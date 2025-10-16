Středoevropská rallye před startem: Kdo z toyoty se přiblíží titulu?
Osminásobný světový šampion Sébastien Ogier z Francie bude na nadcházející Středoevropské rallye hájit těsný dvoubodový náskok na britského týmového kolegu Elfyna Evanse v čele průběžného pořadí seriálu. Tři závody před koncem sezony se ve hře o titul reálně drží i třetí jezdec Toyoty Kalle Rovanperä z Finska, na Ogiera ztrácí 21 bodů.
Soutěž má originální koncept, protože jako první v historii vede přes tři země - Českou republiku, Německo a Rakousko. Premiéra se odehrála v roce 2023 a také o rok později proběhl slavnostní start na Hradčanském náměstí před Pražským hradem. Letos skončil tříletý kontrakt, ale podle slov prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka je v nejbližších letech možný návrat soutěže na současné teritorium.
Kudy vedou měřené cesty
Německé město Pasov opět hostí servisní zázemí pro Středoevropskou rallye. Charakter erzet se uprostřed evropského podzimu liší region od regionu. Počasí může být proměnlivé, takže silnice jsou kvůli dešti, blátu a listí kluzké a nevyzpytatelné. Letos rallye začíná v Pasově ve čtvrtek odpoledne dvěma průjezdy zkoušky kolem Bad Griesbachu.
Páteční trasa zahrnuje jednu rychlostku v každé ze tří zemí, každá se pojede dvakrát. V sobotu je na programu jedna německá erzeta a dvě na českých silnicích, každá z nich se pojede samozřejmě také dvakrát. Nedělní poslední den zahrnuje dva průjezdy Beyond Borders (přes Německo a Rakousko) a čistě rakouský test Mühltal. Jeho druhý průjezd slouží jako závěrečná Power Stage. Na této poslední erzetě získává pět nejrychlejších jezdců od pěti do jednoho bonusového bodu. Středoevropská rallye se skládá celkem z 18 rychlostních zkoušek, které dohromady měří 306,08 kilometru.
Čeká je zrádný asfalt
Tři jezdci továrního týmu Toyota svádějí napínavý souboj o titul. Francouz Sébastien Ogier je nyní na čele celkového pořadí po dvou vítězstvích na jihoamerické šotolině v Paraguayi a Chile. Velšan Elfyn Evans byl v obou těchto podnicích druhý a je připraven bojovat, když je jen o dva body za ním. Fin Kalle Rovanperä zůstává 21 bodů za vedoucí příčkou. Vrací se na asfaltový povrch, na kterém v dubnu dosáhl dominantního vítězství na Rallye Islas Canarias.
Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Budeme potřebovat dobrý výsledek, pokud chceme při první příležitosti získat titul v hodnocení konstruktérů. Zároveň naši jezdci nemusí cítit tlak z této strany a mohou se soustředit na boj o titul v jezdeckém týmu, který je velmi těsný. Seb, Elfyn a Kalle mají stále dobrou šanci na titul, ale nikdo z nich si v této fázi roku nemůže dovolit nedokončit. Pro Taku je to šance získat dobrý pocit z asfaltu před Japonskou rallye, která je pro něj nejdůležitější v roce. Sami si buduje sebevědomí a výkon.“
Elfyn Evans:„Je tu prvek neznáma s podmínkami, které se budou velmi lišit od posledního asfaltového podniku na Kanárských ostrovech. Středoevropská rallye pokrývá poměrně velkou plochu, takže existuje několik rozdílů v povrchu a charakteru a úroveň přilnavosti může být docela smíšená. Jsou tam úseky, které jsou venku, a jiné, které jsou užší pod stromy. Mohou se tam také vyskytnout blátivá místa.“
Kalle Rovanperä:„Středoevropská rallye nemá čistý asfalt jako na Kanárských ostrovech, protože je tam docela dost ostrých hran v asfaltu a bláta. Takže je to rozhodně ošemetná rallye. Měli jsme pěkný předzávodní test a pocit z auta je docela dobrý, takže uvidíme, co letošní rallye přinese.“
Sébastien Ogier: „Je hezké mít tuto rallye ve střední Evropě, blízko mého současného domova a s velkou podporou fanoušků. Může to být náročná rallye, ale loni byla naše rychlost skvělá. Měli jsme dobré předzávodní testy a dobrý pocit z auta a určitě se budu snažit dosáhnout co nejlepšího výsledku.“
Takamoto Katsuta:„Střední Evropa je docela unikátní výzvou s etapami ve třech různých zemích a spoustou ostrých hran v asfaltu a bláta na silnici. Je to poprvé, co jedeme s letošními pneumatikami na tomto typu rallye. Pokusíme se zopakovat stejnou rychlost a dosáhnout dobrého výsledku, a to i s ohledem na Japonskou rallye.“
Sami Pajari: „Rád jezdím po asfaltu. Už loni, když jsme jeli tuto akci v Rally1, byly některé rychlostní zkoušky opravdu dobré, i když jsme bohužel nakonec nedosáhli požadovaného výsledku. Rallye může být místy opravdu ošemetná a počasí se těžko předvídá, ale těším se na ni.“
Nejvyšší ambice má Mareš
Členové týmu Hyundai Estonec Ott Tänak a Belgičan Thierry Neuville se drží v MS na čtvrtém a pátém místě, oba už dokázali Středoevropskou rallye vyhrát. Neuville při premiéře v roce 2023, Tänak loni. „Z minulých ročníků máme dobrou představu o tom, co nás čeká. Bude hodně záležet na povětrnostních podmínkách, silnice mohou být špinavé a hodně se mění přilnavost. Stále bojujeme o titul, takže musíme podat špičkový výkon,„ řekl Tänak, který tentokrát nebude usilovat o body do týmového hodnocení.
Do soutěže se přihlásilo celkem deset vozů nejvyšší kategorie WRC1, nižší WRC 2 pojede Filip Mareš, Jan Černý, Petr Hlavatý a Lubomír Konšel. Petr Kačírek bude na startu s vozem kategorie WRC3, ve zbývající třídách pojedou Patrik Kdér, Petr Štěpánek a Jan Schmied. Ve startovní listině byl původně také Filip Kohn, ale po nehodě při Rally Pačejov se omluvil.
Nejvyšší ambice má loni osmý Filip Mareš. „Loni se nám to podařilo i výsledkově, takže jsme od začátku sezony počítali s tím, že pojedeme znovu. Pro nás je to zajímavé porovnání se světovou konkurencí, tím spíš, že se příští rok Středoevropská rallye nepojede. Nechci si příležitost nechat ujít,“ prohlásil Mareš, který jezdí s vozem Toyota GR Yaris Rally2. Výsledkově nechtěl předvídat. „Ale mám svůj tým, na tuto rally se připravujeme celý rok, zkušenosti z loňska, takže nechceme z vysokých cílů ustupovat, ba naopak. Chceme být na stejné úrovni, kde budou ti nejrychlejší,“ dodal Mareš.
Chtějí zapůsobit na fanoušky
Jezdci a spolujezdci, kteří bojují o titul kategorie WRC2 Challenger, mohou sbírat body v maximálně sedmi rally. Nikolaj Gryazin a navigátor Konstantin Aleksandrov jsou jedinými kandidáty v horní části příslušného celkového pořadí, kteří mohou bodovat ve všech třech zbývajících soutěžích. To dává jejich aktuální pozici do perspektivy: Gryazin je na šestém místě v pořadí jezdců. „Líbí se mi charakter asfaltových rychlostních zkoušek Středoevropské rally. Ale déšť, bahno a listí na trati mohou způsobit, že přilnavost bude docela nepředvídatelná. Každopádně se cítím být se svým vozem Škoda Fabia RS Rally2 dobře připravený,“ říká Nikolaj Gryazin s výhledem do budoucna.
Italové Roberto Daprà a spolujezdec Luca Guglielmetti jsou další posádkou, která jede na Středoevropskou rally s cílem sbírat body do kategorie WRC2 Challenger. Roberto Daprà, jedoucí s vozem Škoda Fabia RS Rally2, je v současné době na pátém místě v celkovém pořadí této kategorie. Do rodiny Škoda se vrací český jezdec Jan Černý. Pro něj a jeho spolujezdce Ondřeje Krajču není výzvou pouze dosáhnout dobrého výsledku. „Chceme také zapůsobit na naše fanoušky, zejména na zkouškách, které vedou naší domovskou zemí,“ zdůrazňuje Jan Černý.
Posádka Nikolaj Gryazin a Konstantin Aleksandrov hraje důležitou roli také v boji o týmový titul kategorie WRC2. Zákaznický tým Škoda Motorsport Toksport WRT, který nasazuje bulharsko-kyrgyzskou dvojici, v současné době vede tuto kategorii s náskokem 20 bodů před týmem PH Sport. Francouzský tým nasadil do Středoevropské rally Léa Rossela a Guillauma Marcoireta. Cílem Nikolaje Gryazina a Konstantina Aleksandrova je ubránit vedení týmu Toksport WRT před konkurencí.
Program Středoevropské rallye
Čtvrtek 16.10. - 14.30 RZ1 (12,83 km), 18.05 RZ2 (12,83 km). Etapa celkem 25,66 km.
Pátek 17. 10. - 8.30 RZ2 (10,86 km), 9.20 RZ4 (15,27 km), 11.25 RZ5 (23,37 km), 14.45 RZ6 (23,37 km), 17.20 RZ7 (15,27 km), 18.15 RZ8 (10,86 km). Etapa celkem 99,0 km.
Sobota 18. 10. - 8.15 RZ9 (14,30 km), 10.35 RZ10 (21,95 km), 11.35 RZ11 (15,57 km), 14.05 RZ12 (21,95 km), 15.05 RZ13 (15,57 km), 18.25 RZ14 (14,30 km). Etapa celkem 103,64 km.
Neděle 19.10. - 8.25 RZ15 (12,37 km), 10.05 RZ16 (26,52 km), 11.10 RZ17 (12,37 km), 13.10 RZ18 (26,52 km). Etapa celkem 77,78 km.
Průběžné pořadí (po 11 ze 14 soutěží):
Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 224 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 222; 3. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 203; 4. Tänak (Est./Hyundai i20 N Rally1) 181; 5. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 166; 6. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 94; 7. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 86; 8. Pajari (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 70; 9. Solberg (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1 a Rally2) 60; 10. Munster (Luc./Ford Puma Rally1) 25; 11. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 20; 12. Sesks (Lotyš./Ford Puma Rally1) 16; 13. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 16; 14. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 14; 15. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 10; 16. Solans (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 6; 17. Serderidis (Řec./Ford Puma Rally1) 4; 18. Kajetanovicz (Pol./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 19. Cachón (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) 3; 20. F. Zaldivar (Par./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 21. Daprá (It./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 22. Korhonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) 1; 23. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.
Značky: 1. Toyota 572 bodů; 2. Hyundai 447; 3. Ford 15.
Vedení v soutěži: Rovanperä 48, Ogier 48, Tänak 39, Evans 37; Solberg 19, Fourmaux 8; Neuville 6, Katsuta 3.
Vyhrané RZ: Tänak 48; Rovanperä 43, Ogier 42, Fourmaux 19, Evans 17, Neuville 15, Katsuta 10, Solberg 9, Pajari 4, Munster 2, Rossell 1.