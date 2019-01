Máte bezklíčový přístup do vozu? Mějte se na pozoru, zabezpečení je stále tristní  

Podle nedávných statistik počet krádeží automobilů za posledních pět let vzrostl o neuvěřitelných 48,7 %. Moderní systémy a asistenti ve vozech nás sice mají chránit, některé položky z výbavy však mohou být spíše na škodu. Řeč je třeba o bezklíčovém přístupu do auta, který už dnes není jen součástí nejvyšších výbav prémiových značek, ale najdeme jej v takřka všech patrech automobilového trhu.

V praxi to zní skvěle: klíče od vozu máte u sebe, ale pro jeho odemčení a nastartování je vůbec nemusíte brát do ruky. Celý proces odjezdu se tím značně urychlí, protože kupříkladu nemusíte hledat klíčky ve své pracovní tašce.

Jenže to má i své nevýhody. Útočník totiž může prostřednictvím podomácku vyrobeného zesilovače zvýšit intenzitu signálu mezi automobilem a klíčkem, takže se vůz může otevřít a nastartovat, i když je klíč dále od vozu. Odcizení vozu je posléze pro útočníka hračka.

I když už jsme o takových případech slyšeli nesčetněkrát a staly se i v České republice, zabezpečení bezklíčových přístupů se příliš nezměnilo. Nejnovější test totiž ukázal, že z 237 modelů by zloděj mohl otevřít a odjet 230 auty, čtyři by otevřel nebo nastartoval a pouze tři se ubránila úplně – ve všech případech šlo o vozy společnosti Jaguar Land Rover.

Některé automobilky se na tento nešvar snaží reagovat. Třeba BMW a Mercedes přidávají do svých klíčků snímače pohybu, takže komunikace mezi vozem a klíčkem probíhá pouze ve chvíli, kdy se klíček pohybuje. Nemělo by se tedy stát, že vám někdo pomocí zesilovače ukradne vůz, když klíček zrovna leží na poličce v předsíni vašeho domu.

Někteří se snaží chránit své nové vozy svépomocí, ukládají je co nejdál od vozu, v krajních případech třeba i do lednice. Německá organizace ADAC však říká, že ani to nezaručí stoprocentní ochranu a jedinou zaručenou možností, jak kvůli systému nepřijít o vůz, je nechat si jej v autorizovaném servisu deaktivovat.