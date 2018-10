Takto vypadá BMW X8. Zatím jen virtuálně, ale výroba je hodně pravděpodobná

Postupka sportovně-užitkových „ixek“ bavorské automobilky se počátkem tohoto týdne rozrostla o největší a nejluxusnější model X7, do kterého se vejde až sedm cestujících. Od jednička do sedmičky jsou tak již všechna čísla obsazena, to ale neznamená, že řada SUV dále neporoste.

Z konkurenta Mercedes-Benzu GLS či Range Roveru by totiž mohla být odvozena varianta se svažující se střechou, tedy další SUV-kupé, která jsou v poslední době tak moc populární. Nová X8 by mohla dorazit do dvou let a vlastně půjde jen o X7 s upravenou zádí a počtem míst zredukovaným na pět. Případně čtyři, sáhnete-li po jednom z luxusních provedení.

Drtivou většinu prvků má vůz zdědit z čerstvé novinky, styl zádě lze odvodit od modelů X4 či X6. Oficiálně vznik SUV-kupé ještě nikdo nepotvrdil, avšak automobilka si už označení X8 nechala registrovat.

Na spekulace kolem SUV-kupé pochopitelně reagují i nezávislí grafici, kteří se okamžitě pustili do práce. V galerii si tak můžete prohlédnout výsledné práce umělců X-Tomi a Aksyonov Nikita. Troufáme si tvrdit, že pokud X8 v roce 2020 opravdu dorazí, bude vypadat přesně takto!