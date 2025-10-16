Auto nakreslené pomocí AI? Renaultu to umožnilo postavit levný elektromobil
Nejlevnějším elektromobilem Renaultu bude nové Twingo, které se představí už příští měsíc. Vyvinuto bylo v Evropě, bude se zde také vyrábět, a přesto nabídne cenu pod půl milionu korun. Částečně za to může extrémní urychlení vývoje.
Brutální nástup čínských automobilek byl mimo jiné umožněn jednou zásadní konkurenční výhodou. Zatímco západním značkám trvá vývoj nového modelu průměrně čtyři roky, na východě to zvládnou i za polovinu času. To samozřejmě šetří náklady, umožňuje to rychleji reagovat na změny trhu, a také se to podepsalo na životním cyklu tamních vozů.
Není už neobvyklé, že nové generace přicházejí právě po dvou letech, a to i na nové technice, jak ukazuje třeba nové Nio EL8. Modernizace se dělají klidně po měsících, a čínské vozy tak mohou nabídnout modernější techniku než západní konkurence, která stále spoléhá na klasický model: 3 až 4 roky do modernizace a 6 až 8 let na trhu celkem.
Není divu, že se západní automobilky chtějí alespoň trochu přizpůsobit a hledají cesty, jak vývoj nových modelů urychlit. Zatím asi nejdále to dotáhl Renault, který brzy uvede novou generaci Twinga. To prý dokázal vyvinout do produkční podoby za 100 týdnů, což je lehce pod dva roky. Vůz se ukáže 6. listopadu, což je přesně dva roky od představení konceptu Twingo Legend.
Už prodávané modely Renault 4 a 5, které využívají stejnou platformu AmpR Small, vznikly za zhruba tři roky, což je už také velmi dobrý výsledek. Projekt Renaultu na urychlení vývoje se jmenuje Skok 100. Renault uvádí, že si klade za cíl zkrátit o 16 % dobu strávenou na přípravných činnostech a plánování, dobu samotného vývoje vozu o 41 %, a čas potřebný na závěrečný proces industrializace, tedy například zavádění výroby a distribučních sítí, o 26 %.
Zajímavé je zkrácení prací na návrhu vozu, kde si Renault pomůže i umělou inteligencí. „AI jsou jen data, tedy znalosti,“ řekl k tomu Stefano Bolis, šéf strategického plánování designu a pokročilých technologií Renaultu. „AI má znalosti, ale jsou znalosti zároveň inteligencí?“ Problémem je zde kreativita umělé inteligence. Pokud by ji nakrmili obrázky starších generací Twinga, byla by schopná vytvořit návrh využívající staré nápady. S novými už ale musí přijít člověk. Co ale AI nedokáže, je posouvat a rozvíjet design dál. Přesto podle Bolise může pomoci: „Jen ji musíte použít správným způsobem.“
Za tímto účelem si Renault vytvořil vlastní model AI, který je krmen daty jen z databází koncernu. Každý designér si do něj může nahrávat prvky, které definují jeho individuální styl, ke kterému má přístup pouze on sám. „Je to jejich tajný recept,“ říká Bolis. „Designéři jsou přátelé, ale zároveň soupeří o vítězství v návrzích, takže se nechtějí dělit o své postupy.“
Tento model se pak používá ke zrychlení celého procesu. „Lidská kreativita je to, co rozhoduje,“ říká Bolis, „a AI nám dává víc času právě na ni.“ Designér tak může nakreslit celý vůz nebo jeho část a následně pomocí AI tento návrh rychle převést do digitálního modelu. Nebude dokonalý, ale během několika sekund má designér k dispozici 3D model, který může dále upravovat. Dříve by stejný úkol trval modelářskému týmu jeden až dva dny. Renault také používá AI k výpočtu aerodynamického odporu, což umožňuje rychlejší odladění nového designu. Na projektu se podílí lidé ve vývojových centrech ve Francii, Rumunsku, Koreji, Brazílii a Indii, což má také vliv na rychlost a cenu.
Velký vliv má také zjednodušení nabídky možných kombinací výbav, pohonů a dalších prvků. Combemorel poznamenává, že pokud do toho zahrnete pohonnou jednotku, baterii, barvu a další specifikace pro Megane E-Tech, existuje přibližně 220 možných variant. „Kdybyste totéž udělali u čínského výrobce, v průměru mají kolem 15,“ říká. „A neudělají všech 15 najednou. Udělají sedm a pak osm. Není na tom žádná magie: je to prostě jiné.“ Nové Twingo tak nabídne jen sedm různých laků, místo 20, jako to mají jiné modely Renaultu.
Jednou z nejdelších a nejdražších částí vývojového procesu automobilu je testování. Na to se tradičně používají desítky až stovky prototypů, poslední dobou se ale i na západě začíná stále více využívat simulace za využití specializovaného softwaru. Fyzické prototypy sice nenahradí, ale pomáhá vyzkoušet spoustu scénářů i kombinací ještě předtím, než jsou první prototypy vůbec vyrobeny.
Renault si přesně na toto postavil nové centrum poblíž Paříže, kde se testují tzv. digitální dvojníci. Tedy virtuální verze vyvíjeného vozu, na kterém mohou probíhat testy nepřetržitě. „Můžeme důkladně testovat a simulovat virtuální dvojníka ve všech aspektech vývoje vozu,“ říká Olivier Colmard, šéf digitální transformace a simulací v Renaultu. „To znamená, že když postavíme fyzický prototyp, máme možnost mít jej hned napoprvé správně.“ Úspory času jsou potenciálně obrovské. Renault už snížil počet fyzických testovacích modelů o 53 %, a odhaduje, že samo o sobě to pomohlo zkrátit dobu vývoje téměř o rok.
Středobodem nové facility je sofistikovaný simulátor nazvaný ROADS. Na pohled připomíná simulátory používané k výcviku pilotů, s kabinou na mohutných pístech, které umožňují pohyb ve velkém rozsahu. Uvnitř je simulovaná kabina obklopena displeji a testovací řidič zde dostává realistickou zpětnou vazbu. Takto je možné testovat třeba asistenční systémy a autonomní funkce. Veškerá zdokonalení zde vyvinutá pro digitálního dvojníka jsou pak promítnuta i na fyzický prototyp.
Zdroj: Autocar, zdroj foto: Renault, zdroj videa: Auto.cz