Honda S600 a S800 (1964–1970): Prvními auty Hondy byly sportovní roadstery a kupé
Malé sportovní roadstery a kupé série S byly prvními automobily vyráběnými sériově motocyklovou továrnou Honda. Nejvíce bylo vyrobeno modelů S600 a S800 s pohonem zadních kol malými řadovými čtyřválci s objemem 606 a 791 cm3.
Japonskou akciovou společnost Honda Motor Company založil v roce 1946 Soichiro Honda (1906–1991). Od roku 1959 byla největším výrobcem motocyklů na světě a v šedesátých letech minulého století se začala zabývat výrobou automobilů. V říjnu 1962 představila lehký dodávkový vůz T360 a prototyp sportovního roadsteru S360, kde číslo označovalo objem čtyřválcového řadového motoru.
Série S malých sportovních vozů pokračovala typem S500 s objemem 531 cm3, vyráběným v letech 1963 a 1964. V letech 1964 až 1966 měla série S pokračování modelem S600, jehož čtyřválec měl objem 606 cm3. Dvoumístný roadster doplnilo v roce 1965 dvoudveřové kupé a byl zahájen export modelů S600. Roadstery a kupé Honda S800 se vyráběly v letech 1966 až1970 a měly objem válců motoru 791 cm3. Po dlouhé přestávce pokračovala výroba série S dvoumístným typem S660 (2015–2022) se střechou targa a v letech 1999 až 2009 modely Honda S2000. Podívejme se nyní na hlavní představitele série S z šedesátých let podrobněji.
Roadster Honda S600 (1964–1966)
Dvoudveřový dvoumístný roadster Honda S600 se poprvé ukázal na veřejnosti v březnu 1964. Zadní kola poháněl zážehový, kapalinou chlazený řadový čtyřválec s rozvodem DOHC a objemem 606 cm3 (vrtání x zdvih: 54,5 x 65 mm). S kompresním poměrem 9,5:1 a čtyřmi karburátory Keihin měl nejvyšší výkon 58 koní (43 kW) při 8500 ot/min a točivý moment 51 Nm při 5500 ot/min. Výkon motoru se přenášel přes čtyřstupňovou manuální převodovku. Vůz s pohotovostní hmotností 720 kg dosahoval maximální rychlost 140 km/h.
Roadster Honda S600 (foto) měl rozvor náprav 2000 mm, rozchod kol 1150/1130 mm a vnější rozměry 3300 x 1430 x 1200 mm (délka x šířka x výška). Měl jednoduché, hladké linie s velkým, mírně zaobleným předním oknem a širokou přední maskou, do které byly vloženy oranžové směrovky. Hlavní kruhové světlomety byly umístěny v rozích a měly společný rámeček s pomocnými světly. Plátěná střecha se dala složit za sedadly. Vzadu měl roadster dvě velké a čtyři malé kruhové svítilny. Linii boků zdobily úzké chromované lišty táhnoucí se od předních světel až k zadnímu nárazníku. Během výroby došlo k drobným úpravám přední masky, nárazníků a zadních světel.
Hlavní kruhové světlomety S600 měly společný rámeček s pomocnými světly. |
Vpředu měla Honda S600 dvojité příčné závěsy a pérování zkrutnými tyčemi, zadní náprava měla podélné závěsy s kyvnými rameny a vinuté pružiny. Na všech 14palcových kolech byly hliníkové bubnové brzdy. Oběma kyvnými rameny procházel řetěz, pohánějící zadní kolo.
Kupé Honda S600 (1965–1966)
V březnu 1965 bylo uvedeno na japonský trh kupé se splývavou zádí (fastback), které bylo o 15 kg těžší než roadster. S600 byl první automobil Honda nabízený ve dvou úrovních výbavy, standardní a SM600, zahrnující například zpětné světlomety, rádio s anténou, zapalovač cigaret, topení, vylepšená sedadla a kolejnice pro rychlé vyjmutí sedadla spolujezdce. Kupé Honda S600 (foto) mělo pohonnou jednotku a vnější rozměry stejné jako roadster a o 15 kg vyšší hmotnost, která se na jízdních výkonech prakticky neprojevila.
V březnu 1965 bylo uvedeno na japonský trh kupé Honda S600 se splývavou zádí, které bylo o 15 kg těžší než roadster. |
Honda S600 byla prvním hromadně vyráběným automobilem značky Honda. Zpočátku se nabízela jen s řízením na pravé straně (v Japonsku se jezdilo vlevo), ale brzy bylo dostupné i levostranné řízení. S600 se tak stala prvním vozem Honda prodávaným v Evropě. V roce 1964 vyrobila Honda 3912 roadsterů. O rok později to bylo už 7261 roadsterů a 1519 kupé. V posledním roce výroby (1966) klesl počet vyrobených vozů na 111 roadsterů a 281 kupé. Za celou dobu výroby vzniklo celkem 11.284 roadsterů a 1800 kupé.
Honda S800 (1966–1970)
Sportovní Honda S800 byla poprvé vystavena na tokijském autosalonu v roce 1965 a stala se náhradou úspěšného modelu S600. Na trhu soupeřila s evropskými sportovními vozy Austin-Healey Sprite, MG Midget, Triumph Spitfire a Fiat 850 Spider a v Japonsku s Datsunem Fairlady. Honda S800 se stejně jako S600 vyráběla ve verzích dvoumístné kupé a dvoumístný roadster (foto) a využívala pokročilou technologii svých předchůdců.
Sportovní roadster Honda S800 byl poprvé vystaven na tokijském autosalonu v roce 1965. |
Zadní kola poháněl vpředu umístěný řadový čtyřválec s rozvodem DOHC a objemem 791 cm3 (vrtání x zdvih 60 x 70 mm). Se čtyřmi karburátory Keihin a kompresí 9,2 měl motor nejvyšší výkon 71 k (52 kW) při 8000 ot/min a točivý moment 66 Nm při 6000 ot/min. Svými vysokými otáčkami se Honda S800 stala jedním z nejvýše otáčkových sportovních vozů určených pro silniční provoz. S pohotovostní hmotností 755 kg dosahovala Honda S800 maximální rychlost 160 km/h a z klidu na stovku zrychlila za 14,5 s. Průměrná spotřeba přitom nepřesáhla 6,7 litru benzinu na 100 km.
Kupé Honda S800 (foto) mělo stejně jako roadster novou přední masku s obdélníkovými směrovkami propojenými dvěma vodorovnými lištami. Uprostřed bylo logo Hondy v podobě písmene H. Logo se objevilo i na bocích pod nápisem Honda. Rozměry kupé i roadsteru se proti předchůdci změnily jen o pár centimetrů (délka 3340 mm, šířka 1400 mm, výška 1220 mm) a rozvor zůstal beze změny (2000 mm).
Výroba modelů Honda S800 byla ukončena v květnu 1970. Celkem bylo vyrobeno 11.536 vozů. |
U Hondy S800 zůstaly vpředu dvojité příčné závěsy a zkrutné tyče, ale vzadu přešla Honda na konvenční tuhou nápravu se čtyřmi radiálními tyčemi a Panhardskou tyčí. Přední kola dostala kotoučové brzdy, zadní brzdy zůstaly bubnové.
V únoru 1968 se začal prodávat vylepšený model Honda S800M (nebo také S800 Mk2) se zapuštěnými vnitřními klikami dveří, vnějšími bočními obrysovými světly, dvouokruhovými brzdami, karburátory s chudou směsí a bezpečnostním sklem oken. Tyto úpravy byly určeny pro americký trh, ale tam nebyly tyto vozy oficiálně nikdy exportovány. Výroba modelů S800 byla ukončena v květnu 1970 s 11.536 vyrobenými vozy. Na další sportovní vozy série S si museli zájemci počkat dlouhých třicet let až do roku 2000, kdy se začal prodávat roadster S2000.