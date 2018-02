IFAT 2018 představuje největší světový odborný veletrh zaměřený na hospodaření s vodou, odpady a přírodními zdroji, který se má v letošním roce uskutečnit v polovině května v Mnichově. Koncern Daimler AG se na tuto akci připravuje již nyní a zve do své expozice v hale C6, kde bude prezentovat vozidla značek Mercedes-Benz a Fuso.

Na stánku značky Mercedes-Benz mají být k vidění zástupci modelových řad Antos Atego s výbavou pro využití v komunálních službách. V případě druhého jmenovaného modelu má být vystaven vůz v provedení pro čištění komunikací.

Mercedes-Benz s ohledem na zaměření veletrhu IFAT 2018 hodlá věnovat zvýšenou pozornost modelové řadě Econic , jejíž aktuální generaci představil v roce 2013. Tato nákladní vozidla lze jednoduše identifikovat díky designu předních partií kabiny.

K přednostem kabiny modelové řady Econic patří výhled velkými okny a skládací dveře na straně spolujezdce, které jsou prosklené prakticky od podlahy po strop. Řidič navíc sedí v takové výšce, že má oči na téměř stejné úrovni jako chodci.

Mercedes-Benz nabízí vozidla řady Econic s podvozky 4x2, 6x4 a 6x2/4, z nichž především první a poslední jsou často využívány jako nosiče nástaveb pro svoz komunálního odpadu. V tomto provedení bude Econic prezentován i na výstavišti v Mnichově.

Koncern Daimler AG hodlá na veletrhu IFAT prostřednictvím dvojice vozidel prezentovat i Mercedes-Benz Unimog, který je nabízen v široké paletě verzí od nejmenších U 216 a U 218, přes čtyřválce U 318 a U 423, až po šestiválce U 427, U 430, U 527 a U 530, vrcholem jsou verze označené U 4023 a U 5023.

I ve svých současných provedeních je Unimog univerzálním nosičem nářadí, pro nějž je k dispozici více než 1000 různých přídavných zařízení. Ta lze připojovat k montážním bodům na přídi, zádi a mezi nápravami. Samozřejmostí jsou nástavby montované přímo na rám vozidla. Přídavná zařízení mohou být hydraulická, mechanická i elektrická.

Unimog je ideální jako nákladní vozidlo vhodné do náročného terénu a může dokonce posloužit i jako tahač, který si poradí se 40tunovým přívěs. Díky maximální rychlosti až 90 km/h může být používán i na dálnici.

Pro své schopnosti je toto univerzální motorové vozidlo hojně využíváno v komunálních službách, kde může být nosičem nejrůznějších nástrojů pro zimní i letní údržbu silnic a jejich okolí od odstraňování sněhu až po sečení trávníků na krajnicích a jejich úklid. Velmi časté je jeho využití i v roli hasičského vozidla, ve stavebnictvím, zemědělství i lesnictví.

Na stánku značky Mercedes-Benz nebude v Mnichově chybět ani zcela nová generace lehkých užitkových vozidel modelové řady Sprinter , jejichž odhalení se odehraje 6. února letošního roku.

Sprinter má ve své nové generaci designem karoserie navazovat na koncept Vision Van z roku 2016 a zároveň i na aktuální model Vito či třídu V a rovněž se přibližovat aktuálním osobním vozům značky Mercedes-Benz.

Divize Mercedes-Benz Vans již dříve potvrdila, že její vlajková loď naváže na dosavadní provedení širokou paletou nabízených konfigurací a v nabídce nebude chybět ani čistě elektřinou poháněné provedení, které má být uvedeno v roce 2019 a navazovat na nedávno představený model eVito

Nejmenším zástupcem značky Mercedes-Benz na veletrhu IFAT 2018 se má stát terénní pick-up třídy X, který měl výstavní premiéru na loňském autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem.

Pick-up s pohonem zadních nebo všech čtyř kol je v současnosti na evropském trhu nabízen s přeplňovanými vznětovými čtyřválci o objemu 2,3 litru a výkonu 120 nebo 140 kW. V polovině letošního roku pak nabídku rozšíří šestiválec v kombinaci s pohonem kol obou náprav.

Značku Fuso mají na výstavišti v Mnichově zastupovat vozidla modelové řady Canter a to včetně Canter EcoHybrid i čistě elektrického provedení eCanter . Konvenční verze vozidel řady Canter v současnosti nabízí šest různých rozvorů náprav od 2500 do 4750 mm, tři provedení kabiny a trojici pohonných jednotek s výkony od 96 do 129 kW.