Chcete robo, ale ne taxi? Toto je první autonomní vůz, který si můžete koupit
O vozech, které posádku dovezou samy do cíle bez nutnosti řídit, se mluví snad od vynálezu auta jako takového. Dnes jsme již k tomuto bodu docela blízko a robotické taxíky jsou už skutečností. Americká novinka ale chce autonomní řízení dostat i do vozů, které si mohou zájemci sami koupit.
O robotaxi píšeme poslední dobou docela často a vypadá to, že se jich brzy dočkáme i v Evropě. Plně autonomní vozy, které si může zájemce i koupit, nám slibuje Tesla, ale reálně zatím umí jen úroveň 2. To samé platí i pro čínské vozy, které vás sice převezou přes celé město, ale úroveň autonomie výrobci udávají jako 2+.
Změnit to chce startup z Ameriky, který právě představil svůj první model. Tensor novinku prezentuje jako světově první personální roboauto, které si člověk může koupit. Prodávat se má už příští rok v Evropě, USA a na Blízkém východě, a to rovnou s autonomií na úrovni 4.
Tensor přitom není nějaká nevzhledná krabice, ale docela stylové a pohledné „SUV kupé“ s osobitým designem. Na kráse mu tedy nepřidává čepice na střeše, ve které se ukrývají lidary a další senzory, pár jich je i po stranách vozu či na přídi.
Dohromady jich zde je přes 100, což zahrnuje 37 kamer, 5 lidarů, 11 radarů, 22 mikrofonů, 10 ultrazvukových senzorů, 3 inerciální měřicí jednotky, navigační systém, 16 detektorů kolizí, 8 detektorů výšky vody, 4 senzory tlaku pneumatik a kouřový detektor. Aby byly vždy připravené, je tu i samočisticí systém s několika stěrači a kryty. S ovládáním má pomáhat umělá inteligence, které stačí zadat pokyn ve stylu „zavez mě na letiště a pak se vrať domů“ a auto si s tím má vystačit.
Auto je také nečekaně velké, na délku má přes 5,5 metru, což z něj dělá jedno z největších SUV vůbec. A ačkoliv autonomie je jeho hlavním marketingovým tahákem, volant a pedály pořád má, takže jej může majitel i normálně řídit. K technice pohonu Tensor moc neřekl, jen že jde o elektromobil se 112 kWh baterií, která se z 20 do 80 % nabije za 10 minut, minimálně 800V architektura je tedy jistotou.
O samotné firmě Tensor není moc známo, oficiální sídlo má v kalifornském San Jose, s kancelářemi v Barceloně, Singapuru a Dubaji. Pokud vám v mixu chybí Čína, i tohle propojení existuje. Podle patentu podaného minulý rok v dubnu je totiž Tensor novým jménem pro starší startup AutoX, věnující se právě autonomním vozům. V roce 2016 jej založil Číňan Ťiang-siung Siao, žijící v Kalifornii. Firma s legálním sídlem v San Jose měla část aktivit i v Číně, odkud se ale stáhla.
Výroba prvního modelu má ale každopádně probíhat v továrnách Vinfastu ve Vietnamu. To dává smysl, zatímco na dovoz z Číny jsou velmi vysoká cla, pro Vietnam jsou nižší. A Vinfast samotný už v Americe aktivní je, což také usnadní situaci.
Tensor je jednou ze šesti firem, které už mají povolení na testování autonomních vozů v běžném provozu v Kalifornii. Zatímco původním zaměřením AutoX byly robotické taxíky, první model znamená změnu směru na běžné uživatele. Jakou částku bude firma za svoji nezvyklou novinku chtít se zatím neví. Už vzhledem k použité technologii a také označení Tensorem za luxusní SUV je zjevné, že žádná láce to nebude.
