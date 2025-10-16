Jeep na čínském základě? Využije techniku, kterou známe i od nás
Zatímco dříve čínské automobilky zakládaly své modely na licencované i kradené technice ze Západu, dnes sledujeme spíše opačný vývoj. Další značkou, která se o něco takového pokusí, bude Jeep, který využije základ, který známe i od nás.
V Česku se právě začíná prodávat nová Mazda 6e, která vznikla na základě čínského vozu značky Deepal. Příští rok ji doplní také SUV verze a už se mluví i o vozech jiných automobilek, vzniklých na čínské technice. Land Rover dokonce chystá celou novou značku Freelander, která využije stejný vývojový model a zřejmě zamíří i na export.
Další automobilkou, která se pokusí s podobným konceptem uspět, zřejmě bude Stellantis. Ten totiž chystá nový model Jeepu, který by měl využít základ v čínském voze od koncernu Dongfeng. Právě s tím má Stellantis společný podnik, který pro čínský trh vyrábí auta pod značkami Peugeot, Citroën, Fukang a Hedmos.
Nový Jeep by měl využít techniku značek Voyah a M-Hero. Obě známe i v Česku, kde se prodávají od loňského roku. M-Hero 917 je nejdražším čínským vozem na našem trhu a s výkonem 800 kW také jedním z nejvýkonnějších vůbec. Právě M-Hero by vzhledem k zaměření Jeepu dávalo smysl a spekuluje se o využití levnějšího modelu M-Hero 817.
Ten má 5,1 metru na délku, pětimístný interiér a plug-in hybridní pohon. Využívá čtyřválcovou patnáctistovku Dongfeng a dva elektromotory, kombinovaný výkon je 505 kW a točivý moment 848 Nm. K tomu energii dodává také nadprůměrně velká baterie CATL Freevoy o kapacitě 50,4 kWh, na jedno nabití ujede auto 215 km čistě elektricky a 1365 km v kombinovaném režimu.
Že se plánuje prohloubení spolupráce mezi oběma koncerny, potvrdil nový šéf Stellantisu Antonio Filosa, který nedávno Dongfeng navštívil a vozy M-Hero i Voyah si osobně vyzkoušel. Potvrzení přišlo také od Dongfengu, ale žádné konkrétní detaily nejsou známy.
Pro Jeep by ale podobný projekt dával smysl. V Číně začal už v roce 1984 jako vůbec první značka, která zde založila společný podnik. Ten měla s automobilkou BAIC, později se ale začal věnovat produkci vozů Mercedes-Benz. Jeep následně využíval společný podnik s automobilkou GAC, ten byl ale letos zrušen úplně. Dnes tak Jeep v Číně prodává vozy pouze importované a prodejně je na tom velmi bídně.
Design novinky by měl mít na starost Stellantis, vývoj by zařídila čínská strana. Plug-in hybridní SUV by se na trh mělo dostat už na začátku roku 2027 a následně by se mohl podívat i na zahraniční trhy. Vývozu čínských modelů se ostatně Stellantis vůbec neštítí, jak dokazují prodeje značky Leapmotor v Evropě, kde je dováží právě nizozemský koncern.
Využití čínského základu pro modely tradičních značek si už Stellantis a jeho předchůdci FCA a PSA také vyzkoušeli. V Mexiku prodávaný Dodge Attitude je přeznačkovaným vozem GAC Empow, ve stejné zemi nabízený Dodge Journey je sourozencem SUV GAC GS5. Už prodávaný RAM 1200 i chystaný RAM Dakota zase stojí na základech čínského pick-upu Changan F70, stejný základ používá i Peugeot pro svůj model Landtrek a Fiat pro Titano.
Zdroj: Carnewschina, zdroj foto: Dongfeng, zdroj videa: Auto.cz