Stará panda, nový tayron i papírový Vaculík: Sedmý Svět motorů už ve čtvrtek na Nova Action!
Nový díl televizního Světa motorů nabídne stará auta, nové motorky, užitečnou webovou aplikaci i herečku a spisovatelku v naší crazy káře.
Sedmý díl podzimní řady televizního Světa motorů vykopne stylově Martin Vaculík jedním z nejmenších čtyřmístných aut historie Fiatem Panda 4×4. Kdysi bývala nenáročným dělníkem, dnes stojí statisíce. Čím to je?
Následovat bude cestovní enduro od rovněž italské značky Moto Morini, který důkladně otestoval Kamil Holán. Působí robustně a dravě, ale je takové i ve skutečnosti? A jaký je čínský řadový dvouválec, který motorku pohání?
Do naší crazy káry usedne Jana Bernášková, divadelní i filmová herečka a také spisovatelka. Markéta Volfová se zajímala i o to, čím jezdí a jaká je řidička. Byla někdy na nějakých závodech či kurzu řízení? A srazí Martina Vaculíka?
O čtvrtou reportáž se postaral Martin Karlík, který vyzkoušel, jak funguje vyplňování formuláře o nehodě elektronicky skrz aplikaci s názvem Bouračka. Naštěstí však nanečisto.
Sedmý díl uzavře Honza Mička, který se podíval na zoubek Volkswagenu Tayron. V minulé řadě Světa motorů otestoval jeho vrcholnou verzi, tentokrát si vzal do parády lidovější provedení People. Co myslíte, vejde se do milionu korun?
Tohle všechno se dozvíte už ve čtvrtek 16. října od 20:30 na Nova Action!