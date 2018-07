Epesně vyladěná černá ovce rodiny Mustangů. Tohle je vzácnost!

Nejšťastnější fanoušci Fordu Mustang jsou ti, kterým se líbí druhá generace. Ta se objevila v době řádící ropné krize a po prvním úspěšném modelu byla vlastně slabým odvarem původní slávy. Díky tomu je ale nejlevnější a nejdostupnější. A také si dost možná právě díky tomu získala srdce nadšenců do kuriózních aut. Navíc i na jejích základech vznikly silnější verze, vrcholem pak byl model King Cobra z roku 1978.

Bobby Aldrich z Kalifornie je do Mustangů blázen, vlastní jich celkem šest a všechny jsou z té nechvalně proslulé druhé generace. Ono když už se jednou nakazíte vášní pro auta, obyčejně vám jedno nestačí. Má silnější modely Cobra ve dvou exemplářích a sehnal i jeden extrémně vzácný Mustang Stallion, ale vrcholná verze mu pořád nějak unikala.

Mustang King Cobra se totiž vyráběl jen v roce 1978, tedy v posledním roce pro druhou generaci. Ford s ním reagoval na úspěch Pontiacu Firebird Trans-Am a když se na auto podíváte, zjistíte, že si několik prvků sprostě vypůjčilo. Většina věci ale byla nefunkční a jen na parádu, například velká samolepka s hadem na kapotě.

Pod kapotou byl ale plnotučný vidlicový osmiválec 5.0 spojený se čtyřstupňovým manuálem. Auto dostalo posilovače brzd i řízení. Také příď dostala jiné díly, místo, aby se použil jen levný spojler z obyčejné Cobry, nová byla i hliníková kola. I zadní spojler byl zcela nový, ale opět, jako by si ho Mustang vypůjčil z Trans-Amu. Tlumiče a stabilizátory pocházely z příplatkového balíčku Rallye. Za příplatek 587 dolarů byla odnímatelná targa střecha, 225 dolarů museli vysázet zájemci o automat. Všech 4318 kusů se ale i tak okamžitě rozprodalo.

Bobby objevil King Cobru v roce 2008 v inzerci v Reddingu, jen 3 hodiny cesty od svého bydliště. Tmavě modrý lak mu okamžitě padl do oka, vždy patřil k jeho oblíbeným. Když šla po pár dnech inzerování cena opět dolů, vyrazil se na Mustanga podívat, nebo jej spíš rovnou koupit. Auto startovalo i jelo dobře, potřebovalo ale renovaci a pořízení chybějících dílů, například přední části. Ačkoliv měl Bobby plnou garáž součástek na Mustangy, tenhle vzácný díl mu zrovna scházel. Ale s kontakty na další opraváře a majitele dvojkových Mustangů brzy tento problém vyřešil.

Navíc je Bobby sám mechanikem, 18 let pracoval pro místního dealera Fordu, dokud ten svou dílnu nezavřel. Nyní se stará šerifům z El Dorada o jejich vozový park. Kompletní renovace pro něj nebyla problém, lakování a klempířské práce zvládl doma sám. Původní tmavý odstín trochu zjemnil. Pak se vrhnul na motor a do auta zabudoval vstřikování N. O. S. Jediné, na co si netroufnul sám, bylo přečalounění původních sedadel. V roce 2010 byla renovace hotová a Mustang s nájezdem 140 tisíc mil se mohl opět vrátit na silnice.