Nové Maserati Grecale Il Bruciato vzdává hold Toskánsku. Má mimořádně sytý lak
Grecale Tributo Il Bruciato sází na barvu sklizně hroznů a promyšlené detaily. Černá kola i třmeny dodávají správný charakter exteriéru. Uvnitř nadchne červeno-hnědým čalouněním a prémiovou audiosoustavou.
S příchodem podzimu vzdává Maserati hold Toskánsku, respektive přímořské oblasti kolem města Bolgheri, které je domovem vinařství Marchesi Antinori se sídlem na statku Tenuta Guado al Tasso v Bolgheri. Zde každý rok vzniká víno s názvem Il Bruciato, přičemž se jedná o směs Cabernetu Sauvignon, Merlotu a Syrahu. První ročník vznikl už v roce 2002. A právě toto víno stálo předlohou pro limitovanou edici SUV Grecale Tributo Il Bruciato, které spojuje automobilové know-how s vinařskou kulturou.
Stěžejním prvkem je mimořádně sytý lak Alchimia Scarlatta inspirovaný barvami okolní krajiny v období sběru hroznů. Intenzivní červenou barvu vína zde imituje perleť tvořená pigmentem Chromaflair a spojením dvou vrchních odstínů – měděnozlaté a tmavě malinové.
Dokonalým kontrastem jsou kola řady Pegaso Forgiati nebo Crio Fuoriserie s průměrem 21 palců a možností černého lesku za příplatek. Tento rozměr poskytuje adekvátní vizuální zážitek a zároveň sebejisté chování vozu s dostatkem trakce. Černé jsou také brzdové třmeny s bílým nápisem „Maserati“ a sladěným trojzubcem na středové krytce kol.
Interiér je čalouněn do hnědé kůže doplněné perforovanými středy opěradel v červeném provedení. Ani zde nechybí logo značky, tentokrát na opěrce hlavy. Dalšími luxusními prvky jsou panoramatické střešní okno a audiosystém Sonus faber se 14 reproduktory.
Il Bruciato vzniklo v náročném roce 2002, poznamenaném silnými dešti a dalšími výzvami. Výsledkem je dostupné, a přitom výrazné víno pro společenské události i klidné chvilky v soukromí. Stejného ducha vtiskuje Maserati svým vozům: technická vyspělost je samozřejmost, ale až emoce dělají z jízdy zážitek, který „chutná“ dlouho po doznění poslední noty.
Zdroj: Marchesi Antinori, Maserati I Video: Redakce