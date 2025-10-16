Nová dvouspojková převodovka Stellantis eDCT7 do detailu: Je zajímavější, než jsme si mysleli!
Zatímco šestistupňová dvouspojka je u hybridních vozů skupiny Stellantis běžnou záležitostí, sedmistupňové ústrojí je stále novinkou, uplatněnou třeba v novém DS N°4.
Historie používání dvouspojkových samočinných převodovek u skupiny Stellantis sahá do roku 2018. Tehdy bylo podepsáno partnerství s belgickou specializovanou firmou Punch Powertrain. Od ledna letošního roku pak Stellantis dvouspojkové samočinné převodovky přímo vyrábí, a to ve dvou závodech - ve francouzském Metzu a italském Turíně, zde konkrétně ve známém výrobním komplexu Mirafiori.
V současné době se ve vozech Stellantis můžete setkat se dvěma dvouspojkovými převodovkami. Obě se pojí s elektrifikovanými pohony, kdy trakční elektromotor synchronního typu s permanentními magnety je integrovaný do převodovkové skříně. To se týká také měniče napětí ze stejnosměrného na střídavé, potřebné k napájení elektromotoru a řídicí elektroniky (tranzistorů).
Motory označené jako Hybrid využívají napětí 48 voltů a pojí se šestistupňovou dvouspojkovou skříní. Její součástí je trakční elektromotor o výkonu 21 kW a maximálním točivém momentu 55 N.m. Jde o pohon, jehož základem je přeplňovaný tříválcový agregát 1,2 litru z řady EB2. Výhodou je, že při změně převodového stupně nedochází k přerušení tažné síly. Jinak řečeno, okamžik přeřazení na vyšší (nižší) stupeň je „vykrytý“ elektromotorem. K opětovnému spouštění spalovacího motoru se však nevyužívá trakční motor, ale motor-generátor (generuje napětí 48 voltů) spojený s klikovým hřídelem motoru plochým řemenem.
Nejen o kolečko více
V rámci plug-in hybridního pohonu (PHEV) se ve vozech skupiny Stellantis objevila nová modernější samočinná dvouspojková převodovka. Jde opět o výrobek belgického specialisty Punch Powertrain, který skříň označuje DT2. V konstrukci převodovky lze nalézt několik velmi zajímavých technických řešení.
Na první pohled vynikne její velmi kompaktní stavba. K tomu, aby ji bylo možné zastavět do motorového prostoru vozidla v poloze napříč, stačí prostor měřicí na délku od 320 do 378 mm. Velmi snadno se tudíž vejde mezi levý přední podběh a spalovací motor, kterým je v případě pohonu PHEV Stellantisu přeplňovaný čtyřválec 1.6 z řady EP6. S olejovou náplní skříň váží 115 kg, což také není mnoho, uvážíme-li, co všechno ukrývá.
Kromě samotné převodovky a jejího ovládání je to trakční elektromotor. Na rozdíl od výše zmíněné šestistupňové převodovky pracuje s výrazně vyšším napětím 320 voltů, přičemž výkon elektromotoru činí 92 kW v roli motoru, respektive 115 kW coby generátor.
Samotná převodovka je sice dvouspojková, avšak její konstrukce vypadá zčásti spíše jako klasický planetový automat. Důvodem je patentovaný koncept využívající klasický hřídel s ozubenými koly se šikmými zuby ve stálém záběru ve spojení s planetovým převodem, který je připojen přímo k jedné ze dvou spojek v olejové lázni. Právě ten je jedním z klíčových prvků zmíněného kompaktního designu. Uvedené řešení umožnilo zredukovat počet ozubených kol, hřídelů a synchronizačních hlav.
Každá soustava ozubených kol v převodovce je k dispozici pro dva výrazně odlišné převody. Jeden je ovládán klasickou třecí spojkou (v zásadě stejnou jako u jiných dvouspojek), zatímco druhý třecí spojkou zmíněného planetového převodu, tedy v podstatě brzdou (a tedy řešením obvyklým u planetových automatů). Z toho vyplývá, že ústrojí DT2 není tak úplně klasickou dvouspojkovou skříní, jakou známe třeba z VW coby různá ústrojí DSG. V převodovce DT2 tak obě spojky umějí přenášet hnací sílu přes stejný planetový převod, přičemž ke změně převodového stupně dojde pouhým přepnutím z jednoho vstupního hřídele na druhý.
Samotná převodovka je dimenzovaná na maximální vstupní točivý moment 350 N.m, což v případě Stellantis plně vyhovuje, jelikož přeplňovaná šestnáctistovka například v novém DS N°4 disponuje 250 N.m.
