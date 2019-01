Dakar 2019, ohlasy Čechů po 9. etapě: Našim se dařilo!  

Všem, kteří dokázali překonat dosavadní nástrahy soutěže, čeká závěrečných 112 kilometrů měřeného testu (speciála). Večer je v peruánské metropoli Limě slavnostní vyhlášení nejlepších.

Vrátí se Dakar do Afriky?

Rallye Dakar 2019 se chýlí ke svému konci. Všichni se už těší na slavnostní ceremoniál v Limě. I přes to, že tým během šesté etapy přišel o účast dvou svých jezdců, další dva v závodě pokračují a co víc, v pořádku dokončili devátou etapu. „Byla to klasická etapa a co je nejdůležitější, Petr (Vlček) a Garrett (Poucher) ji v pořádku dojeli," řekl Ondřej Klymčiw a pokračoval: „Motorky nebyly rozbité, takže už máme hotovo. Kdyby to takhle bylo po každé etapě, tak jsme neměli žádnou práci. Teď v klidu pobalíme kamion, kluci z Ameriky si sbalí své věci, abychom mohli kamion v pátek odevzdat v přístavu.“

Poslední 10. etapa je vypsána na 112 závodních kilometrů, takže v porovnání s předchozími už jde o velice krátký úsek. „Start a cíl budou v bivaku. Díky tomu se budeme snažit natočit hodně videí a co víc, plánujeme živý přenos u mě na facebookové stránce Ondrej Klymciw Official,“ prozradil plány na poslední dakarský den manažer týmu Klymčiw Racing.

Video

„Pokud mám zhodnotit letošní Dakar? Nelíbí se mi, protože to nedělají těžší, ale nebezpečnější a to není dobře. Myslím si, že by nebyl problém, kdyby ze 150 motorek dojelo 100 a všichni byli spokojení, ale oni z toho dělají jatka. To je vidět na tom, kolik lidí mělo těžká zranění. Z mého pohledu je to špatná cesta, že je nebezpečnější. Na příští rok se šušká o Mauretánii, Alžíru a Senegalu, což znamená, že by byl zpátky v Africe. Doufám, že to bude zase normální Dakar. Ať je klidně těžký, ale ať není nebezpečný. Vím, že si tímto můžu uškodit u mých partnerů, ale některé úseky jsou zbytečný hazard. Nicméně lidem se to asi líbí, kluci z televize mi pověděli, že sledovanost pořád roste, ale pro mě je to jako zprávy na komerčních televizích, kdy lidé koukají na bouračky a vraždy. Za mě by to měly být hlavně krásné závody,“ pověděl Ondra Klymčiw na závěr.

Připraven na závěrečný útok

Před závěrečnou etapou Rallye Dakar 2019 se Tatra v barvách Instaforex Loprais Teamu vrátila na pátou pozici průběžného hodnocení kamionů a navíc do trojčlenné skupiny, kterou dělí jen minimální rozestupy. Aleši Lopraisovi, Ferranu Marcovi Alcaynovi a Petru Pokorovi k posunu vpřed pořadím pomohl konečně bezproblémový průběh okružní etapy u Pisca, byť její rychlostní zkouška byla znovu hodně náročná.

Loprais to říkal už dlouho. Věděl, že lepší závodnický den přijde. A dočkal se. V náročné předposlední etapě. Zatímco mnohé hvězdy i z jiných kategorií počítaly ve středu ztráty, posádka Instaforex Loprais Teamu si legendární závod tentokrát stoprocentně užívala. „Pro nás konečně hezká etapa bez jakýchkoliv drobných technických problémů, tak mám radost. Ztratili jsme pouze dvacet minut navigací, ale dnes to bylo navigačně hodně náročné. I když proti kamionům s automatickými převodovkami máme menší výkon, dohnali jsme to technickou jízdou v dunách,“ ohlíží se Loprais za devátou etapou a s úsměvem dodává: „Ve finále jsme se dočkali i prvního pěkného zážitku na tomhle dlouhém a těžkém Dakaru.“

Ve čtvrtek je na programu závěrečná rychlostní zkouška a pořád je to Dakar. Na něm se může stát komukoli kdykoli cokoli. Zvlášť na tom letošním. Proto je před poslední etapou pohled na průběžné výsledky zajímavý. Pátá Tatra Lopraisovy posádky ztrácí na čtvrtého Argentince Villagru 17 minut a před šestým Bělorusem Vjazovičem má k dobru ještě méně, jen 12 minut.

Tým se ve středu večer na velké, byť krátké finále 41. ročníku dakarské rallye svědomitě připravoval. Protože bivak zůstával už druhou noc na stejném místě a přejezd na speciálku a zpět nebyl dlouhý, bylo možné věnovat ušetřený čas důkladné péči o ‚Královnu‘. A ta je nyní připravena na rozhodující tažení, stejně jako její pilot. „Pojedeme jako vždycky, co to jde. Co se má stát, stane se. Co se má podařit, podaří se. Pořád tu je malá šance, tak ji zkusíme využít,“ slibuje Loprais.

Prokop šestý a jeho gesto

Drama 41. ročníku letos skutečně extrémního Dakaru se stupňuje s každou další etapou. Martin Prokop (Ford) závodící s těžce pohmožděným zápěstím předvedl na více než 300 měřených kilometrech společně s navigátorem Janem Tománkem další skvělý výkon a česká vlaječka v celkovém pořadí dokonce povyskočila k šestému místu, když se vinou zranění spolujezdce se závodem rozloučil zkušený mazák Stéphane Peterhansel. Ke konci etapy předvedl český jezdec nevídané gesto gentlemanství a fair play, když pomohl otočit zpět na všechna kola převrácený speciál Mini JCW Buggy Francouze Desprese, který je v celkovém pořadí před ním na pátém místě.

Martin Prokop v cíli měřeného úseku předposlední etapy Dakaru 2019: „Bylo to opět pořádné peklo a je vidět, že pořadatel chce ke konci závodu náročnost ještě vyhrotit. Spousta měkkého písku a těžkých dun, ve kterých jsme ještě museli skákat přes zákeřné krátery. Moje pohmožděné ruce na tom byly hůř než včera, takže přes rozbité úseky jsem vůbec nemohl jet agresivně, vypouštěl jsem je a pouze držel tempo. Waypointy (časové kontroly) byly jako naschvál poschovávané, ale s Jendou jsme je nakonec všechny našli. Kousek před cílem bylo vidět Cyrila Desprese s autem ležícím na střeše v dolíku a na kolenou prosil, abychom mu pomohli. Přesto, že jsem věděl, že se připravuji o postup o jedno místo v celkovém pořadí, nezapochyboval jsem ani na chvíli, že bych mu nepomohl. Na podzim jsem řekl, že jezdci v první dvacítce si nepomáhají, ale asi jsem výjimka potvrzující pravidlo a věřím, že se nám dobrý skutek v budoucnosti vyplatí.“

Náročná etapa svědčila i druhému pilotovi MP-Sports Tomášovi Ouředníčkovi, když ji dokončil na 15. místě a v celkové klasifikaci se posunul také o jednu příčku na 17. pozici. Po příjezdu do bivaku etapu shrnul slovy: „Etapa byla krásná, ale hrozně namáhavá. Na konci jsem mlel z posledního. Chyběla mi energie, ale řekli jsme si, že prostě musíme dojet. Speciála byla navigačně extrémně náročná a spousta aut bloudila po trati. David bezchybně navigoval a díky tomu jsme předjeli několik aut. Sice dvakrát zapadli, ale rychle se z toho vyprostili. Pokračovali jsme dál ve skvělém tempu a zbytečně neriskovali. Náročnost etapy dosvědčují i vážné nehody, které jsme viděli. Třeba rozstřelený minik. Sice nevíme, kdo to byl, ale musela to být hrozná nehoda. Byl tam vrtulník a jeden z posádky ležel na lůžku. Potkali jsme spoustu zapadaných aut i odstavených motorek. Hlavně pro motorkáře to musela být velmi náročná etapa.“

Macík kraluje semi Dakaru

Také v 9. etapě si pilot Martin Macík, navigátor František Tomášek a mechanik Lukáš Kalanka, členové posádky žluté liazky týmu Big Shock Racing, dobře zajezdili a výborným a vyrovnaným výkonem udrželi druhé místo v dakarském půlmaratonu. A také trénovali předjíždění. „Jelo se na pohodu. Nedělali chyby. Hned jsme vyrazili do velkých dun a projeli v nich asi sto kilometrů. Protože v 9. etapě už startujeme mezi posledními. Stejně to bude i poslední den, takže jsme hodně předjížděli, jednoho za druhým. Mimo duny byla trať šíleně rozbitá, pokrytá fešákem a to bolelo,“ popisuje vývoj etapy Macík.

A i tentokrát zvládla posádka cestou pomoci soupeřům v nesnázích. „Máme za sebou další záchranářskou akci. Cestou jsme vytáhli zapadnutého Villagru. Pak už letěli do cíle a užívali si předposlední etapu,“ hlásil pilot liazky cíli.

Brabec hledal po pádu moře

Motocyklový jezdec Jan Brabec patří bezesporu mezi největší bojovníky soutěže. Potvrdil to i v předposlední etapě, kdy ho od dojetí do cíle neodradil ani hrozivý pád, který se naštěstí obešel bez vážnějších následků. „Byla to etapa, která by vystačila na celou besedu v Posedlí Dakarem. Asi dvacet kilometrů po startu jsem šel strašně na rypák. Dalších sto kiláků si vůbec nepamatuju. Ale když jsem se po pádu sebral, měl jsem pocit, že jsem na dovče a začal hledat moře,“ popisuje už s humorem Brabec. Bez úhony ale nevyvázla Maruška, jeho motorka. „Jak jsem šel na hubu, tak se ohnula spojková páčka, takže mi nefungovala spojka. Asi dvacetkrát jsem tahal motorku z dun. Když mi to jednou zdechlo, tak na mě motorka padla a vylil se na mě benzín. Po devíti dnech s rozedřeným zadkem nechceš sedět v benzínu. Ale zase za tři dny se mi povedlo stáhnout to z 61. místa na 36. celkovou pozici. Řekl bych, že to jde," hlásil „Brabčák“ v cíli.

Kolomý „osedlal“ MAZ!

Pilot týmu Tatra Buggyra Racing Martin Kolomý na konci předposlední etapy boural, když narazil do Bělorusa Vasilevského na MAZu. Čech dojel do cíle na čtvrté pozici. Po následné úpravě výsledků se ale propadl na šestou příčku. Startu předcházely dramatické okolnosti.

„V úterý jsme čekali dlouho do noci, jestli Martin vůbec bude moci odstartovat, protože jsme mysleli, že za ty neprojeté body by mohla následovat penalizace až případné vyřazení. Nakonec o půlnoci vyšla startovní listina, kde byl i Martin, což nás uklidnilo. Prostředí tady kolem Pisca dobře známe, jede se tu už asi pátá etapa. Kluci si ji užili, bohužel měli drobnou nehodu, ale naštěstí všechno dobře dopadlo. Nikdo se nezranil a auto je v pořádku,“ konstatoval po předposlední etapě manažer Jan Kalivoda.

„Auto je v pořádku. Akorát má pár kosmetických vad, protože v jednom úvoze, když jsme skákali z řečiště do řečiště, jsme trefili zaklíněný MAZ. Nebyl vůbec vidět. Neměl zapnuté výstražné zařízení. Já jsem vyskočil, zahlédl ho na poslední chvíli, dupl na brzdy, ale už toho moc dělat nešlo. Skočili jsme mu na nástavbu, po které jsme sjeli, zůstali stát na šikmo a je štěstí, že jsme nepadli na bok. Ztratili jsme sice nějaký čas, ale jinak etapa nádherná, hodně dun. Některé jsme museli jet až napětkrát. Tatra fungovala bez sebemenších problémů, škoda té drobné nehody,“ popsal dojmy Kolomý.

Poslední všechno z auta vyházíme, odlehčíme ho a zkusíme zabojovat o etapové prvenství. Pojedeme naplno.“ Navigátor Rostislav Plný popisoval nástrahy včerejší navigace. „Vůbec se mi nejelo lehce. Měl jsem s tím dost práce. Navigačně to pro mě bylo složitý, protože se trasy různě křížily z předešlých dnů. Trať už byla hodně rozježděná. Poslední etapa je krátká, myslím si ale, že nás pořadatel potrápí i na těch závěrečných sto kilometrech. Bojujeme až do konce.“