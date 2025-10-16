Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Nové Maserati Grecale Il Bruciato vzdává hold Toskánsku. Má mimořádně sytý lak

Maserati Grecale Tributo Il Bruciato
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato
Maserati Grecale Tributo Il Bruciato
12 Fotogalerie
Mario Rychtera
Mario Rychtera
Diskuze (0)

Grecale Tributo Il Bruciato sází na barvu sklizně hroznů a promyšlené detaily. Černá kola i třmeny dodávají správný charakter exteriéru. Uvnitř nadchne červeno-hnědým čalouněním a prémiovou audiosoustavou.

S příchodem podzimu vzdává Maserati hold Toskánsku, respektive přímořské oblasti kolem města Bolgheri, které je domovem vinařství Marchesi Antinori se sídlem na statku Tenuta Guado al Tasso v Bolgheri. Zde každý rok vzniká víno s názvem Il Bruciato, přičemž se jedná o směs Cabernetu Sauvignon, Merlotu a Syrahu. První ročník vznikl už v roce 2002. A právě toto víno stálo předlohou pro limitovanou edici SUV Grecale Tributo Il Bruciato, které spojuje automobilové know-how s vinařskou kulturou.

Stěžejním prvkem je mimořádně sytý lak Alchimia Scarlatta inspirovaný barvami okolní krajiny v období sběru hroznů. Intenzivní červenou barvu vína zde imituje perleť tvořená pigmentem Chromaflair a spojením dvou vrchních odstínů – měděnozlaté a tmavě malinové.

Dokonalým kontrastem jsou kola řady Pegaso Forgiati nebo Crio Fuoriserie s průměrem 21 palců a možností černého lesku za příplatek. Tento rozměr poskytuje adekvátní vizuální zážitek a zároveň sebejisté chování vozu s dostatkem trakce. Černé jsou také brzdové třmeny s bílým nápisem „Maserati“ a sladěným trojzubcem na středové krytce kol.

Interiér je čalouněn do hnědé kůže doplněné perforovanými středy opěradel v červeném provedení. Ani zde nechybí logo značky, tentokrát na opěrce hlavy. Dalšími luxusními prvky jsou panoramatické střešní okno a audiosystém Sonus faber se 14 reproduktory.

Il Bruciato vzniklo v náročném roce 2002, poznamenaném silnými dešti a dalšími výzvami. Výsledkem je dostupné, a přitom výrazné víno pro společenské události i klidné chvilky v soukromí. Stejného ducha vtiskuje Maserati svým vozům: technická vyspělost je samozřejmost, ale až emoce dělají z jízdy zážitek, který „chutná“ dlouho po doznění poslední noty.

Video placeholder
Videotest Maserati Grecale Folgore • Zdroj: auto.cz

Zdroj: Marchesi Antinori, Maserati I Video: Redakce

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů