Akropolis rallye po 1. dnu: První dva hyundaie, vede Tänak

Páteční část soutěže začala na západě třemi rychlostními zkouškami na známých silnicích kolem Loutraki. Zde proběhl vzdálený servis, než se na trase zpět na sever do servisního parku v Lamii uskutečnily další tři zkoušky. Patřila sem i erzeta Stiri, která se naposledy jela v roce 1997. Celkem bylo na programu 123,26 měřených kilometrů.

Šampion bez nálady

Úřadující mistr světa Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) tuto rallye v minulosti dvakrát vyhrál a tento týden opravdu potřeboval silný výsledek, aby si pomohl k obhajobě titulu. V současné době zaostává za lídrem v bodování Elfynem Evansem o 50 bodů. Jezdec Hyundaie vedl rallye po třech rychlostních zkouškách, ale defekt na RZ4 ho stál téměř 40 sekund a klesl na šesté místo. Hned na další erzetě přišel další defekt. Musel měnit kolo a další ztráta 2:01 minuty ho srazila na jedenáctou příčku. Když projel letmým cílem testu v Thivě, byl frustrovaný, když mluvil s reportérem serveru Dirtfish.com na konci erzety. „Je to katastrofa. Zkrátka defekt, jen defekt. Pojedu až do konce a uvidím,” prohlásil. V pátek navečer vyhrál poslední zkoušku dne.

Akropolis rallye 2025 • Zdroj: FIA World Rally Championship

Souboj na pokračování

Soutěž začala ve čtvrtek večer městskou erzetou (1,5 km), ve které dosáhli shodného času Tänak a Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1). Po Portugalsku a Sardinii tak pokračoval jejich souboj o vítězství také v Řecku. Francouz Ogier se dostal na první místo po druhé erzetě, po RZ3 ho vystřídal Neuville, ale přišel o něj po defektech. Na první místo se vrátil Ogier, ale neudržel ho a lídrem soutěže se stal nakonec Tänak. „Začali jsme neuvěřitelně špatnou volbou pneumatik, auto bylo hodně nedotáčivé, bylo s ním hodně práce. Měli jsme však štěstí a nedostali žádný defekt. Ovladatelnost se postupně zlepšovala a bylo to hodně rychlé. Zatím můžeme být se situací spokojeni,” konstatoval Tänak.

Jeho týmový parťák Adrien Fourmaux vyhrál během dne tři rychlostní zkoušky. „Bylo to opravdu drsné. V úzkých úsecích jsem byl opatrný a dával si pozor na uvolněné kameny. Bylo to dobré odpoledne. Jsem velmi spokojený s naším tempem a týmem. Měli bychom vést, vzhledem k času, který jsme v první etapě ztratili v prachu jsme zatím druzí,” uvedl Francouz.

Jeho krajan od konklurenční Toyoty Sébastien Ogier vyhrál tři zkoušky a na třetí pozici má manko 16,9 sekundy. „Trochu daň za to, že jsme jsme jako druzí na trati čistili trať. Na některých úsecích byla minimální přilnavost, ale celkově to byl dobrý den. Udělal jsem maximum, co jsem mohl. Nešlo nasadit pneumatiky, které jsem chtěl, protože jedna z nich byla poškozená. V sobotu nemám co ztratit,” prohlásil Ogier.

Třinácté místo absolutně a čtvrté v kategorii WRC2 drží český jezdec Martin Prokop (Škoda Fabia RS Rally2). „Máme za sebou hodně dlouhý a horký dne. Takové vedro člověk nezažije ani na Dakaru. Auto zatím drží a musíme dávat pozor na pneumatiky. Někdy by se dalo jet rychle, ale gumy to nestíhají,” říkal na svém facebookovém profilu Prokop.

Kolik minut chcete?

Prach je nevyhnutelným vedlejším produktem letních šotolinových rallye a letošní Akropolis v Řecku by mohla být nejvíce postiženým podnikem sezony. Sotva se posádky po Sardinii začátkem tohoto měsíce oprášily, už telefonovaly svým týmům a navrhly jim čtyřminutové rozestupy na tratích v kopcích středního Řecka. Na této soutěži se, stejně jako na jiných podnicích šampionátu, snižuje tříminutový odstup mezi vozy WRC na dvě minuty pro WRC2.

K nastálé situaci se vyjádřil sportovní delegát FIA Timo Rautiainen. Šedesátiletý Fin má za sebou 145 startů v podnicích mistrovství světa jako navigátor dvojnásopbného mistra světa Marcuse Grönholma. „Když začneme diskutovat o intervalech a standardními třemi minutami, soutěžící si samozřejmě mohou myslet, že to nestačí. Otázkou je zda si můžeme dovolit větší odstupy. Snažíme být ke všem spravedliví, protože v rallye není jen prvních deset nebo dvanáct vozů. V rallye je však dalších padesát nebo šedesát vozů. A co s nimi uděláme? Také si žádají o větší odstupy a my si nemůžeme dovolit je dát všem. A pak ještě jedna věc: čím delší dny máme, tím více jedeme směrem k západu slunce. A to také není dobré, když nám některé vozy jedou ve tmě,” vysvětluje Rautiainen.

Průběžné pořadí (po RZ7 z RZ17):

1. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 1:25:07,4; 2. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +3,0; 3. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +16,9; 4. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:21,5; 5. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally2) +1:43,3; 6. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:34,3; 7. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +2:38,1; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:38,3; 9. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +2:48,4; 10. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) +3:48,1; 11. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:44,8; 12. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +4:14,5; 13. Prokop, Ernst (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +4:46,9; 14. Rossel, Dunand (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:51,8; 15. Cachón, Rozada (Škoda Fabia RS Rally2) +5:34,7; 16. Sarrazi, Roche (Fr./Citroën C3 Rally2) +5:35,2; 17. B. Bulacia, Morales (Bol., Braz./Toyota GR Yaris Rally2) +6:07,1; 18. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +6:27,1; 19. Joona, Vaaleri (Fin./Škpoda Fabia RS Rally2) +6:57,1; 20. Virves, Viilo (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:04,3.

Zbývající program Akropolis rallye:

Sobota 28. 6. - 7.22 RZ8 (24,58 km), 9.05 RZ9 (19,48 km), 10.32 RZ10 17,66 km), 14.22 RZ11 (24,58 km), 16.05 RZ12 (19,48 km), 17.32 RZ13 (17,66 km). Etapa celkem 123,44 km.

Neděle 29. 6. - 7.03 RZ14 (26,16 km), 8.05 RZ15 (23,37 km), 11.32 RZ16 (26,16 km), 13.15 RZ17 (23,37 km). Etapa celkem 99,06 km.

Zdroj foto: Redbullcontetpool.com, Facebook, video: FIA