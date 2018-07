Rozhovor s kapelou Chinaski: Auta nám fakt svědčí!

Málokterá česká kapela napsala tolik songů o autech jako Chinaski . Každý jistě zná Vrchlabí, píseň založenou na reálném prožitku, kdy se zpěvák Michal Malátný nechal tři dny před silvestrem odvézt dívčí posádkou malého fiátku na letních pneumatikách do Vrchlabí. „Hustě sněží, cestu klikatou dlouhou krájíme krok za krokem, mobilní noční babí sněm, dvoustopá oáza, čtyřtaktní zázemí, nad námi Velkej vůz a my v něm!“ = to je reálný obraz tehdejšího příběhu.

Na písně o autech by ale u Chinaski nestačily prsty ani pěti rukou všech členů. Včetně poslední desky Není nám do pláče, kde kapela zpívá, že jak je mým zvykem, beru to smykem, luxusním vozem s šílenou spotřebou. „Máme autotémata zkrátka v krvi,“ vysvětluje kytarista František Táborský – z pětice muzikantů asi řidičsky nejsebevědomější.

Když jsme celé pětici položili na stolky anketní listy s jedenácti totožnými otázkami, vzal ho František podobně jako jízdu: rychle do cíle. Odevzdal první a nijak se nežinýroval napsat, že je skvělým šoférem. „Řídím od sedmi, velká pokuta žádná,“ najdete třeba v jeho anketních odpovědích.

Asi nejvíc se pět členů pobavilo nad sedmou otázkou, hledající toho nejlepšího v kapele. Pokud vezmeme odpověď „řidič“ od bubeníka Lukáše jako synonymum pro „já“, které zvolil třeba František, pak jediný, kdo nedostal hlas, je hlas kapely: Michal Malátný. „To je fér. Jsem totiž lajdák, co každý Vánoce zjistí, že má na autě letní gumy a tři roky nedolil olej. Jenže jsem zastáncem vztahu, že vůz má sloužit mně, ne já jemu!“ směje se. Podobně jako se směje na dvou deskách Autopohádek s mnoha písněmi od Chrysleru přes Závod, Policii, Kola a kapoty, Porsche 911 po Šoférskou koledu.

Chinaski o vozech nejen často zpívají, ale také v nich tvoří. „Když neřídím, mám v ruce kytaru. Třeba hudbu k písni Potkal jsem tě po letech jsem napsal v autě v Portugalsku. Mám to tak často. Brnkám si, nahrávám na mobil, s kluky to pak prodiskutujeme a kolikrát se právě prvotní nápad od volantu dostane až na desku. Autoprostředí nám asi opravdu svědčí,“ dumá František.

Zpěvák Michal to má podobné. K velkému hitu mu často pomůže i taková otravnost jako kolona v Praze. „Třeba v autě jsem napsal celého Strojvůdce. To když jsem se kodrcal svým escortem od zadního výjezdu u hotelu Expo v Holešovicích k semaforu. Sice jen tři sta metrů, ale stál jsem to dvacet minut. Než jsem dojel ke šraňkám, byl text komplet,“ směje se Michal.

Poslední měsíce spojili kluci z Chinaski své řízení s renaulty. Veškeré nástroje veze bílý master , kapela se pak společně baví v trafiku. „Na koncert téměř vždycky šoféruje František,“ prozrazuje Michal – sám však občas vyrazí individuálně espacem. „Ale dohromady je to nejlepší. Pouštíme si muziku, kterou kdo právě objevil, stavíme na benzinkách. Jako za starých časů. Jo, auta máme fakt rádi,“ uzavírá.