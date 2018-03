Ženeva 2018: Jaguar I-Pace poprvé naživo. Elektrického crossoveru by se Tesla měla bát!

Úspěch automobilky Tesla na poli elektromobilů v době stále se zpřísňujících emisních norem nedává tradičním výrobcům aut spát, a tak jeden po druhém chystá další a další elektrovůz. A to může být pro Teslu najednou velký problém, ukazuje se totiž, že auto s elektrickým pohonem jde udělat i jinak, krásně! Důkazem toho je třeba v Ženevě prezentovaný Jaguar I-Pace.

Můžete pochybovat o tom, zda 4.682 mm dlouhý crossover ve tvaru zvýšeného hatchbacku patří k takové značce jako Jaguar, který se proslavil hlavně elegantními kupé a sedany, taková je ale doba a navíc I-Pace vypadá naživo jednoduše skvěle. Z prvních fotografií jsem byl trochu v rozpacích, tváří v tvář je to ale parádně vyhlížející automobil.

Přestože nemá pro Jaguar typický tvar, zachovává si dynamické prvky aut britské značky. Příď tak zdobí výrazná maska, která navzdory zaslepení evokuje ostatní modely Jaguaru, jsou tu i úzké světlomety, zdůrazňující agresivní vizáž. Z boku zaujmou nejen krátké převisy, ale také obří kola, pneumatiky mají rozměr 255/40 R22.

Když se pak na I-pace podíváte zezadu, chvíli váháte, zda ta masa plechů není přece jen moc velká a auto nevypadá otyle, posléze si ale uvědomíte, že vypadá zkrátka jen jinak jiné Jaguary, to ale není na škodu. Rovněž dynamické zadní partii tak chybí jediná věc, pořádné koncovky výfuku, které by do toho difusoru tak krásně seděly. Nešlo by postavit šestiválcovou verzi, prosím?

Kolem a kolem tak I-Pace vypadá mnohem lépe než současná díla Tesly, která se přetvořila do něčeho naprosto bezpohlavního. Taková Tesla Model X vypadá jak přerostlé vejce, které jakoby myslelo výhradně na aerodynamický tvar a ne na krásu. V tomto ohledu je I-Pace vážně někde jinde. Tesla by se tak Jaguaru měla rozhodně obávat, už jen kvůli zájmu, jaký I-Pace v Ženevě mezi návštěvníky autosalonu vzbuzuje.

Líbí se nám také interiér, přestože z použitých materiálů bylo znát, že se teprve jedná o předsériový exemplář – některé lesklé plasty jsou pro takové kousky typické a před zahájením sériové výroby se (snad) změní. Koncepce vhodně kombinuje aristokratický styl tradičních Jaguarů s futuristickým stylem elektromobilů, vybranou kůži tak doplňuje digitální přístrojový štít nebo obrazovky na středovém panelu, které připomínají řešení z Range Roveru Velar. I-Pacu pak chybí tradiční volič převodovky, místo toho tu jsou jen tlačítka pro jízdu vpředu, vzad, neutrál a parkování.

Na zadních sedadlech je podobně místa jako v Ženevě též prezentovaném BMW X4, což pro mě s výškou 183 cm znamená slušnou rezervu před koleny i nad hlavou.

Zavazadelník pojme bagáž o objemu 656 litrů, přičemž výhodou prostoru je pravidelné tvarování. Na šířku má 105 centimetrů, na délku 97 cm a na výšku 44 cm. Pod podlahou navíc zůstává další odkládací prostor, jsou tu i háčky na nákupní tašky nebo zásuvka. A kdyby vám ani to nestačilo, pod kapotou je další, menší zavazadelník, s objemem 26 litrů. To je ta výhoda elektromobilů, které nemusí v útrobách skrývat prostorově náročný spalovací motor.