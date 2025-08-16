Mototest Aprilia Tuono 457 – Uličníkem snadno a rychle

Předplatné
Digitální barevný displej je v současnosti standardem.
Všechny modely Touno od Aprilie se snaží poskytnout jezdci co největší zábavu. S verzí 457 se italský výrobce zaměřil na mladé začínající motorkáře.

Loni Aprilia mladým 18letým jezdcům nadělila kapotovaný dvouválec RS 457, který se skvěle hodí pro trénování náklonů a chirurgicky přesných průjezdů zatáčkami například na okruhu. Jenže ne každý se chce hrbit za skloněnými řídítky a spíše od motocyklu očekává zábavu, volnost a trochu adrenalinu. Na stejném technickém základu proto Aprilia postavila nové Tuono 457. Řada italských naháčů se tak rozšířila na čtyři kusy, čímž pokrývá všechny jezdecké kategorie. Tuono 125 je pro jezdce A1 od 16 let, na Tuono 457 potřebujete řidičák A2 a plnoletý a s čistým „áčkem“ může vodit hravou 660 nebo brutální Tuono V4. Ale abyste se propracovali až k poslednímu stupínku, je dobré k vrcholu stoupat postupně a Tuono 457 nevynechat.

Bez kapotáže

Proti ostatní strojům z rodiny Tuono přichází 457 s jednou zásadní novinkou, týkající se designu. Na rozdíl od svých předchůdkyň nemá přední aerodynamický štít spojený s nádrží. Světelný diodový modul se natáčí společně s řídítky a působí agresivněji. Malé světlo rozdělené na tři segmenty odráží aktuální styl značky Aprilia a spoilery pod ním odkazují na legendární dvouválcové Tuono 1000 R. Vzhledem k tomu, že testovaná novinka technicky vychází z loňského RS, je kromě přední kapotáže jejich vzhled totožný. Stejná je nádrž či podsedlovka s plastovými panely a zadním diodovým světlem.

Řadový dvouválec je záměrně odkrytý, stejně jako hliníkový rám. Výfukový systém umístěný pod motorem dodává motocyklu čistý vzhled a zároveň poskytuje větší volnost při ukotvení stupaček pro spolujezdce. Sedlo je jako u RS položené 800 mm nad zemí a má stejný tvar. V přední části je tedy zúžené, a i menší jezdci bez problémů dosáhnou nohama na zem. Rozdílný je posez jezdce. Široká řídítka jsou ukotvená do vysokého představce, a pozice 174 cm vysokého řidiče je vzpřímenější a uvolněnější. Jenže na stejném místě jsou i stupačky, takže máme zbytečně moc skrčené nohy.

U tuona bude důležité i zadní sedlo, které díky široké stavbě vypadá pohodlně – mladí kluci určitě budou chtít za sebe nějakou tu slečnu posadit.

Z mála maximum

Malorážkovému řadovému dvouválci konstruktéři nadělili všechny technické vychytávky ze silnějších agregátů. Válce jsou odsazeny o 6,5 mm vzhledem k ose klikového hřídele, čímž se snižuje tlakové tření pístu, a dvě vačkové hřídele zvedají osm ventilů – čtyři pro každý válec. Pístní čepy mají povrchovou úpravu DLC (Diamond Like Carbon), vyvažovací hřídel a vodní čerpadlo pracují na válečkových ložiskách namísto kluzných pouzder a kliková skříň je horizontálně rozdělena na dvě části, aby se ještě více zmenšil objem a zároveň byla konstrukce pevnější. Dvouválec je mimořádně kompaktní a lehký. Ze zdvihového objemu 457 cm3 generuje výkon 35 kW při 9400 min-1 a maximum točivého momentu 43,5 Nm při 6700 min-1.

Motor má hutný zvukový doprovod a příjemnou charakteristiku. Už 82 % točivého momentu je totiž k dispozici při 3000 min-1. To znamená, že je dost silný v širokém spektru otáček. Zrychlení je poplatné objemu motoru a maximálnímu výkonu. Z dynamiky si zkušenější jezdci na zadek nesednou, ale pro někoho, kdo zatím vodil stopětadvacítku, jde o velký posun.

Zátah je slušný a reakce na plyn svižnější než u RS 457. Zadní rozeta tuona má totiž o jeden zub víc, což umožňuje ještě lepší odezvu při každém pohybu elektronické multifunkční škrticí klapky Ride-by-Wire. Vlastně i nám síla na běžné jezdění stačí.

Vychutnat si náklon

Je důležité si říct, že tohle tuono není zaměřené na maximální dynamiku, ale hlavně na radost z jízdy, kterou lehká motorka se suchou hmotností 159 kg rozdává plnými doušky. S rámem spolupracuje přední vidlice s průměrem 41 mm, zdvihem 120 mm a nastavitelným předpětím. Zadní centrální tlumič, rovněž s nastavitelným předpětím, má na starosti odlévanou kyvnou vidlici a dává kolu zdvih 130 mm. Malé tuono se sklápí do zatáček téměř samo. Stačí se lehce nahnout do strany, podívat se směrem do zatáčky a motorka se vydává přesně tím směrem, kterým se chcete vydat. Při výjezdu se jezdec nemusí bát dál plný plyn, protože zadní kolo neurve ani v jízdním režimu Sport, kdy je kontrola trakce nastavena na nejnižší úroveň – střední je Eco, nejvyšší v módu Rain.

V náklonu cítíme neochvějnou stabilitu a jistotu, že nás motorka nenechá ve štychu. Na zatáčkovité trase si aprilia přímo lebedí, protože se z jedné strany do druhé překlápí hbitě téměř sama. Limity stroje jsou úplně někde jinde, než kam nás na běžné silnici pustí mozek. A nezaostávají ani brzdy, byť o zpomalování se vpředu stará jen jeden kotouč o průměru 320 mm, do nějž se zakusuje radiální čtyřpístkový třmen ByBre. Stačí lehce ťuknout do páčky. Reakce je okamžitá a dostatečně ostrá.

Tuono 457 skvěle zapadá do řady naháčů italské Aprilie. Skvělé jízdní vlastnosti potěší srdíčko i zkušenějších starších jezdců, ale hlavní úlohou stroje je vychovávat začínající mladé motorkáře.

Plusy

  • Hbité jízdní vlastnosti
  • Reakce motoru v širokém pásmu otáček
  • Snadné ovládání
  • Stabilita v zatáčkách
  • Příjemná jízdní pozice
  • Přesné řazení

Minusy

  • Vyšší jezdci se budou cítit stísněně

Technické údaje Aprilia Tuono 457
Motor čtyřtaktní řadový dvouválec DOHC
Chlazení kapalinou
Zdvihový objem (cm3)457
Vrtání x zdvih (mm) 69 x 61,1
Kompresní poměr10,5:1
Výkon (kW/min-1) 35/9400
Točivý moment (Nm/min-1) 43,5/6700
Převodovka6° automatická
Sekundární převod řetěz
Startování elektrické
Brzda předníčtyřpístková, jeden kotouč 320 mm
Brzda zadníkotoučová 220 mm
Pneumatiky P a Z 110/70 ZR17 a 150/60 ZR17
Rozvor (mm)1350
Výška sedla (mm)800
Pohotovostní hmotnost (kg)175
Objem nádrže (l)13
Základní cena169 900 Kč

