mně tato absence opravdu mrzela. Kde v Číně potřebovali zákaz (tvrdili tam, že modelky odvracují pozornost od novinek), v Evropě stačí hrozba obvinění ze sexismu.

I tak bych řekl, že automobilovým fanouškům a vlastně i potenciálním zákazníkům mají autosalony stále co dát. A vlastně si ani nemyslím, že by letošní ročník pařížského autosalonu byl tím posledním. Možná už nebude tak velký jako kdysi a za dva roky může být na výstavišti ještě méně automobilových značek než dnes, pro domácí výrobce ale nadále bude zajímavým místem prezentace. A tak si myslím, že za dva roky do Paříže opět vyrazíme. A co vy, nechystáte se tam letos? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem...