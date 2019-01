Dakar 2019, ohlasy Čechů po 7. etapě: Loprais málem zničil motor

Aleš Loprais málem zničil motor své Královny, Martin Prokop si pochroumal zápěstí levé ruky a obě tatrovky týmu Buggyra měly problémy se dostat do bivaku.

Pondělní speciálka měřila 323 kilometrů. Posádky vyrážely do etapy s více jak s půlhodinovým zpožděním kvůli husté mlze. Startovaly ze San Juanu de Marcona a do stejného města se večer vracely, takže na spojovacích úsecích (64 kilometrů) strávily jen minimum času.

Stopy mátly navigaci

Posádka Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna, Petr Pokora si se svou Tatrou Jamal – Queen 69 užila reprízu závodění v dunách u města San Juan de Marcona a na Rallye Dakar 2019 dál bojuje o konečné umístění mezi nejlepšími. Pondělní etapa byla první ze dvou okružních, které na závodníky čekaly v závěrečné části soutěže. O úspěchu a neúspěchu se rozhoduje hlavně na rychlostních zkouškách. Tentokrát měřila 331 kilometrů a zavedla soutěžící do dun, kterými projeli už na začátku rallye. Vyjeté stopy zvyšovaly náročnost tratě a také mátly při navigaci. Vše po týdnu intenzivního závodění a krátkých nocí umocňuje únava lidí i techniky.

Instaforex Loprais Team potěšila před startem pondělní speciálky informace o umazání 22 minut z celkového času, o který posádka Tatry se startovním číslem 507 přišla v neděli, když musela čekat v kaňonu za uvíznutými vozy, které nebylo možné nikudy objet. Pak už ale šla matematika stranou a Aleše, Ferrana, Petra a jejich Královnu zaměstnávalo na další hodiny výhradně závodění.

„V prvním úseku jsme nabrali ztrátu kvůli prasklé vzduchové hadici. Auto přestalo řadit a brzdit, proto jsme museli zastavit a opravovat,“ líčí průběh dne Loprais. „Potom jsme přišli o výfukové těsnění, takže auto nemělo patřičný výkon. Kvůli jednomu waypointu, který byl posazený vysoko v dunách, Petr skvěle zareagoval a zvednul nás v kabině, takže jsme se i s ní naklonili a on vyhodil regulátor turba, aby auto jelo líp. Nicméně auto se zase začalo extrémně přehřívat, takže jsme v jednu chvíli málem zničili motor, ze kterého se začalo brutálně kouřit, a museli jsme hodně chladit.“ Nejdůležitější bylo projet co nejlépe dunami, nikde nezapadnout a posbírat všechny průjezdní body. „Navigačně to bylo těžké, ale projeli jsme to pěkně a máme všechny waypointy. I když jsem unavený jako pes, jsem spokojený, že jsme v cíli a pokračujeme v naší misi. Dnes to byla krásná etapa, celkově se mi moc líbila, teď je to Dakar se vším všudy. Jen s naší ztrátou spokojený nejsem,“ připouští Loprais, jehož posádka dorazila do cíle sedmé etapy se ztrátou jedné a tři čtvrtě hodiny na nejrychlejšího De Rooye. I to ale Instaforex Loprais Teamu stačilo, aby v průběžném pořadí uhájil pátou pozici.

Prokop byl na pokraji kolapsu

Náročnost 41. ročníku Dakaru podle předpovědi organizátorů graduje a stále těžší a větší duny selektují každý den startovní pole. Do sedmé etapy vyráželi Martin Prokop s Janem Tománkem ze sedmého místa celkové klasifikace a to se jim podařilo i přes dramatický průběh obhájit. Zhruba na šedesátém kilometru měřeného úseku totiž spadl Ford Raptor v barvách stáje MP-Sports z několikametrového valu a zapíchl se přední částí do písku. Přesto, že auto vydrželo a mohlo bez problémů pokračovat v etapě, nedá se to samé říct o zápěstí a prstech obou rukou Martina Prokopa, které dostaly ránu od volantu a tak musel český pilot dokončit více než 260 kilometrů měřeného úseku v bolestech a s použitím pouze jedné ruky.

Video

Martin Prokop: „Etapa nezačala nejlépe, když jsme se na po pádu ze srázu zapíchli autem do země a protože já do poslední chvíle držel ruce na volantu, vypadá to, že mám na levé ruce zlomené zápěstí na druhé ruce. Bez rozmýšlení jsem pokračoval v jízdě dál, když v bolestech a s velkým sebezapřením. Hlava chtěla, ale tělo neposlouchalo, ty bolesti byly šílené. Řídil jsem i řadil jednou rukou po celý zbytek etapy, což mi sebralo obrovský kus energie. Takto jsme se dostali i přes největší dunová pole a Jenda sám měnil defekt, protože jsem mu nemohl pomoci. Je to obrovská komplikace a bude to už jen očistec a zkouška vůle dojet do cíle celého Dakaru.“ Ihned po příjezdu do bivaku se Martin podrobil vyšetření na rentgenu, které naštěstí nepotvrdilo žádné zlomeniny, takže obě ruce jsou „jen“ těžce pohmožděné.

Týmový fyzioterapeut Marek Hochmal: „Martin dojel do cíle etapy ve velkých bolestech a po vystoupení z auta málem zkolaboval. Ihned po rentgenovém vyšetření dostal silné prášky na bolest a obě ruce jsem mu na noc zafixoval do dlah. Do další etapy mu obdobným způsobem ruce ošetřím, ale tak, aby ho to neomezovalo při řízení a řazení. Medikace bude muset být mírnější, aby neovlivnila jeho pozornost na trati.“ Manažer MP-Sports Quirin Müller: „V neděli jsme zaznamenali první letošní dakarskou etapu bez problémů a komplikací a v pondělí bohužel pokračujeme ve smolném trendu. Martin prokázal obrovskou vůli a bojovnost, když dotáhl auto do bivaku. To je naštěstí po havárii nepoškozené, takže pokud bude Martin aspoň trochu v pořádku, neztrácíme naději na slušný, těžce vydřený a zasloužený výsledek.“

Ouředníček chtěl nafackovat

Druhá týmová posádka MP-Sports Tomáš Ouředníček s Davidem Křípalem (Ford Raptor) si poradila s nástrahami sedmé etapy ve svém standardním spolehlivém tempu, když ji dokončila na 27. místě. I přes dvě zapadnutí a nedělní hodinovou penalizaci za minutí waypointu si drží výbornou dvacátou příčku v průběžné klasifikaci automobilů.

Jezdec byl po dokončení sedmé etapy s výsledkem poměrně spokojen. „Máme za sebou další těžkou etapu, která pro nás byla na druhou stranu pěkná. Trať byla hodně těžká, s proměnlivým terénem. Střídaly se těžké duny a hodně rozbité kamenité pisty. Bohužel jsme trošku zaváhali. Vsadili na jistotu v dunách a zvolili nižších tlak v pneumatikách. Díky tomu jsme nemohli jet na kamenitých pistách naplno. V dunách se nám to ale vyplatilo. Dařilo se nám a předjeli jsme řadu aut. Byl tam výjezd na jednu šílenou, hrozně vysokou dunu, s velkým bočním náklonem. Pořád se nám nedařilo vyjet. Stála tam spousta kamionů a aut. Všichni to zkoušeli, ale nešlo to. Nakonec se nám dunu podařilo objet a z druhé strany jsme si ten bod vzali. To nás hrozně nakoplo. Cestou jsme potkávali mnoho kamionů, bohužel také českých, které tam asi stojí až do teď. Skončil tam Martin Kolomý se závažnou poruchou, totálně zapadl Martin Šoltys, Aleš Loprais nabral velkou ztrátu, ale už je v cíli. Nám se pak jelo pěkně. Udělal jsem chybku, kvůli které jsme zapadli na vrcholku malé dunky. Auto chvilku vyprošťovali, a pak jsem tu chybu pro jistotu zopakoval, takže bych si nejradši nafackoval. David skvěle navigoval a auto opět fungovalo bez problému. Výsledek se malinko zlepšil, a za každou cenu se ho pokusíme udržet,“ zhodnotil Tomáš Ouředníček včerejší den.

Navigátor David Křípal k tomu dodal: „Užili jsme si to. Byla to nakonec pěkná etapa. Ty hodně náročné duny, které organizátoři slibovali, těžké opravdu byly, ale jelo se nám pěkně, protože auto funguje naprosto skvěle. Bohužel naši týmoví kolegové - Martin Prokop s Jendou Tománkem spadli z duny do obrovské díry a Martin si dost narazil ruku. Má strašné bolesti, ale zkusí pokračovat.“

Macík třetí mezi kamiony

Trojice Big Shock Racing Teamu ve složení Martin Macík, František Tomášek a Lukáš Kalanka dokázala dokončit zrádnou dunovou trať s neuvěřitelným výsledkem, který by v hlavní soutěži znamenal třetí místo mezi kamiony. Žlutá liazka týmu Big Shock Racing vybojovala 2. pozici v klasifikaci dakarského půlmaratonu, ve kterém aktuálně startuje.

Na trať vyjížděli poté, co si v neděli třetím místem v kvalifikaci dakarského půlmaratonu zajistili dobrou startovní pozici. Také tentokrát předvedli skvělou jízdu. Rozhodli se využít druhou šanci, naplno se pustili do závodu a v 7. etapě Dakaru za sebou nechali všechny kamiony kromě Nizozemce De Rooye a Bělorusa Vjazoviče.

„Parádní etapa. Tak by měl Dakar vypadat, i když těžší trať jsem asi nejel. Sto kilometrů dun pro kamčák občas těžko zdolatelných, ale zmákli jsme to dobře. Povedlo se nám předjet Kolomajze, pak oba Rusy a letěli pořád svoje tempo. Povedlo se nám to, i když tam byly duny, které jsme vyjížděli na desetkrát, museli sfoukávat pneumatiky, párkrát jsme se málem převrátili. Bylo to dohromady opravdu výživných 320 kilometrů,“ Martin Macík popsal své dojmy v cíli.

Brabec dohnal penalizaci

Motorkář Jan Brabec do 7. části Dakaru startoval z 94. místa, po 9hodinové penalizaci z předchozího dne. Přesto neztratil chuť bojovat dál, podal úctyhodný výkon a podařilo se mu znovu propracovat pořadím až na 25. pozici. V celkovém hodnocení aktuálně drží 51. místo. "Jelo se mi výborně! Pobavilo mě, že jsem startoval úplně poslední, takže tam už vůbec nikdo nebyl. Ale povedlo se mi to stáhnout na 25. místo. Takže cajk. Nažral jsem se trošku prachu. Myslím, že přestat bojovat by bylo trochu proti mým zásadám. Pokud to jen trošku půjde, tak poslední tři etapy do toho šlápnu a uvidíme, co z toho vypadne. Všichni varovali, že to dnes bude nejtěžší etapa, ale já bych ani neřekl," vyprávěl spokojeně v cíli Brabčák. V úterý 15. ledna se soutěž přesouvá do Pisca. Osmá etapa měří 575 kilometrů, z nichž se 360 pojede na čas. Závodit se bude letos už podruhé v dunách Ica.

A co kamiony Buggyry?

Smůlu měly oba kamiony týmu Tatra Buggyra Racing, které uvízly v dunách. Tak to uváděl jejich facebookovský profil o osudech posádek Martina Šoltyse v hlavní kategorii i v případě Martina Kolomého v hodnocení půlmaratonu. Kolomý nešťastně prorazil olejovou vanu. Závadu opravil, ale po cestě do bivaku neprojel některé kontrolní body. Bude muset počkat na rozhodnutí sportovních komisařů, zda může pokračovat v soutěži. Šoltys zapadl za čtvrtým kontrolním bodem v dunách. Posádce se podařilo kamion vyprostit, ale z důvodu tmy se rozhodla přenocovat v dunách. Aby mohli dále pokračovat v rallye, musí do bivaku dorazit do 7.00 místního času, což znamená do poledne času středoevropského. Podle oficiálních webových stránek organizátorů figurovali Martin Šoltys i Martin Kolomý ve startovní listině pro úterní osmou etapu.