Škoda uvádí nové akční modely Classic a Dynamic. Ušetříte s nimi až přes 150 tisíc
Mladoboleslavská automobilka navazuje na úspěšnou akční nabídku k 130letému výročí a uvádí na trh hned dvojici dalších zvýhodněných modelů. Označení Classic si určitě mnozí pamatují, ve srovnání s minulostí je ovšem z pohledu výbavy výrazně štědřejší.
Škoda je sice neohroženým vládcem českého trhu s 62.260 registracemi za prvních letošních devět měsíců a podílem 34,13 %, v segmentu soukromých zákazníků patří se 17,23 procenty k nejslabším. Například Hyundai má lehce přes 32 %, sesterská Kia 32,6 procent. U Toyoty je podíl nefiremních zákazníků přes 27 %, u Volkswagenu 19,58 %. I proto mladoboleslavská značka v posledních letech stále více cílí právě na tuto trochu opomíjenou kategorii. Zejména zvýhodněnými edicemi.
Po akčních modelech 130 let a 130 let Premium, které vznikly k 130. výročí založení značky Laurin & Klement, představuje nové edice Classic a Dynamic, které na ně navazují. Objednávat je lze již nyní u všech autorizovaných prodejců v Česku. Stejně jako předchozí zmíněné akční modely se dají kombinovat se všemi dostupnými motory.
První jméno je známé především pamětníkům, kteří si možná vzpomenou na druhou generaci Škody Octavia. V jejím případě stupeň Classic označoval zcela základní provedení, jež se od dražších verzí odlišovalo černými mechanickými zrcátky bez vyhřívání s integrovanými směrovkami, patnáctipalcovými plechovými koly s pneumatikami 195/65 R 15, absencí stabilizace a elektrického ovládání předních oken nebo nedělenou zadní lavicí.
Novinka je v tomhle ohledu ovšem zcela jiná a již ve standardu nabídne poměrně hodně muziky. Vychází totiž z výbavového stupně Selection, kterému navíc nechybějí některé z nejžádanějších prvků.
V případě Škody Fabia Classic s atmosférickým tříválcem 1.0 MPI/59 kW za 399.900 Kč máte pro zmíněné linii Selection navíc 15palcová kola z lehké slitiny Rotare Aero, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezdrátový SmartLink a 6 reproduktorů, přičemž zvýhodnění dosahuje 57.600 korun.
Varianta Dynamic (s motorem 1.0 TSI se 70 kW začíná na 474.900 Kč) stupeň Top Selection rozšiřuje o sportovně laděný interiér, 16palcová litá kola Proxima s aero kryty, hlídání mrtvého úhlu, 10palcový virtuální kokpit, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezklíčkové zamykání a startování Kessy, alarm, volbu jízdního režimu a sportovní podvozek.
Akční modely Scala Classic a Kamiq Classic se ve srovnání s provedením Selection mohou těšit na 16palcová litá kola Nyota, kožený multifunkční volant, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, bezdrátový SmartLink, 8 reproduktorů a 2 USB-C konektory vzadu. Doporučené prodejní ceny začínají na 469.900 Kč v případě scaly, kamiq stojí od 504.900 Kč (Kamiq). V obou případech jde o částky za přeplňovaný tříválec 1.0 TSI se 70 kW, přičemž zvýhodnění dosahuje 30.900 Kč.
Škody Scala a Kamiq Dynamic výbavu Top Selection opět rozšiřují o sportovně laděný interiér a přidávají 17palcová černá leštěná kola Propus Aero, hlídání mrtvého úhlu, 10palcový virtuální kokpit, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, virtuální pedál, bezklíčkové zamykání a startování Kessy, alarm, volbu jízdního režimu, sportovní volant i pedály, černě lakovaná zrcátka i masku chladiče a podvozek s volitelnou tuhostí tlumičů. Scala Dynamic 1.0 TSI/85 kW startuje na 539.900 Kč, kamiq je minimálně za 574.900 Kč. Zvýhodnění dosahuje 86.200 korun.
Škoda Karoq, která je na trhu již od konce roku 2017, má před sebou ještě několikaletou službu. Model Classic s tříválcem 1.0 TSI/85 kW (od 699.900 Kč se zvýhodněním 63.100 korun) proti linii Selection přidává Kessy, 10palcový virtuální kokpit, virtuální pedál, parkovací senzory vpředu, parkovací kameru vzadu, vyhřívaná přední sedadla, vyhřívaný volant, ostřikovače světlometů a bezdrátové nabíjení telefonu.
Linie Dynamic nad rámec stupně Top Selection v základu nabízí interiér Lounge v kombinaci Suedia/kůže, ambientní osvětlení LED, 9palcový infotainment Navi, paket asistované jízdy 1.5+ (hlídání mrtvého úhlu, adaptivní vedení v jízdním pruhu, prediktivní tempomat), přední světlomety Matrix-LED, 18palcová černá leštěná kola Miran, sportovní volant i pedály, adaptivní podvozek DCC a progresivní řízení. Ve spojení se čtyřválcem 1.5 TSI se 110 kilowatty stojí od 869 tisíc, přičemž zvýhodnění dosahuje 153.000 Kč.
Oba nové akční modely se pojí též s nejprodávanější škodovkou historie. Octavia Classic 1.5 TSI s výkonem 85 kilowattů za 669.900 Kč (zvýhodnění 66.400 korun) dostala vyhřívaná přední sedadla, čelní sklo i volant, paket asistované jízdy 1.0 (adaptivní vedení v jízdním pruhu a prediktivní tempomat), přední parkovací senzory, 10palcový virtuální kokpit, elektrickou dětskou pojistku, zadní zatmavená okna Sunset, přípravu pro tažné zařízení, Funkční paket a paket Simply Clever.
Akční verze Dynamic vycházející z výbavy Top Selection dostala navíc interiér Lounge, přední světlomety Matrix-LED s ostřikovači, 13palcový infotainment Navi, paket asistované jízdy 1.5+ (adaptivní vedení v jízdním pruhu, hlídání mrtvého úhlu, prediktivní tempomat), 18palcová černá leštěná kola Vega Aero, sportovní podvozek, progresivní řízení, volbu jízdního režimu, sportovní volant i pedály, přípravu pro tažné zařízení a roletky zadních oken. V případě motoru 1.5 TSI se 110 kilowatty cena startuje na 833.900 Kč včetně DPH, přičemž zákaznická výhoda činí 105.300 Kč.
Zdroj: Škoda, video a foto: auto.cz