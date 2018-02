Clarkson a spol. otestovali praktičnost SUV se smečkou psů. Výsledek baví!

Nemyslete si, že Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May sáhli po nějakých pracantech. K testu posloužili Porsche Macan Turbo, Range Rover Velar Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. Ani v jednom případě nejde o velké SUV, o to více bylo zajímavější sledovat, jak se jednotlivé vozy s nástrahami v podobě čtyřnohých mazlíčků poperou.

Z tvůrců úspěšné automobilové show The Grand Tour musely mít automobilky radost. Do kufru se totiž snažili vyskládat co možná nejvíce novofundlanďanů, přičemž každý z nich váží něco mezi šedesáti a sedmdesáti kilogramy.

Kromě nedostatečné poslušnosti zvířat pramení z testu ještě jedno ponaučení. Nepočítejte s tím, že velkého psa zavřete do kufru s elektrickým ovládáním víka zavazadelníku. V případě překážky se totiž nezavře zcela, což je u velkých chlupáčů značná překážka.

Většina řidičů převáží domácí mazlíčky i nadále na zadní lavici, čalounění sedaček chrání nejrůznějšími přikrývkami. Možná by se Clarkson s parťáky mohl příště inspirovat u Nissanu, který pro motoristy-pejskaře dokonce připravil koncept X-Trail 4Dog