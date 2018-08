Bentley vám ho nepostaví, přesto si ho můžete koupit! Co? Krásné Mulsanné kupé!  

Ares Design je karosárna sídlící v italské Modeně, založená bývalým šéfem Lotusu Dany Baharem. V posledních měsících pěkně šlape, postavila bláznivou verzi Mercedesu G dvojkovou Corvettu s moderní technikou nebo novodobou interpretaci DeTomaso Pantera se základem v Lamborghini Huracán. Na automobilovém týdnu v americkém Monterey pak představila své další dílo, Bentley Mulsanne Coupé.

A to je další automobil, který vám sama automobilka nevyrobí, a jak fotografie novinky dokazují, je to rozhodně škoda. Velká kupé od Bentley vypadala vždy majestátně, ať už je řeč o Brooklands nebo Continentalu R, s příchodem dnešní limuzíny Mulsanne však automobilka takový vůz nepostavila. Dílo Ares Design přitom dokazuje, že by Mulsanne dvoudveřová karoserie slušela.

Práce probíhaly tak, že byl originál pečlivě trojrozměrně naskenován, aby z něj bylo následně v počítači vymodelováno kupé. Výsledkem prací jsou elegantnější C-sloupky, které jsou však ideálně zakomponovány do celku, nebo jiné boční prosklení, s vlnovitou spodní linií. Nová jsou též 22palcová kola z lehkých slitin. Uvnitř jsou zase nová přední sedadla (tedy spíše křesla), která usnadňují přístup dozadu.

Na přepracování přitom byly používány lehké materiály, které konstrukci výsledného auta značně odlehčily. Prodloužené dveře jsou karbonové, zatímco střecha a zadní blatníky tvoří hliník. Uvnitř naopak zůstaly ty nejvybranější materiály.

Úpravy Mulsanne v kupé přitom nezasáhly jen karoserii. Vidlicový osmiválec s dvěma turbodmychadly o tradičním objemu 6,75 litru totiž dostal novou řídící jednotku, díky níž jeho výkon vzrostl na rovných 600 koní (441 kW), zatímco točivý moment dosahuje hodnoty 1.200 N.m.

Automobil oficiálně nazvaný Ares Coupé bude vyráběn v omezeném počtu exemplářů, čemuž odpovídá také jeho cena. Za přestavbu dáte minimálně 395.000 eur (cca 9,88 milionu korun), přičemž tato částka nezahrnuje dárcovské auto. Práce na ní pak v závislosti na individuálních úpravách zaberou tři až čtyři měsíce.