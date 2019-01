Dakar 2019: Ruský kamaz vyloučen  

Co se vlastně stalo?

K nešťastné události došlo na 279. kilometru rychlostní zkoušky, která zavedla účastníky soutěže z Tacny do Arequipy. Kamaz se startovním číslem 518 zranil jednoho jihoamerického diváka, který se pohyboval na nebezpečném místě mimo vymezené divácké prostory. Šedesátiletý muž při incidentu utrpěl zlomeninu stehenní kosti.

Ruská posádka pokračovala bez zastavení dál, proto byla za neposkytnutí pomoci vyloučena ze závodu. O zraněného muže se postarali zdravotníci závodu, následně byl transportován na letiště v Ilu a odtud letecky do nemocnice v Arequipě.

Karginov vyhrál na letošním Dakaru třetí a čtvrtou etapu, před pátou byl průběžně druhý, po ní klesl za týmového kolegu Sotnikova. Podle nových pravidel mohou jezdci a posádky, kteří nedokončili první polovinu soutěže, nastoupit do druhé části rallye. Vyloučení jezdci (v tomto případě také Karginov), tuto šanci nemají.

Český pohled na situaci

Ruského jezdce se zastal aktuálně nejlepší český jezdec v kategorii kamionů Aleš Loprais, který mimo jiné uvedl: „Je smutné, že k celé události vůbec došlo. Myslím, že kdyby viděl, co se stalo, tak by zastavil. Stojím jednoznačně za kamazy. Navíc Andreje Karginova znám řadu let jako skromného kluka, který nikdy neměl nejlepší materiál a vždycky s ním dokázal jezdit rychle. Málokdo si uvědomuje, že se v těžkém písku s desetitunovým kamionem těžko manévruje. Nebylo to letos poprvé, co člověk potkal rozveselené diváky, kteří zjevně podceňují nebezpečí.“

Jiného názoru je Martin Macík: „Podle mého názoru měl alespoň zastavit a přesvědčit se, jaká je situace a co se stalo. Zdržení by bylo minimální, a pokud by to situace vyžadovala, tak by mu byl čas vrácený. Není to určitě první a asi ne poslední situace, kdy se jezdec na trati zdrží a pořadatelé jeho důvody akceptují.“

Dlouholetý účastník dakarského maratonu Josefa Kalina se přidává: „Problém nebyl v tom, že došlo ke srážce, to se může stát. Jenomže on se na nic neohlížel a valil po trati dál za dalším kamazem.“

Rusové se samozřejmě proti situaci ohradili slovy šéfa továrního týmu Kamaz Vladimíra Čagina. „Komisaři vše vyšetřovali a k našemu překvapení se rozhodli posádku diskvalifikovat. Protestovat ale můžeme až po závodě," řekl sedminásobný dakarský vítěz v kategorii kamionů.

Pořadatelé závodu následně vyzvali všechny diváky, aby se pohybovali jen na vyznačených místech. „Apelujeme na všechny fanoušky, aby respektovali vymezené zóny, které jsou bezpečné a vytvořené ve spolupráci s peruánskou organizací a tamějšími bezpečnostními složkami."