BMW chystá největší SUV. Má být drsnější a konkurovat defenderu nebo géčku
BMW má v nabídce vozy SUV, ale s nějakým větším řáděním mimo cesty se u nich nepočítá. To se má změnit s novým modelem, který se má zařadit na vrchol modelové nabídky BMW X. S komfortem na silnici se počítá i nadále, jen má být mnohem schopnější i mezi ně.
Před pár dny jsem psal článek o tom, jak mohla vypadat budoucnost BMW bez vlastních SUV, který by u dealerů nahradily modely Land Roveru. Na to samozřejmě nedošlo a BMW dnes má celou řadu vlastních SUV, které se prodávají lépe než tradiční vozy. Jejich zaměření je jasně silniční, na rozdíl od většiny nabídky Land Roveru. I Range Rover, který patří mezi ty nejkomfortnější silniční vozy, si stále dost staví i na terénních schopnostech.
Vrcholem nabídky je dnes BMW XM, teprve druhý model exkluzivní pro sportovní divizi M. Velikostně podobné je i BMW X7, které je o trochu civilnější, ale off-road to také není. Úplně jiná má být novinka, která se velikostně zařadí nad obě dosavadní velká X. Sedmimístný vůz zatím neznámého jména, ale s kódovým označením G74, bude vyráběn v americkém Spartanburgu, po boku několika dalších SUV značky.
Má být drsnější a více zaměřená i na terénní schopnosti a konkurentem třeba pro Land Rover Defender nebo Mercedes-Benz třídy G. Potvrdil to i nejmenovaný vyšší manažer BMW britskému Autocaru. „Jsme si vědomi velkého potenciálu. Je to více než jen diskutování, plánujeme to už dlouho. A rozhodně to bude potřebovat spalovací motor,“ řekl na dotaz na plánovaný vůz.
Očekávat můžeme design kombinující prvky elektrického Neue Klasse, ale s hranatějším a „outdoorovějším“ stylem. Jistá je také větší světlá výška, průchodnost a další terénní nezbytnosti. Kabina však má být stále prémiová a komfortní, jak to od BMW očekáváme. Prodávat se má na všech trzích, kde je BMW aktivní, tedy i u nás.
Základem bude pravděpodobně modifikovaná platforma CLAR, na které stojí současné spalovací a hybridní modely BMW. Vyjet má auto se spalovacím pohonem, i když pravděpodobně s nějakou formou hybridu. Podle BMW ale není vyloučená ani elektrická verze. Objevit by se ale mohl také zatím nezvyklý sériový hybrid, o kterém již dříve BMW také mluvilo. Kombinace velké baterie a spalovacího motoru ve funkci generátoru se má totiž objevit i v menších modelech X5, X6 nebo X7. BMW na vývoji tohoto pohonu spolupracuje s dodavatelem ZF.
Posledním skutečně ryzím terénním vozem BMW byl model 325, vyráběný mezi lety 1937 a 1940 pro německou armádu. Byl postaven na žebřinovém rámu s pohonem všech kol a poháněl ho řadový šestiválec o objemu 2,0 litru s mazáním se suchou skříní, který dosahoval výkonu 37 kW. Motor byl spojen s pětistupňovou převodovkou, třemi uzávěrkami diferenciálů a v raných verzích také s řízením všech kol, které zmenšovalo poloměr otáčení na pouhých 6,5 metru. Vyrobeno bylo pouze 3.225 kusů.
