Český trh v říjnu 2018 podle segmentů: Citigo a ix20 přišly o své vedoucí pozice

Registrace nových osobních automobilů po zářijovém nástupu nových emisních norem klesají, konkrétně v říjnu o 15 %. Patrné je to i na výsledcích jednotlivých segmentů, i kvůli rostoucí popularitě různých SUV dlouhodobě padá střední třída, pokles registrací hlásí také množství kompaktů.

Vedle celkových registrací nadále klesá také podíl naftových aut. Jestliže loni v říjnu tvořily 38 % všech registrací osobních aut, letos už tomu bylo jen 29,6 %. Zákazníci přitom od nich přecházejí hlavně k benzinovým autům, jejichž tržní podíl meziročně vzrostl z 58,3 % na 68,6 %. Daří se také hybridům, 561 registrovaných mildhybridů, hybridů a plug-in hybridů znamená podíl 2,8 %.

Teď už se však pojďme podívat na výsledky v jednotlivých segmentech:

Minivozy

Nejmenším autům na českém trhu od svého vstupu do prodeje dlouhodobě vládne zástupce domácí značky, Škoda Citigo. V říjnu to však neplatilo, do čela miniaut se dostal Hyundai i10 se 179 registrovanými kousky. Na rozdíl od Citigo si totiž meziročně polepšil, nejmenší Škoda si oproti loňskému říjnu pohoršila z 246 na 166 kusů. Další modely už hlásí registrací jen maximálně v desítkách kusů, byť třeba třetí Toyota Aygo a čtvrté Suzuki Ignis hlásí meziroční nárůst registrovaných exemplářů.

Nejprodávanější minivozy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Hyundai i10 179 154 1308 1303 2. Škoda Citigo 166 246 2393 2399 3. Toyota Aygo 38 23 430 221 4. Suzuki Ignis 33 7 853 226 5. Volkswagen Up! 19 26 217 319

Malá auta

Škoda Fabia letos vstoupila na trh v modernizovaném balení, a tak byla na nová emisní pravidla dobře připravena. Je to znát i na jejích říjnových výsledcích, které meziročně vystoupaly z 1.695 na 2.070 kusů. Rostly ale i další modely, druhý Renault Clio i třetí Volkswagen Polo, jehož meziroční skok z 10 na 217 kusů je způsobený loňskou mezigenerační výměnou tohoto hatchbacku.

Nejprodávanější malé vozy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Škoda Fabia 2070 1695 18205 18190 2. Renault Clio 271 207 3018 2621 3. VW Polo 217 10 1783 1283 4. Toyota Yaris 188 207 1912 1704 5. Dacia Sandero 160 142 2446 2936 6. Ford Fiesta 139 88 1788 2851 7. Hyundai i20 102 212 1783 2436 8. Citroën C3 100 107 1246 918 9. Peugeot 208 98 102 963 1097 10. Kia Rio 93 81 951 1227

Nižší střední třída

Nejžádanější kategorií u nás zůstává nižší střední třída, které nadále vládne stálice v podobě Škody Octavia, jejíž registrace zůstaly na stejné úrovni co loni, meziroční rozdíl činí pouhých pět registrovaných exemplářů. Naopak jiné modely si oproti loňskému pohoršily, konkrétně třeba Hyundai i30, Kia Ceed nebo Volkswagen Golf, který je jen zhruba na třetině toho co loni. Na třetině je též sedmý Ford Focus, který loni už vyprodával sklady minulé generace a lákal na nízké ceny, což jeho tehdejší výsledky pozitivně ovlivnilo.

Nejprodávanější vozy nižší střední třídy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Škoda Octavia 2411 2406 22741 22890 2. Škoda Rapid 1254 1230 12544 10130 3. Hyundai i30 624 740 6211 6227 4. VW Golf 280 834 4951 6253 5. Kia Ceed 252 378 3707 3204 6. Dacia Logan 245 96 1879 2107 7. Ford Focus 201 593 3194 3237 8. Toyota Auris 198 142 1487 1153 9. Toyota Corolla 121 156 1398 922 10. Peugeot 308 104 90 1191 1195

Střední třída

Kdysi tak oblíbená střední třída dnes na českém roli hraje stále menší roli. Považte sami, na třetí příčku BMW 3 stačilo pouhých 57 registrovaných kusů. Lépe dopadly jen Škoda Superb a Volkswagen Passat, oba však hlásí významný pád, ze 715 na 532 registrovaných kusů, respektive z 413 na 146.

Nejprodávanější vozy střední třídy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Škoda Superb 532 715 5904 7678 2. VW Passat 146 413 2762 4088 3. BMW 3 57 42 463 506 4. Ford Mondeo 48 89 491 702 5. Mazda 6 43 49 292 399

Vyšší střední třída

V říjnu klesala také vyšší střední třída, v jejímž čele bylo tentokrát BMW řady 5, se 126 registrovanými exempláři, následuje Mercedes-Benz E se 103 kusy. Pak už je to velký skok, protože třetí Audi A6 má na svém kontě za říjen jen 35 exemplářů, asi třetinu toho co před rokem. Je to tak jeden z důvodů říjnového pádu registrací čtyř kruhů o 53,8 %.

Nejprodávanější vozy vyšší střední třídy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. BMW 5 126 171 1074 1175 2. Mercedes-Benz E 103 174 1124 1588 3. Audi A6 35 103 248 574 4. BMW 6 29 10 212 31 5. Mercedes-Benz CLS 27 1 123 19

Luxusní třída

Nejprodávanější vozy luxusní třídy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Mercedes-Benz S 29 38 258 181 2. BMW 7 19 17 140 188 3. Lexus LS 3 - 22 0

Sportovní vozy

Nejprodávanější sportovní vozy Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. BMW 4 57 16 299 442 2. Ford Mustang 26 5 251 217 3. BMW 2 9 44 93 193 4. Fiat 124 Spider 5 1 22 20

Malá SUV

Nejluxusnější automobily na trhu výkyv způsobený novými emisními normami tolik nezasáhl, byť první Mercedes-Benz S hlásí meziroční pokles z 38 na 29 kusů – v tomto počtu jsou nicméně započítány vedle sedanu také registrace kupé a kabrioletu. Druhé BMW 7 už hlásí meziroční nárůst o dva kousky na celkových 19, zatímco Lexus LS má pak na svém kontě 3 registrace a Maserati Quattroporte dva, před rokem přitom v jejich kolonce svítila nula.Letní sezona je sice za námi, na registracích sporťáků to ale tolik patrné není. Vždyť první BMW 4 si mezigeneračně polepšilo z 16 na 57 registrovaných kusů, zatímco druhý Ford Mustang poskočil z 5 na 26 kousků. Pátý pak skončil Fiat 124 Spider s pěti registrovanými kusy, který snad poprvé v počtu českých registrací překonal svoji sestru, Mazdu MX-5.I na tak oblíbenou kategorii, jakou jsou dnes malá SUV, v říjnu došlo. Už tradiční jednička segmentu, Peugeot 2008, si sice meziročně polepšil ze 197 na 314 kusů, konkurence ale hlásí spíše ztráty. Nižší počet registrací ve srovnání s loňským říjnem zaznamenal Renault Captur, Suzuki VItara i Opel Crossland X.

Nejprodávanější malá SUV Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Peugeot 2008 314 197 2737 1954 2. Renault Captur 129 229 2006 1922 3. Suzuki Vitara 113 193 1717 1585 4. Mazda CX-3 107 75 837 848 5. Kia Stonic 101 66 969 66 6. Opel Crossland X 93 97 1169 344 7. Suzuki S-Cross 84 53 892 693

Středně velká SUV

Nejprodávanější středně velká SUV Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Škoda Karoq 602 415 5663 914 2. Dacia Duster 477 315 4344 3867 3. Škoda Kodiaq 261 497 4638 4449 4. Hyundai Tucson 198 381 2869 2930 5. Toyota C-HR 140 79 1344 903 6. Peugeot 3008 119 70 1223 849 7. VW Tiguan 117 254 3822 2606 8. Nissan Qashqai 114 504 3592 3129 9. Ford Kuga 106 328 1796 1664 10. VW T-Roc 105 - 1002 -

Malé a kompaktní velkoprostorové vozy

Nejprodávanější malá a kompaktní MPV/osobní dodávky Poř. Model Prodeje v 10/2018 [ks] Prodeje v 10/2017 [ks] Prodeje v 1-10/2018 [ks] Prodeje v 1-10/2017 [ks] 1. Dacia Dokker 353 75 3106 2433 2. Hyundai ix20 347 366 3730 3864 3. Citroën Berlingo 139 125 2249 1648 4. VW Caddy 112 149 1486 1529 5. Kia Venga 72 51 727 505 6. Ford Tourneo Courier 62 47 424 419 7. Dacia Lodgy 51 65 1066 823 8. Peugeot Rifter 51 - 79 - 9. Citroën C4 SpaceTourer 42 43 506 591 10. VW Golf Sportsvan 36 143 806 1429

Také mnohá populární kompaktní SUV si meziročně pohoršila. Výrazný pád je znatelný u Nissanu Qashqai, Fordu Kuga, Škody Kodiaq nebo Volkswagenu Tiguan. Naopak modelům na čelních pozicích počet registrací vzrostl, byť je to do jisté míry způsobeno loni probíhající mezigenerační výměnou. Škoda Karoq se před rokem teprve začala prodávat jako nástupce Yetiho, zatímco Dacia Duster loni v říjnu čekal na příchod druhé generace.Nejprodávanějším velkoprostorovým vozidlem na českém trhu dlouhodobě byl Hyundai ix20, minulý měsíc to však neplatilo. Do čela se vyšvihla osobní dodávka Dacia Dokker s 353 registrovanými kousky, v Nošovicích vyráběný Hyundai tak překonala o pouhých šest aut. Na třetí příčce je Citroën Berlingo, který na český trh nedávno vstoupil v nové generaci, osmý je pak jeho sourozenec, Peugeot Rifter. Devátou příčku obsadil Citroën C4 SpaceTourer, který byl donedávna známý jako C4 Picasso. U většiny MPV se ale registrace počítají v desítkách kusů, což naznačuje, že čeští zákazníci o ně už nejeví takový zájem.