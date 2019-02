Český trh v lednu 2019 podle segmentů: Řada změn v měsíci pádu

Český trh s novými automobily i po Novém roce klesá, v lednu registrovaných 19.278 aut podle statistik Svazu dovozců automobilů bylo o bezmála 17 procent méně než o rok dříve. Po celkovém pohledu na trh je čas se podívat na výsledky v jednotlivých segmentech.

Pokračující pád je zřejmě způsoben tím, že některým výrobcům nadále chybí vybrané motorizace schválené podle nových homologačních pravidel. Hovoří se ale také o nasycenosti trhu a klesajícím reexportům, tedy přihlášení auta v Česku a jeho následném prodeji do zahraničí, které už se prodejcům přestávají vyplácet.

Patrný je pak setrvávající pokles zájmu o vozy s naftovým motorem. Loni v lednu jejich podíl na registracích činil 35,2 %, letos už to bylo jen 31,7 %. Podíl vozů s alternativním pohonem sice mírně roste, CNG si polepšilo na 0,23 %, elektromobily dokonce na 0,28 %, stejně ale nejvíce zákazníků z nafty přezbrojuje na benzin. Tržní podíl automobilů se zážehovým motorem totiž meziročně vzrostl z 61,8 na 66,4 %.

A jak to tedy vypadalo v jednotlivých segmentech?

Nejprodávanější miniauta

V kategorii miniaut máme hned několik překvapení. Nejprodávanějším „Kolíňatem“ se v lednu stal Peugeot 108, který s 31 registrovanými exempláři tentokrát o jeden kus překonal Toyotu Aygo, jež žebříčku modelů z TPCA většinou vládne. Hyundai i10 se protentokrát musel smířit až s pátou příčkou (25 registrací), zatímco Volkswagen Up! zcela vypadl z nejlepší pětky (21 registrovaných kousků znamenalo šestou příčku). Moc se nedařilo ani Suzuki Ignis, 36 registrovaných kusů je méně než polovina toho co před rokem. Poklesla i první Škoda Citigo, z 288 na 252 kousků.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Škoda Citigo 252 288 2. Suzuki Ignis 36 79 3. Peugeot 108 31 7 4. Toyota Aygo 30 50 5. Hyundai i10 25 113

Nejprodávanější malá auta

Nejžádanějším modelem v kategorii malých aut sice zůstává domácí Škoda Fabia, její registrace ale meziročně výrazně klesly, z 2.004 na 1.414 kousků. Není však jediná, pokles zaznamenaly i další modely segmentu. Mezi výjimky patří Dacia Sandero, s mírným růstem z 218 na 226 kusů, díky čemuž obsadila druhou příčku a na třetí místo odsunula Renault Clio, které v druhé polovině roku dorazí v nové generaci. Rostly i Hyundai i20, VW Polo, Kia Rio a mírně i Peugeot 208 (o jeden kus). Naopak Citroën C3 sice uzavírá nejlepší desítku, 71 registrovaných kousků bylo ale o 58 méně než před rokem.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Škoda Fabia 1414 2004 2. Dacia Sandero 226 218 3. Renault Clio 206 210 4. Hyundai i20 172 148 5. Toyota Yaris 148 177 6. VW Polo 140 64 7. Peugeot 208 105 104 8. Kia Rio 96 71 9. Ford Fiesta 87 262 10. Citroën C3 71 129

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy

Meziroční pokles registrovaných kusů zaznamenal i nejprodávanější vůz na českém trhu, Škoda Octavia, která si meziročně pohoršila z 2.655 na 2.222 registrovaných kusů. Přesto zůstává jedničkou mezi kompakty, následovaná Rapidem (1.262 exemplářů), který již zanedlouho bude nahrazen modelem Scala. Velký pád zažil Volkswagen Golf, z 648 na 286 registrovaných exemplářů, přesto mu to v rámci kategorie stačilo na čtvrtou příčku. Silně se propadl i Ford Focus, z 430 na 156 kusů, jeho loňský výsledek byl ale ovlivněn tehdejším výprodejem minulé generace.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Škoda Octavia 2222 2655 2. Škoda Rapid 1262 1571 3. Hyundai i30 502 426 4. VW Golf 286 648 5. Kia Ceed 260 302 6. Seat Leon 245 298 7. Ford Focus 156 430 8. Dacia Logan 145 106 9. Renault Mégane 121 96 10. Toyota Auris 116 153

Nejprodávanější vozy střední třídy

Prodeje ve střední třídě dlouhodobě klesají, což bylo jasně patrné i v minulém měsíci. V top 10 modelů jsou jen tři, kterým počet registrací meziročně vzrostl, a to čtvrtému Mercedesu C, páté Mazdě 6 a šestému Peugeotu 508, jehož výsledek nepochybně ovlivnila nová generace. Nejvýše zůstává Škoda Superb, následovaná Volkswageny Passat a Arteon. To Ford Mondeo se tentokrát musel smířit až s osmou příčkou, o kterou se dělí s Opelem Insignia, Hyundai i40 pak bylo desáté. Stačilo mu k tomu pouhých 20 registrovaných kusů.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Škoda Superb 625 911 2. VW Passat 237 420 3. VW Arteon 58 64 4. Mercedes-Benz C 54 46 5. Mazda 6 49 31 6. Peugeot 508 43 14 7. BMW 3 44 52 8.-9. Ford Mondeo 33 70 8.-9. Opel Insignia 33 52 10. Hyundai i40 20 49

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy

Vyšší střední třídě dlouhodobě vládne Mercedes-Benz E a nejinak tomu bylo v lednu, meziročně si vůz dokonce pomohl o 25 %, na 100 registrovaných kusů. Za ním následují jeho tradiční soupeři, jestli BMW 5 spadlo na 66 registrovaných kusů, Audi A6 si mírně pomohlo na 43 evidovaných exemplářů. Za skokana roku se pak dá považovat Mercedes CLS, který z loňského jednoho kousku vyskočil na 20 registrovaných kousků, na což nepochybně mělo vliv loňské zahájení prodeje jeho nové generace.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Mercedes-Benz E 100 80 2. BMW 5 66 118 3. Audi A6 43 38 4. Volvo S90/V90 26 32 5. Mercedes-Benz CLS 20 1

Nejprodávanější luxusní vozy

Mezi luxusními vozy se nic zásadního v lednu nestalo, tenhle segment celkovým poklesem trhu obvykle zasažen nebývá. Nejvýše zůstává Mercedes S s 26 exempláři všech karosářských verzí, následuje BMW 7 (12 kusů jako loni) a Audi A8 (4 kusy). V prvním měsíci letošního roku byla u nás registrována i dvě Maserati Quattroporte.

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Mercedes-Benz S 26 24 2. BMW 7 12 12 3. Audi A8 4 1 4. Porsche Panamera 3 5 5. Maserati Quattroporte 2 0

Nejprodávanější sportovní vozy

I v lednu zůstává nejprodávanějším sportovním modelem na českém trhu BMW 4, meziročně si však pohoršilo z 24 na 16 registrovaných kousků. Naopak druhý Ford Mustang je na dvojnásobku toho, co před rokem, hlásí 14 registrovaných kusů. Na třetí místo se vyšvihl Mercedes-AMG GT, kterému nepochybně pomohl příchod čtyřdveřového kupé na trh.

Nejprodávanější sportovní vozy Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. BMW 4 16 24 2. Ford Mustang 14 7 3. Mercedes-AMG GT 6 1 4. Mazda MX-5 5 2 5.-6. BMW 2 4 10 5.-6. Mini Cabrio 4 11

Nejprodávanější malá SUV

V kategorii nejmenších SUV na trhu se nic nemění, pořadí na prvních třech příčkách za leden je stejné jako za celý loňský rok. To znamená, že jedničkou je Peugeot 2008, následovaný Renaultem Capturem a Suzuki Vitara. Na čtvrtou příčku se však tentokrát vyšvihla Mazda CX-3.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Peugeot 2008 270 252 2. Renault Captur 164 57 3. Suzuki Vitara 157 162 4. Mazda CX-3 111 57 5.-6. Kia Stonic 80 53 5.-6. Opel Crossland X 80 76 7. Suzuki S-Cross 78 126

Nejprodávanější středně velká SUV

U nás nejoblíbenější kategorii SUV stejně jako před rokem vládne Škoda Kodiaq, za níž následuje Škoda Karoq. Třetí příčku obsadila Dacia Duster. Mezi nejlepšími naopak tentokrát chybí oblíbený Nissan Qashqai, kterému lednové registrace meziročně spadly z 348 na 87 kusů. Nejlepší desítku uzavírají dvě Toyoty, RAV4 a C-HR, v top 10 jsou i dva Volkswageny, Tiguan a T-Roc.

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Škoda Kodiaq 547 578 2. Škoda Karoq 534 480 3. Dacia Duster 381 341 4. VW Tiguan 243 259 5. Hyundai Tucson 208 239 6. Peugeot 3008 132 93 7. VW T-Roc 121 57 8. Kia Sportage 116 118 9. Toyota RAV4 98 122 10. Toyota C-HR 95 102

Nejprodávanější malá a kompaktní MPV

Nejprodávanější malá a kompaktní MPV/osobní dodávky Poř. Model Prodeje 1/2019 [ks] Prodeje v 1/2018 [ks] 1. Dacia Dokker 313 297 2. Hyundai ix20 272 380 3. VW Touran 215 192 4. VW Caddy 196 212 5. Citroën Berlingo 171 214 6. Dacia Lodgy 149 101 7. Peugeot Rifter 112 113* 8. VW Golf Sportsvan 69 168 9. Ford Tourneo Courier 44 23 10. Kia Venga 42 60 *Registrace modelu Peugeot Partner, předchůdce Rifteru

Malým a kompaktním MPV na českém trhu obvykle vévodí Hyundai ix20, v lednu se ale v Nošovicích vyráběný model musel spokojit s druhou příčkou. Před něj se dostala Dacia Dokker s 313 registrovanými kusy. Opět nahoře jsou po výpadku kvůli novým emisním normám MPV Volkswagenu, Touran je třetí, Caddy následuje čtvrté. Už několik měsíců se daří i Fordu Tourneo Courrier, který obsadil devátou příčku.