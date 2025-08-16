Barum Czech Rally Zlín po 1. etapě: Kopecký těsně vede, Stříteský neobhájí
Český jezdec Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) vede po prvním dnu Barum Czech Rallye Zlín, která je součástí mistrovství Evropy, ale také současně pátý podnik seriálu mistrovství České republiky. Trojitý defekt vyřadil ze hry obhájce loňského prvenství Dominika Stříteského (Škoda Fabia RS Rally2).
Soutěž začala tradiční městskou erzetou v ulicích Zlína v pátek pozdě večer, kterou vyhrál šestadvacetiletý Ital Andrea Mobelini (Škoda Fabia RS Rally2) o 2,5 sekundy před jedenáctináasobným vítězem této soutěže Janem Kopeckým. Další den soutěže bylo na programu šest rychlostních zkoušek v celkové délce 106,59 kilometrů.
Stříteský trefil obrubník
Zkušený český jezdec se nejlépe probudil do sobotního rána. Vyhrál jednu zkoušku a na další se podělil o nejrychlejší čas s Erikem Caisem (Hyundai i20 N Rally2). „Fanoušci jsou úžasní, dělají z této akce tak výjimečnou událost. Pár desetin náskoku je nic. Některá místa jsou špinavá, na jednom místě na třetí erzetě jsem zpozdil brzdění, naštěstí nebylo do čeho narazit,” popisoval své postřehy Kopecký.
Příliš brzo skončily naděje na obhajobu loňského prvenství pro Dominika Stříteského (Škoda Fabia RS Rally2). Pro mikrofon České televize situaci vysvětlil: “Stalo se to na třetí erzetě, byla to moje chyba. Skočil jsem přes obrubník a bohužel z toho byl defekt třech pneumatik naráz. Vzhledem k tomu, že jsme měli jenom jednu rezervu, nemohli jsme pokračovat. Auto je jinak nepoškozené a v neděli bychom chtěli pokračovat v rámci pravidel Super Rallye.”
Zvláštní problém potkal na RZ3 Adama Březíka. “Hned na začátku erzety jsem vzal za ruční brzdu, ale ta nefungovala a auto se svezlo ven ze zatáčky. Zbytek erzety jsem si hlídal místa tak, abych jí nemusel používat. Na konci tohoto úseku jsme skočili trochu mimo trať můžeme děkovat všem svatým, že jsme ještě tady. Na čtvrté erzetě už ruční brzda funovala, ale zvolil jsem opatrnější tempo as dostali jsme strašnou oblož,” vysvětloval Březík manko téměř dvaceti sekund.
Pronásledovatelé měli defekty
Kopecký si udržel vysoké tempo také odpoledne, když vyhrál jednou zkoušku a v dalších dvou byl druhý. „Snažím se ze sebe dostat mnohem víc, stále to ve mně je. Mám dost zkušeností na to, abych nebyl nervozní, protože tento sport miluji. Pokud všechno funguje dobře, je to prostě vášeň. Ovšem kluci za mnou jsou opravdu rychlí,” komentoval Kopecký svou pozici.
Měl trochu štěstí, protože dva jeho největší soupeři, shodou okolností oba s vozy Hyundai i20 N Rally2, měli v poslední zkoušce sobotního dne defekty a opba ztratili dvě pozice v průběžném pořadí. „Do něčeho jsem narazil, byla to moje chyba. Chci nadávat, ale mohli bychom dostat velkou pokutu,” řekl Erik Cais. Rakušan Simon Wagner přidal svojí zkušenost: „Dostali jsme defekt ve štěrkové části a pak vyjeli z cesty. Už jsem to cítil, ale prasklo to a stáhlo nás do příkopu. Dělali jsme hodiny. Co s tím můžeme dělat?“
Situaci využil irský pilot Jon Armstrong (Ford Fiesta Rally2). Vyhrál RZ7, která uzavírala sobotní program a posunul se na druhé místo o 6,5 sekundy za Kopeckým. “Překvapilo mě, jak drsné to bylo na štěrkové části, bylo tam docela dost vyjetých kolejí. Všichni jsme dnes odvedli dobrou práci. Cítím se docela pohodlně s opíráním se o přední nápravu, takhle prostě jezdím, nechávám auto klouzat. Je to skvělý zážitek,” řekl Armstrong po RZ7.
Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ13):
1.Kopecký, Hovorka (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1:05:00,4; 2. Armstrong, Byrne (Irl./Ford Fiesta Rally2) +6,5; 3. Mobellini, Lenziová (It./Škoda Fabia RS Rally2) +13,0; 4. Wagner, Ostlenderová (Rak./Hyundai i20 N Rally2) +19,2; 5. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +24,5; 6. Cais, Trunkát (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +32,1; 7. Marczyk, Gospodarczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +36,3; 8. Březík, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +42,3; 9. Matulka, Syty (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +1:22,4; 10. Kundlák, Baran (Slov./Škoda Fabia RS Rally2) +1:36,7; 11. Pech, Uhel (ČR/Citroën C3 Rally2) +2:30,9; 12. Johansson, Grönwall (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:05,9; 13. Vlček, Kunst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +3:25,9; 14. Kowalczyk, Hryniuk (ČR/Renault Clio Rally3) +5:28,9; 15. Biedrzynski, Fiolek (Pol./Hyundai i20 N Rally2) +6:00,0; 16. Coleman, Moore (Irl./Ford Fiesta Rally3) +6:23,1; 17. Kurka, Vajík (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +6:41,7; 18. Tomek, Baďura (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +7:13,2; 19. Polášek, Omelka (ČR/Ford Fiesta Rally3) +7:42,9; 20. Rovenščak, Rovenščaková (Chor./Ford Fiesta Rally3) +8:22,3.
Zdroj: autorský text, Foto: Ivo Prieložný, tiskové zprávy týmů