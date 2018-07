Za řidítky CF Moto Gladiator X850: Bomba nejen cenová  

Porevoluční lavinu levných čínských motorek a čtyřkolek roztodivné kvality jsme vnímali s rozpaky. Jenže léta běží, trh se vytříbil a zákazníci sami rozhodli, o koho stojí a jaké značky mají smůlu. Mezi úspěšné se řadí CF Moto s moderní továrnou v Hangzhou nedaleko Šanghaje.

K čínským zvyklostem patří označovat auta a motorky nelibozvučnými kódy, což našinec nerad. A tak přišel český dovozce před lety s geniálním nápadem pojmenovat čtyřkolky zapamatovatelným jménem Gladiator X a trefil se do černého. I taková maličkost podpořená spolehlivostí a férovými cenami pomohla k tomu, že gladiátory ovládly tuzemský trh čtyřkolek a dnes si z koláče asi dvou tisíc ročně prodaných strojů ukusují nadpoloviční většinu. Největší zájem je o čtyřstovky za sto tisíc a kousek, dospělejší osmistovky ale zdatně sekundují. Letos se představila zbrusu nová generace, která bude do příchodu litru vlajkovou lodí značky. Tomu odpovídá i výbava - první věc, která nás při osobním setkání zaujala. Naviják, tažné zařízení, přední i zadní nosič nebo kryty řídítek dostanete v základní ceně 246.990 Kč. Náš stroj pak měl ještě prostorný kufr a ochranné pláty podvozku z katalogu příslušenství.

Na vzhledu (ne)záleží

Jeden by řekl, že u pracovní čtyřkolky jde v první řadě o funkci, ne o vzhled. Praxe ale ukázala, že segment volnočasových sportovních strojů je v Česku prakticky mrtvý a k terénním radovánkám majitelé využívají právě mašiny pracovní. A logicky se chtějí v partě blýsknout, takže sebelepší ošklivka nemá šanci. CF Moto to ví a novému osmikilu nechalo u rakouského studia Kiska navrhnout šmrncovní tvářičku s efektními diodovými světly. Tahle firma mimochodem kreslí i pro KTM nebo Husqvarnu.

Novinka není žádné tintítko, ale pořádná chlapská strojovna, což vzbuzuje důvěru. Robustně působí i zavěšení a všechny ovládací prvky, dovozce Journeyman si věří na tříletou komplexní záruku a prvnímu majiteli dopřává doživotní garanci na rám.

Ten je od základu nový a doplněný přepracovaným podvozkem. Vzadu najdeme vlečená ramena místo původních lichoběžníků, přední mají pozměněnou geometrii. Díky tomu povyrostla světlá výška a zvětšily se zdvihy odpružení.

Gladiátor jak se patří

Dvouválcová osmistovka prošla péčí inženýrů a nabízí teď o chloupek lepší parametry 50 kW a 75 Nm. Podstatné je posunutí maxima točivého momentu do nižších otáček, takže máte pocit větší síly. Variátor zabírá rychleji a plynuleji, s citlivým dávkováním plynu při pomalých manévrech jsme neměli žádný problém.

Sympatickou změnou při výletech do přírody je zvětšení nádrže na 30 litrů, za oběť tomu padl úložný prostor pod sedadlem – širokým, komfortním a v případě spolujezdce vyloženě luxusním. Ostatně pozice jezdce je po všech stránkách pohodová, na širokých stupačkách se dobře stojí a pohodlně se nám měnila poloha ve stoupáních i sjezdech. Posilovač řízení má nový gladiátor standardně, což usnadňuje vedení stroje na všech typech povrchu.

Jako tank

Na asfaltu nebo v lehčím terénu nás žene kupředu zadní náprava, opatřená samosvorným diferenciálem typu torsen. Je to spolehlivé, a hlavně plně automaticky fungující řešení. Ostřílené borce zvyklé jezdit asfaltové zatáčky po dvou může zpočátku překvapit trochu specifické chování stroje, ale jde jen o zvyk. Vážně to funguje bezproblémově.

Přední pohon si můžeme přiřadit geniálně jednoduchým spínačem na pravé straně řídítek, jeho řešení nám dovolí aktivovat uzávěru předního „difu“ pouze v režimu 4x4. Pak se ze čtyřkolky stává hotový horolezec, který projede vše, na co máte kuráž. Dlouhý rozvor a široký rozchod si nechají líbit mnohem víc, než na co si my, v první řadě autaři, troufáme. A abychom nezapomněli – na Gladiator X850 stačí řidičské oprávnění skupiny B.

Plusy

Atraktivní cena, bohatá výbava

Silný motor

Robustní technika

Velká nádrž

Intuitivní ovládání 4x4

Snadná ovladatelnost

Minusy

Krátký zadní nosič omezuje výběr kufrů

Na někoho to může být příliš velký stroj

Víte, že…

… český a slovenský dovozce CF Moto, firma Journeyman, je šestým největším importérem značky na světě?

… 60 Gladiatorů X8 používá česká policie?

… čtyřkolky jsou homologované také jako traktor? Můžete pak jezdit bez helmy a technickou kontrolu stačí absolvovat jednou za čtyři roky. Má to ale i nevýhody. Legislativa třeba omezuje rychlost na 60 km/h a zakazuje jízdu po silnicích 1. třídy v určitých dnech a hodinách.