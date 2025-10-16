Volkswagen zcela vyklidil trh a nahradil jej čínský BYD. V první zemi je to realita
Volkswagen je za loňský rok druhou největší automobilkou světa a jeho vozy jsou dostupné skoro všude. Jenže třeba v jihovýchodní Asii se mu moc nedaří a začíná opouštět první trhy, kde jej drtí i čínské automobilky.
Z pohledu Evropana to působí jako úplné sci-fi. V zemi o více než 100 milionech obyvatel minulý měsíc zcela ukončila prodej značka Volkswagen a její dosavadní dealer se místo ní bude soustředit na čínský BYD. Může za to přechod na elektrifikované pohony, tedy hybridy a elektromobily, ve kterých je dnes BYD silnější. Nebo alespoň levnější, což bude na chudých Filipínách velmi důležitým důvodem.
Ztrátu země, kde dnes žije přes 112 milionů lidí, asi u Volkswagenu příliš nepocítí. Za loňský rok se tam prodalo celkově 475.094 osobních a užitkových aut. To je méně než třeba v Polsku, kde žije jen 38 milionů lidí. Přes 45 % prodejů připadlo Toyotě a Volkswagen zde doslova živořil s pouhými 228 prodanými kusy za celý rok.
Pro srovnání, i výrazně dražší Mercedes tam prodal 737 aut a BMW 815. Právě BMW je nejúspěšnější evropskou značkou na exotickém trhu, zbytku jasně dominuje Asie a na třetím místě s 27.997 kusy překvapivě Ford. Do žebříčku začínají jasně promlouvat Číňani a tak na devátém místě je s 9016 kusy MG, následované BYD, Fotonem, GAC, Chery nebo Geely.
Ayala Corp., místní oficiální importér Volkswagenu, kromě německé značky opouští také japonskou Hondu. Ta ale v zemi nekončí úplně, její zastoupení jen přejde pod někoho jiného. Je ostatně výrazně úspěšnější, s 15.518 prodanými kusy skončila na celkovém sedmém místě. Místo toho se Ayala plánuje věnovat primárně značce BYD, která na Filipínách nabízí hybridy i elektromobily.
Elektrifikace je v zemi zatím na počátku, se 30.000 prodanými kusy elektromobilů za prvních osm měsíců tohoto roku ale prudce roste. BYD zde proto má rozsáhlou nabídku modelů, které začínají u malého Seagullu (Dolphin Surf) za asi 320 000 Kč.
Prodej Volkswagenu v zemi oficiálně skončil 30. září, firma ale slibuje oficiální podporu a dodávky dílů na další roky. Místní nabídka se značně lišila od evropské, Volkswagen zde spoléhal na modely importované z Číny. Filipínci si tak mohli koupit sedany Santana, Lavida či Lamando nebo SUV Tharu. Nejlevnějších z nich, Santana postavená na základě Škody Rapid, zde začínala na ceně v přepočtu 250.000 Kč.
O moc lepší není situace ani v okolních zemích. V Malajsii loni Volkswagen prodal za celý rok jen 1822 aut a dostal se tak na 20. místo. Překonalo jej dokonce i Porsche s 2704 kusy a Tesla s 5317. V Indonésii, která má přes 280 milionů obyvatel, loni Volkswagen prodal jen 99 aut. Aktivní zde je i nadále a v nabídce má jen tři modely – ID.Buzz, Tiguan Allspace a T-Cross. Celkově se zde za celý rok 2024 prodalo 865.723 aut. A i zde s 33% podílem jasně dominuje Toyota, kterou následuje její značka Daihatsu se 16% podílem.
Zdroj: Nikkei, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Auto.cz