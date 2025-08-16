Policie bude v Česku hlídat nebezpečné chování přímo v provozu. Pomohou nenápadné dodávky
Nejčastější příčinou nehod není překročení nejvyšší dovolené rychlosti, třebaže by to tak někdy z veřejné debaty mohlo vypadat. Policie nyní tu skutečnou nejčastější příčinu bude důkladněji hlídat.
Víte, jaká je nejčastější příčina dopravních nehod v Česku? Posledních nejméně deset let je to stejná věc, vždycky má před druhou a třetí příčkou obrovský náskok a nejde jen o drobné nehody. Nevíte? Je to nepozornost; řečí policejní statistik „řidič se plně nevěnoval řízení vozidla“.
Nepozornost je větší strašák než nepřiměřená rychlost, železniční přejezdy či zmatení držitelé řidičského oprávnění v protisměru na dálnici. Za posledních deset let se kvůli nepozornosti, ať už je rozptýlením cokoliv, stalo každoročně 15–18 tisíc nehod a letošní čísla, která jsou zatím známá za období od ledna do července, nevypadají jinak.
|Nejčastější příčiny nehod v ČR
|Nejčastější příčina nehody
|Počet nehod
|Podíl na celkovém počtu nehod
|2025 (led-čvc)
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|9 812
|20,50%
|2024
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|18 182
|19,72%
|2023
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|18 548
|19,54%
|2022
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|15 913
|16,16%
|2021
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|15 632
|15,74%
|2020
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|15 383
|16,23%
|2019
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|17 623
|16,38%
|2018
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|17 266
|16,48%
|2017
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|16 901
|16,28%
|2016
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|16 396
|16,58%
|2015
|Řidič se plně nevěnoval řízení vozidla
|15 311
|16,45%
|zdroj: Statistiky nehodovosti Policie ČR
Přesto jsme každou chvíli masírováni propagandou na téma, že je potřeba měřit překračování nejvyšší dovolené rychlosti, protože nepřiměřeně vysoká rychlost může být nebezpečná. Že tyto dva pojmy spolu tak úplně nesouvisí, se už dočtete jen výjimečně, a facebookové diskuse jsou plné příspěvků typu „Kéž byste radši hlídali skutečně nebezpečné věci.“
Tyto prosby byly vyslyšeny, a to skrz dvě dodávky Iveco Daily, které budou jezdit v provozu a hlídat právě nevěnování se řízení. Ale nejen to: „Také budeme kontrolovat předjíždění nákladními vozidly a nepoužívání bezpečnostních pásů,“ uvádí policie.
„Tato vozidla budou využívat kolegové ze Speciálního oddělení dohledu Čech a Moravy. Vozidla nám umožní sledovat situaci kolem vozidla v rozsahu 360 stupňů, kontrolovat činnost řidičů uvnitř vozidel, včetně dodržování zákazu používání telefonu za jízdy a okamžitě vyhodnocovat přestupky přímo na místě,“ stojí dále v tiskové zprávě s tím, že dodávky budou jezdit „tam, kde dochází k častým přestupkům, zejména na dálnicích a silnicích první třídy s vyšší intenzitou provozu“.
Vozy jsou bílé, bez označení, ale přesto si jich pozorný řidič všimne. Mají totiž na střeše zahrádku s velkými majáky a kamerami. Není to však jejich jediná výbava; nákladový prostor vzadu pojme např. nízkorychlostní váhy či měřič propustnosti světla pro kontrolu zatmavení oken.
Policie už jednu ze dvou dodávek otestovala. Během 30 hodin provozu zadokumentovala 42 přestupků. Jedna z dodávek zamíří ke Speciálnímu oddělení dohledu Čechy a druhá k témuž oddělení na Moravu.
zdroj info, foto, videa: Policie ČR