BMW M2 Competition oficiálně: Střela s šestiválcem z M3 nabízí 301 kW  

BMW odhaluje již dříve avizovanou vrcholnou verzi kupé řady 2. Jmenuje se BMW M2 Competition a skutečně používá třílitrový šestiválec s dvěma turbodmychadly z modelu M3, jak se psalo již před premiérou . Až s oficiálním odhalením však bylo potvrzeno, že tahle střela dostane i manuální převodovku!

V případě novinky je však tento motor naladěn na 301 kW, zatímco v M3/M4 poskytuje 317 kW. Točivý moment je naopak pro tyto ostré bavoráky shodný, činí 550 N.m. Využití dvou rychle reagujících jednokomorových turbodmychadel má přitom zajistit okamžité reakce i ochotu k vytáčení.

Video

Tato síla přitom autu umožňuje zrychlit z 0-100 km/h za 4,4 sekundy, což je hodnota platná pro kombinaci s šestistupňovým manuálem, který pro komfortnější řazení využívá nový typ třecího obložení z uhlíkových vláken a nabízí funkci automatických meziplynů. Pokud však raději zvolíte sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku, zkrátíte tuto dobu na 4,2 sekundy. Maximální rychlost je elektronicky omezena na obligátních 250 km/h, při objednání paketu M Driver’s však lze zvýšit na 280 km/h, což je o 10 km/h více než u výchozí M2.

BMW M2 Competition – srovnání s výchozím modelem Model BMW M2 Competition BMW M2 Motor 3.0 R6 twin-turbo 3.0 R6 turbo Zdvihový objem [cm3] 2979 2979 Válce/ventily 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 302/5250-7000 272/6500 Točivý moment [N.m/min] 550/2350-5200 465/1400-5560 Převodovka 6M (7DS) 6M (7DS) Max. rychlost [km/h] 250* (250)* 250** (250)** Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,4 (4,2) 4,5 (4,3) Komb. spotřeba [l/100 km] 9,9 (9,2) 8,5 (7,9) *Elektronicky omezena, s paketem M Driver's 280 km/h **Elektronicky omezena, s paketem M Driver's 270 km/h

Motor vychází z toho v M3, kombinuje však různou techniku. Novinkou je pro snížení emisí filtr pevných částic, chladicí systém s centrálním chladičem, dvěma bočními chladiči a dodatečný chladič oleje byl zase s drobnými úpravami převzat z M4 s paketem Competition, který si vyžádal větší ledvinky a nárazník s většími chladicími otvory. Dodatečné víko olejové vany omezuje přelévání oleje při náhlých změnách směru, třeba při jízdě na okruhu, kde se hodí i propracovaný systém zpětného vedení oleje, který udržuje nepřetržitou cirkulaci oleje při rychlé akceleraci i brzdění.

Šestiválec twin-turbo ale není to jediné, co se na M2 Competition změnilo. Vedle ostřejšího vzhledu s většími chladicími otvory, leštěnými 19palcovými kovanými koly či kryty zrcátek s designem z M3 je v motorovém prostoru nově umístěna vysokopevnostní uhlíková rozpěra z M3, která zvyšuje tuhost přední části vozu. Zcela překalibrován pak byl stabilizační systém, který má poskytnout citlivější chování na mokru. Podvozek zase využívá lamelový diferenciál s elektronicky řízenou svorností (tzv. aktivní M diferenciál) nebo větší brzdy. Kotouče vpředu mají 400 mm, respektive vzadu 380 mm a zakousávají se do nich šestipístkové, respektive čtyřpístkové třmeny.

Na středové konzole potom najdeme dva přepínače pro přístup k nastavení různých systémů vozu, zatímco na volantu jsou podobně jako v M3 další dvě tlačítka, pomocí nichž se řidič okamžitě dostane do dvou předvolených jízdních režimů nastavených podle svých osobních preferencí.

Standardní výbava mimo jiné činí diodové světlomety nebo parkovací senzory. Příplatková výbava pak zahrnuje nové sportovní skořepiny s integrovanými hlavovými opěrkami.