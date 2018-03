Ženeva 2018: Fotogalerie těch nejhezčích modelek. Bylo jich méně, ale stály za to!

Že nebyly v Ženevě holky? A že je automobilky nahradily "bizarním způsobem"? I to jste se mohli na českých internetech dočíst. Nebyla to pravda. Děvčat bylo možná v Ženevě míň než v minulých ročnících, ale pořád jich bylo dost na to, aby se z autosalonů nestala druhá formule 1. Třeba Škoda se sice snažila o genderově vyváženou dvojici chlapce a slečny, ale vlastně proč ne. Na kluka jste se dívat nemuseli.

Asi nejvíc se mi líbily hostesky u Volkswagenu. Normální hezké holky oblečené vlastně docela obyčejně. Navíc měly v popisu práce s vámi prohodit slovo u vystaveného exponátu, hezky to měli u VW vymyšleno!

Každému ale dle jeho vkusu, v naší tradiční hosteskové galerii si tu svoji určitě vyberete!